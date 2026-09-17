Инверторный генератор ЗУБР СБИ-1100, 1100 Вт
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Характеристики
Описание товара Инверторный генератор ЗУБР СБИ-1100, 1100 Вт
Инверторный генератор ЗУБР — компактное и практичное решение для автономного электроснабжения. Легкий, всего 11 кг, он не доставит хлопот при транспортировке и отлично впишется даже в ограниченное пространство благодаря высоте 40 см и ширине 27 см. Несмотря на свои небольшие размеры, генератор выдает максимальную мощность 1,1 кВт — этого достаточно для питания основных бытовых приборов или электроинструментов там, где нет доступа к сети. Работает на экономичном 2-х тактном двигателе с объемом 69 см?, потребляя всего 0,75 л топлива в час. Топливный бак на 2,2 литра позволяет надолго забыть о дозаправке. Установлен ручной стартер, а также электростартер для быстрого и удобного запуска. Колеса не предусмотрены, что делает корпус более устойчивым на любой поверхности. Генератор подойдет для дачи, путешествий и аварийных ситуаций, когда важна независимость и мобильность. Уровень шума 92 дБ — рабочий, но не чрезмерно громкий для столь компактной техники.
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Теги товара: с электростартером
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Теги товара: с электростартером
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