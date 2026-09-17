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Инверторный генератор ЗУБР СБИ-1100, 1100 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Инверторный генератор ЗУБР СБИ-1100, 1100 Вт

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Инверторный генератор ЗУБР СБИ-1100, 1100 Вт - фото 1
Инверторный генератор ЗУБР СБИ-1100, 1100 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор инверторный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
69
Объём топливного бака, л
2.2
Максимальная мощность, кВт
1.1
Уровень шума
92
  • Инверторный генератор ЗУБР СБИ-1100, 1100 Вт - фото 1
  • Инверторный генератор ЗУБР СБИ-1100, 1100 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 000 руб. 
Начислим 208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741635
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Инверторный генератор ЗУБР СБИ-1100, 1100 Вт
13 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор инверторный
Тактность двигателя
2-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
69
Объём топливного бака, л
2.2
Расход топлива, л/час
0.75
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
1.1
Объём масляного бака, л
2.2
Уровень шума
92
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
27
Высота, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х28
Вес, кг.
12

Описание товара Инверторный генератор ЗУБР СБИ-1100, 1100 Вт

Инверторный генератор ЗУБР — компактное и практичное решение для автономного электроснабжения. Легкий, всего 11 кг, он не доставит хлопот при транспортировке и отлично впишется даже в ограниченное пространство благодаря высоте 40 см и ширине 27 см. Несмотря на свои небольшие размеры, генератор выдает максимальную мощность 1,1 кВт — этого достаточно для питания основных бытовых приборов или электроинструментов там, где нет доступа к сети. Работает на экономичном 2-х тактном двигателе с объемом 69 см?, потребляя всего 0,75 л топлива в час. Топливный бак на 2,2 литра позволяет надолго забыть о дозаправке. Установлен ручной стартер, а также электростартер для быстрого и удобного запуска. Колеса не предусмотрены, что делает корпус более устойчивым на любой поверхности. Генератор подойдет для дачи, путешествий и аварийных ситуаций, когда важна независимость и мобильность. Уровень шума 92 дБ — рабочий, но не чрезмерно громкий для столь компактной техники.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Инверторный генератор ЗУБР СБИ-1100, 1100 Вт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор инверторный
Тактность двигателя
2-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
69
Объём топливного бака, л
2.2
Расход топлива, л/час
0.75
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
1.1
Объём масляного бака, л
2.2
Уровень шума
92
Колеса
нет
Развернуть
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
27
Высота, см
40
Страна производитель
Китай
Описание
Инверторный генератор ЗУБР — компактное и практичное решение для автономного электроснабжения. Легкий, всего 11 кг, он не доставит хлопот при транспортировке и отлично впишется даже в ограниченное пространство благодаря высоте 40 см и ширине 27 см. Несмотря на свои небольшие размеры, генератор выдает максимальную мощность 1,1 кВт — этого достаточно для питания основных бытовых приборов или электроинструментов там, где нет доступа к сети. Работает на экономичном 2-х тактном двигателе с объемом 69 см?, потребляя всего 0,75 л топлива в час. Топливный бак на 2,2 литра позволяет надолго забыть о дозаправке. Установлен ручной стартер, а также электростартер для быстрого и удобного запуска. Колеса не предусмотрены, что делает корпус более устойчивым на любой поверхности. Генератор подойдет для дачи, путешествий и аварийных ситуаций, когда важна независимость и мобильность. Уровень шума 92 дБ — рабочий, но не чрезмерно громкий для столь компактной техники.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
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Отзывы


Инверторный генератор ЗУБР СБИ-1100, 1100 Вт - по цене 13000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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