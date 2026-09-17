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Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт

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Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 1
Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 2
Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 3
Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 4
Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 5
Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 6
Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 7
Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 8
Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 9
Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 10
Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 11
Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 12
Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 13
Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 14
Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 15
Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 16
Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 17
Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 18
Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
60
Объём топливного бака, л
2
Максимальная мощность, кВт
1.1
Уровень шума
74
  • Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 1
  • Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 2
  • Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 3
  • Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 4
  • Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 5
  • Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 6
  • Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 7
  • Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 8
  • Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 9
  • Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 10
  • Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 11
  • Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 12
  • Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 13
  • Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 14
  • Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 15
  • Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 16
  • Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 17
  • Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 18
  • Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 370 руб. 
Начислим 310 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747863
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт
19 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Объём двигателя, см3
60
Объём топливного бака, л
2
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
1.1
Объём масляного бака, л
0.22
Уровень шума
74
Ширина, см
47
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х43х31
Вес, кг.
14.4

Описание товара Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт

Генератор инверторный Denzel GS-1100iS 94718 максимальной мощностью 1,1 кВт, в закрытом корпусе и с ручным стартом, поддерживает напряжение 230 В. Незаменим при отсутствии электросети: к нему можно подключать осветительные приборы, электроинструмент, бытовую технику. Для этого предусмотрена розетка 230 В/16 A, закрытая специальной крышкой для защиты от пыли и влаги. Генератор обеспечивает высокое качество электрической энергии и подходит для работы с серверами, цифровой техникой и т.д. Выход 12 В позволяет заряжать автомобильные аккумуляторы. Также предусмотрена возможность обеспечения электропитанием мобильной техники: смартфонов, планшетов и т.д. Генератор пригодится в загородном доме, на рыбалке и т.д.

Преимущества

  • Надежность — 4-тактный двигатель с медной обмоткой альтернатора обеспечивает стабильную и эффективную работу в течение всего срока эксплуатации.
  • Степень защиты IP23 — благодаря закрытому кожуху внутренние элементы надежно защищены от попадания капель влаги и твердых частиц размером от 12,5 мм.
  • Низкий уровень шума 63 дБ — работа генератора не доставляет дискомфорт.
  • Защита от поломки — при низком уровне масла в картере двигатель не запускается, при перегрузке подача питания автоматически прекращается, также срабатывают специальные индикаторы.
  • Качественная фильтрация — воздушный и топливный фильтры предотвращают попадание посторонних частиц в цилиндр двигателя и бак.
  • Удобное перемещение — в верхней части корпуса предусмотрена транспортировочная рукоятка.
  • Простое обслуживание — набор инструментов входит в комплект поставки, воздушный и топливный фильтры легко извлекаются для очистки и замены.
  • Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером

Отзывы о товаре Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Объём двигателя, см3
60
Объём топливного бака, л
2
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
1.1
Объём масляного бака, л
0.22
Уровень шума
74
Ширина, см
47
Высота, см
30
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Генератор инверторный Denzel GS-1100iS 94718 максимальной мощностью 1,1 кВт, в закрытом корпусе и с ручным стартом, поддерживает напряжение 230 В. Незаменим при отсутствии электросети: к нему можно подключать осветительные приборы, электроинструмент, бытовую технику. Для этого предусмотрена розетка 230 В/16 A, закрытая специальной крышкой для защиты от пыли и влаги. Генератор обеспечивает высокое качество электрической энергии и подходит для работы с серверами, цифровой техникой и т.д. Выход 12 В позволяет заряжать автомобильные аккумуляторы. Также предусмотрена возможность обеспечения электропитанием мобильной техники: смартфонов, планшетов и т.д. Генератор пригодится в загородном доме, на рыбалке и т.д.

Преимущества

  • Надежность — 4-тактный двигатель с медной обмоткой альтернатора обеспечивает стабильную и эффективную работу в течение всего срока эксплуатации.
  • Степень защиты IP23 — благодаря закрытому кожуху внутренние элементы надежно защищены от попадания капель влаги и твердых частиц размером от 12,5 мм.
  • Низкий уровень шума 63 дБ — работа генератора не доставляет дискомфорт.
  • Защита от поломки — при низком уровне масла в картере двигатель не запускается, при перегрузке подача питания автоматически прекращается, также срабатывают специальные индикаторы.
  • Качественная фильтрация — воздушный и топливный фильтры предотвращают попадание посторонних частиц в цилиндр двигателя и бак.
  • Удобное перемещение — в верхней части корпуса предусмотрена транспортировочная рукоятка.
  • Простое обслуживание — набор инструментов входит в комплект поставки, воздушный и топливный фильтры легко извлекаются для очистки и замены.
  • Гарантия 3 года — надежность техники подтверждена производителем.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Генератор инверторный DENZEL 94718, GS-1100iS, 1,1 кВт, 230 В, закрытый корпус, ручной старт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 19370 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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