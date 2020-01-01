Генераторы - купить электрогенераторы-электростанции в Санкт-Петербурге по выгодной цене в интернет-магазине КотоФото

Одной из самых важных задач в частном домовладении является автономность электроснабжения. Полноценно обеспечить её можно только при помощи мощных аккумуляторов или генераторов энергии. Второй вариант более предпочтителен, он прост в обслуживании и недорог. Современная генераторная установка способна преобразовывать крутящий момент двигателя внутреннего сгорания в электроэнергию. Работа выполняется на бензиновом или дизельном топливе.

Эта техника обеспечивает полную независимость в обеспечении подачи электрической энергии, а именно постоянного тока с требуемыми характеристиками. Подключение в сеть может обеспечиваться вручную при отключении электроэнергии, а возможно и автоматизировать включение в цепь совместно с аварийной аккумуляторной батареей, что позволит приборам и прочим точкам потребления совершать свою работу бесперебойно. Это может быть важно не только для домовладельцев, но и для мелких производств.

Данное решение способно предотвратить порчу оборудования и товаров на хранении, а также обеспечить максимальный уровень безопасности жизнедеятельности человека. Наш магазин электрогенераторов располагает достаточным ассортиментом для того, чтобы решить любую задачу.

Приобрести эти устройства рекомендуется всем, для кого важно не оставаться без электричества в неподходящий момент. Использование электрогенератора по уровню комфорта ничем не отличается от обычной электрической сети. Если электричество отключают на 1-3 суток, то летом можно спасти продукты в холодильнике, работать за компьютером над горящим по срокам проектам, а детям будет намного проще делать уроки при полноценном освещении. Поэтому электрогенераторы для дома необходимы всем домовладельцам.

Для электрогенераторов стоит выделить следующие показатели:

Время автономной работы. Чем оно больше, тем лучше. И необходимо смотреть не только на то, насколько хватит полного бака, а сколько разрешено системе работать без перерыва;

Мощность. Она измеряется в киловаттах. Для бензиновых двигателей существует определенный предел, а дальше следуют только дизельные установки. Но их возможности позволяют обеспечивать даже многоквартирные дома;

Расход топлива. Он измеряется в час работы на максимально возможной нагрузке. На холостых оборотах для питания только одной лампочки или телевизора потребление будет намного ниже. Многие модели снабжены автоматической регулировкой оборотов в зависимости от нагрузки;

Уровень шума. Для использования в доме необходимо понимать, насколько велик шум от установки. Поэтому её чаще всего устанавливают в смежной некапитальной постройке или глубоко в подвале с дополнительной изоляцией. Некоторые модели снабжены специализированным звукоизоляционным кожухом;

Габариты и масса. Некоторые клиенты хотят приобрести универсальное изделие, которое можно возить с собой. Для этих целей у нас вы можете купить небольшие генераторы, легко переносимые одним человеком за ручку;

Количество розеток. Его можно увеличить случае необходимости при помощи разветвителей, но это не всегда неудобно.

Место под генератор должно быть оборудовано хорошей приточной вентиляцией и выхлопным патрубком, выходящим на улицу. Пуск может осуществляться посредством динамо-машины или пусковой рукоятки со шнуром. Подобный пуск хорошо знаком владельцам бензопил и моторных лодок.

Выбирать электрогенератор по фото однозначно нельзя, необходимо знать базовые показатели этих устройств. Для подбора мощности для питания бытовых приборов необходимо суммировать мощности всех подключаемых точек и брать пусковой запас в 0,5 кВт. Если используется оборудованием с резким скачком потребления, например, с асинхронным электродвигателем, то тогда запас должен составлять 1 кВт.

Менее важными являются количество розеток, масса устройства, уровень шума, а также время автономной работы. Стоит отметить, что часто максимально долгая беспрерывная работа возможна лишь на экономичных режимах. Расход топлива практически для всех моделей от разных производителей стал унифицированной величиной.

Если вы решили купить электрогенератор, цена на него должна полностью оправдывать себя долговечностью эксплуатации и покрыванием потребностей всех источников потребления. Стоимость и мощность прямо пропорциональны друг другу для этого вида техники. Чем больше электроэнергии генерируется, тем более мощный двигатель необходим. А это - затраты металла, усложненные технологии, усиленная рама и другие расходы. Это - одна из немногих категорий товаров, в которых стоимость практически не зависит от известности производителя.

От стоимости зависит и долговечность, но нужна ли она, если купить электрогенератор для дачи обычно требуется только для освещения и питания телевизора с холодильником на случай централизованного отключения электроэнергии?

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