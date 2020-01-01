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Аппараты для сварки труб

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Аппараты для сварки труб

Аппараты для сварки труб

Ручные аппараты для сварки труб

Для сборки водопроводных или отопительных систем из полипропилена используется аппарат для сварки пластиковых труб. Принцип его работы основан на том, что свариваемые детали разогреваются до необходимой температуры для придания им пластичности и немедленно соединяются между собой.

Ручные аппараты применяют для сварки труб диаметром от 16 до 110 миллиметров. С помощью подставки, которая входит в комплектацию прибора, аппарат удобно устанавливают на ровной поверхности. Нагревательная плита такого аппарата формой напоминает подошву обыкновенного утюга. К ней прикрепляют насадки с тефлоновым покрытием, размер которых соответствует диаметру соединяемых труб. С помощью терморегулятора, расположенного на корпусе аппарата, задают нужный температурный режим. Минут через 5 – 8 можно выполнять сварку.

Время нагрева зависит от мощности оборудования. Минимально необходимую мощность можно рассчитать, если известен наименьший диаметр труб, которые будут свариваться. Этот параметр нужно умножить на 10 и к результату прибавить 20 – 40 % для запаса мощности. Если известен диаметр самой большой трубы, таким же образом можно рассчитать верхний предел необходимой мощности аппарата.

Многие модели ручных сварочных аппаратов комплектуются пластиковым кейсом, в котором помещается сам аппарат, подставка, насадки разного диаметра, ножницы для подрезания деталей и инструкция по эксплуатации. В некоторых наборах есть измерительная рулетка и защитные рукавицы.

Ручные аппараты достаточно просты в эксплуатации, подходят как для профессиональной работы, так и для применения в быту.

В интернет-магазине КотоФото вы можете недорого купить аппараты для сварки труб. Цены, характеристики, фотографии и описания продукции вы найдете в каталоге нашего сайта.

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