Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2200, 2200 Вт
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Характеристики
Описание товара Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2200, 2200 Вт
Генератор ЗУБР с мощностью 2,2 кВт уверенно справится с бытовыми и дачными задачами — его хватит для подключения основных электроприборов в доме или на стройке. Благодаря объему двигателя 212 см? и вместительному топливному баку на 15 литров, он может работать непрерывно длительное время без дозаправки. Экономичный расход топлива — всего 1,8 л/ч — существенно сэкономит ваши расходы в долгосрочной перспективе. Весит генератор 38 кг — оптимально для стационарной установки, не слишком тяжёлый, чтобы при необходимости можно было переставить. Надёжный 4-х тактный двигатель легко запускается как с помощью электростартера, так и ручного стартера. Встроенная защита от перегрузок добавляет спокойствия при эксплуатации, исключая риск повреждения техники. ЗУБР — это практичный выбор для тех, кто ценит удобство и надёжность.
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Теги товара: с электростартером
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Теги товара: с электростартером
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