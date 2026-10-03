Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203)
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Характеристики
Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 (94203)
Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203 мощностью 750 Вт, с рабочей температурой 0-300 ?, с комплектом насадок диаметром 20-40 мм, применяется при монтаже и разводке систем холодного, горячего водоснабжения, отопления и канализации. Используется для труб из полипропилена и полиэтилена. В основе его функционирования лежит воздействие высокой температурой, которая обеспечивается благодаря мощности 750 Вт. Аппарат работает от бытовой сети, поэтому идеально подходит для применения в домашних условиях.
Преимущества
- Быстрый выход на рабочую температуру — спустя 3-4 минуты аппарат полностью готов к эксплуатации.
- Плавная регулировка температуры 0-300 ?— пользователь может выбрать, в каком режиме работать, это расширяет спектр задач, с которыми может справиться аппарат.
- Индикация работы — мастер защищен от получения ожогов по неосторожности, т.к. может визуально отследить, что аппарат включен и нагрет.
- Антипригарное покрытие — налипание пластика на насадки исключено, что обеспечивает их долговечность.
- Комфортная работа — эргономичная ручка удобно ложится в руку.
- Компактность — аппаратом удобно работать в местах, где не пройдут более громоздкие модели.
- Широкий комплект поставки — к аппарату прилагаются 4 насадки для соединения труб диаметром 20, 25, 32 и 40 мм, имбусовый ключ и труборез.
- Безопасность — жаропрочная подставка позволяет фиксировать нагретый аппарат в перерывах между сваркой.
- Металлический кейс с ячейками — аппарат со всеми насадками удобно хранить и транспортировать.
- Гарантия 3 года — высокое качество аппарата подтверждено производителем.
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Аппарат для сварки пластиковых труб Denzel DWP-750 94203 мощностью 750 Вт, с рабочей температурой 0-300 ?, с комплектом насадок диаметром 20-40 мм, применяется при монтаже и разводке систем холодного, горячего водоснабжения, отопления и канализации. Используется для труб из полипропилена и полиэтилена. В основе его функционирования лежит воздействие высокой температурой, которая обеспечивается благодаря мощности 750 Вт. Аппарат работает от бытовой сети, поэтому идеально подходит для применения в домашних условиях.
Преимущества
- Быстрый выход на рабочую температуру — спустя 3-4 минуты аппарат полностью готов к эксплуатации.
- Плавная регулировка температуры 0-300 ?— пользователь может выбрать, в каком режиме работать, это расширяет спектр задач, с которыми может справиться аппарат.
- Индикация работы — мастер защищен от получения ожогов по неосторожности, т.к. может визуально отследить, что аппарат включен и нагрет.
- Антипригарное покрытие — налипание пластика на насадки исключено, что обеспечивает их долговечность.
- Комфортная работа — эргономичная ручка удобно ложится в руку.
- Компактность — аппаратом удобно работать в местах, где не пройдут более громоздкие модели.
- Широкий комплект поставки — к аппарату прилагаются 4 насадки для соединения труб диаметром 20, 25, 32 и 40 мм, имбусовый ключ и труборез.
- Безопасность — жаропрочная подставка позволяет фиксировать нагретый аппарат в перерывах между сваркой.
- Металлический кейс с ячейками — аппарат со всеми насадками удобно хранить и транспортировать.
- Гарантия 3 года — высокое качество аппарата подтверждено производителем.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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