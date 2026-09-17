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Бензиновый генератор STEHER GS-1500, 1200 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензиновый генератор STEHER GS-1500, 1200 Вт

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Бензиновый генератор STEHER GS-1500, 1200 Вт - фото 2
Бензиновый генератор STEHER GS-1500, 1200 Вт - фото 3
Бензиновый генератор STEHER GS-1500, 1200 Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
8
Уровень шума
67
  • Бензиновый генератор STEHER GS-1500, 1200 Вт - фото 1
  • Бензиновый генератор STEHER GS-1500, 1200 Вт - фото 2
  • Бензиновый генератор STEHER GS-1500, 1200 Вт - фото 3
  • Бензиновый генератор STEHER GS-1500, 1200 Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 740 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741610
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бензиновый генератор STEHER GS-1500, 1200 Вт
13 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Генератор
Максимальное время непрерывной работы
0
Мощность топливного двигателя
3.5
Объем топливного двигателя
113
Расход топлива
1.6
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
8
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
0.35
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
67
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
47
Высота, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х39
Вес, кг.
26.46

Описание товара Бензиновый генератор STEHER GS-1500, 1200 Вт

STEHER предлагает компактный генератор весом всего 28 кг — его легко разместить даже в ограниченном пространстве, ведь высота составляет 38 см при ширине 47 см. Мощный 4-х тактный двигатель объёмом 113 см? обеспечивает максимальную отдачу 3,5 кВт — этого достаточно для подключения основного оборудования на даче, стройке или в гараже. Благодаря топливному баку на 8 литров модель может работать долго без необходимости часто заправлять, а экономичный расход 0,89 л/ч позволит сэкономить на топливе. Встроенный электростартер значительно упрощает запуск, а защита от перегрузок надёжно оберегает технику в нестабильных условиях. Уровень шума — всего 67 дБ, что делает эксплуатацию более комфортной. Идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и хочет быть уверенным в бесперебойной подаче электроэнергии.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор STEHER GS-1500, 1200 Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Генератор
Максимальное время непрерывной работы
0
Мощность топливного двигателя
3.5
Объем топливного двигателя
113
Расход топлива
1.6
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
8
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
0.35
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
67
Развернуть
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
47
Высота, см
38
Страна производитель
Китай
Описание
STEHER предлагает компактный генератор весом всего 28 кг — его легко разместить даже в ограниченном пространстве, ведь высота составляет 38 см при ширине 47 см. Мощный 4-х тактный двигатель объёмом 113 см? обеспечивает максимальную отдачу 3,5 кВт — этого достаточно для подключения основного оборудования на даче, стройке или в гараже. Благодаря топливному баку на 8 литров модель может работать долго без необходимости часто заправлять, а экономичный расход 0,89 л/ч позволит сэкономить на топливе. Встроенный электростартер значительно упрощает запуск, а защита от перегрузок надёжно оберегает технику в нестабильных условиях. Уровень шума — всего 67 дБ, что делает эксплуатацию более комфортной. Идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и хочет быть уверенным в бесперебойной подаче электроэнергии.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый генератор STEHER GS-1500, 1200 Вт – стоимость товара 13740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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