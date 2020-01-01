Бактерицидный облучатель-рециркулятор необходим для обеззараживания воздуха в помещении. Ультрафиолетовое излучение, которое генерируют размещенные внутри корпуса лампы, губительно воздействует на патогенные возбудители. Бактерицидный облучатель-рециркулятор воздуха уничтожает практически все известные болезнетворные микроорганизмы, включая вирусы, грибки, споры и бактерии.

Данные устройства обязательно используются в медицинских учреждениях для предотвращения распространения инфекций. Также они активно применяются в детских и образовательных учреждениях, учреждениях общественного питания, офисах и других местах массового скопления людей. В последнее время данные медицинские приборы все чаще стали использовать и в домашних условиях. Любой желающий может купить бактерицидный облучатель-рециркулятор для того, чтобы защитить своё здоровье и здоровье своих близких.

Все ультрафиолетовые облучатели можно разделить на две основные группы – открытого и закрытого типов.

При применении устройства открытого типа излучение попадает в окружающее пространство, уничтожая микроорганизмы не только в воздухе, но и на поверхностях, на которые попадают УФ-лучи. Такие светящиеся синим светом лампы уже считаются устаревшей медицинской техникой, но их еще можно встретить в некоторых стационарах. Но их недостаток состоит в том, что открытое ультрафиолетовое излучение опасно не только для микробов, но и для всего живого – людей, животных, растений. Оно негативно воздействует на сетчатку глаза, а также может стать причиной кожных ожогов и даже онкологических заболеваний. Поэтому на время работы таких ламп из помещения нужно выходить, что не всегда возможно.

Устройства закрытого типа также называют рециркуляторами. Бактерицидные лампы в таких облучателях находятся внутри корпуса. С помощью встроенных вентиляторов воздух нагнетается внутрь прибора, там происходит его обработка. Обратно воздух выходит уже обеззараженным. Время обработки помещения зависит от его размера, в среднем – 30-90 минут. В местах повышенного риска распространения инфекции рекомендуется постоянное использование приборов. Безусловное преимущество облучателя-рециркулятора закрытого типа – это возможность его использования в присутствии людей. Опасное УФ-излучение не проникает за пределы корпуса устройства, обработка воздуха происходит внутри прибора.

Кроме того, ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы могут применяться как стационарно (с креплением на стену или потолок) или в передвижными варианте. В последнем случае возможно поочередное обеззараживания нескольких помещений. Как правило, в комплект поставки прибора входит набор крепежа для монтажа к стене или потолку. Подставку с роликами для применения рециркулятора в передвижном варианте необходимо приобрести отдельно. Также приборы могут различаться по количеству и мощности встроенных ламп: чем их больше и чем они мощнее, тем быстрее происходит обработка помещений.

Сегодня эти устройства все чаще используются в частных квартирах и домах. Профессиональная медицинская техника стала доступна широкому кругу потребителей. Современная экологическая ситуация заставляет людей внимательнее относится к тому, что они едят, пьют, чем дышат. Поэтому дезинфекция воздуха дома становится все более востребованной.

Приобрести бактерицидный ультрафиолетовый облучатель-рециркулятор для повседневного использования особенно необходимо в следующих случаях:

Если вы заботитесь о своем здоровье и о здоровье своих родных. Лучшее средство защиты от заболеваний – это их профилактика. Обеззараженный ультрафиолетовым облучателем воздух практически пресекает воздушно-капельный путь передачи инфекции.

Если в вашем доме живут люди из группы риска. Маленькие дети, беременные женщины, пожилые люди, больные на длительном постельном режиме – для всех них обычная простуда может быть чревата серьезными осложнениями.

Если в вашем доме есть жители с ослабленным иммунитетом. Это - пациенты, проходящие лечение и реабилитацию на дому, перенесшие химиотерапию, хирургическое вмешательство, ВИЧ-инфицированные. Помимо таких серьезных факторов ослабления иммунитета, необходимо помнить о других причинах его снижения – стресс, плохое питание, малоподвижный образ жизни, нарушение сна.

Если помещение сложно или невозможно проветрить. Подобные проблемы могут возникать в холодное время года, в сильный дождь или метель. Городским жителям часто приходится жить с плотно закрытыми окнами из-за шума на улице. Обычный кондиционер может справиться с обеспечением свежести воздуха в квартире, но не уничтожит болезнетворные возбудители.

Если в вашем доме присутствует больной заразным инфекционным заболеванием. Некоторые болезни лечат или продолжают начатую терапию вне стационара. К сожалению, отдельные люди намеренно не обращаются за медицинской помощью или даже не знают, что больны. Тем самым подвергаются риску их родные, близкие и даже соседи. Поэтому в таких случаях просто необходимо обеззараживание воздуха.

Известная пословица гласит: «Мой дом – моя крепость». Это не значит, что нужно жить в каменном замке за крепостными стенами. Коварные враги человека не видимы невооруженным глазом.

Многочисленные микроорганизмы могут представлять реальную опасность для людей, но их легко победить. Регулярная влажная уборка, проветривание и использование бактерицидного рециркулятора не оставят инфекции ни единого шанса.

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