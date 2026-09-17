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Бензиновый генератор STEHER GS-4500, 3300 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензиновый генератор STEHER GS-4500, 3300 Вт

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Бензиновый генератор STEHER GS-4500, 3300 Вт - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Уровень шума
72
  • Бензиновый генератор STEHER GS-4500, 3300 Вт - фото 1
  • Бензиновый генератор STEHER GS-4500, 3300 Вт - фото 2
  • Бензиновый генератор STEHER GS-4500, 3300 Вт - фото 3
  • Бензиновый генератор STEHER GS-4500, 3300 Вт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 500 руб. 
Начислим 360 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741612
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бензиновый генератор STEHER GS-4500, 3300 Вт
22 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Генератор
Максимальное время непрерывной работы
0
Мощность топливного двигателя
3.3
Объем топливного двигателя
212
Расход топлива
1.07
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
72
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
61
Высота, см
48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х47х46
Вес, кг.
47

Описание товара Бензиновый генератор STEHER GS-4500, 3300 Вт

Генератор STEHER рассчитан на серьёзные задачи: мощность 3,3 кВт позволит обеспечить энергией сразу несколько приборов, а вместительный бак на 15 литров гарантирует долгую работу без подливов топлива. Продуманная система запуска: есть электростартер для легкого пуска и ручной стартер для максимальной надёжности. Экономичный расход — всего 1,07 литра в час, что поможет сэкономить на топливе. Благодаря четырёхтактному двигателю объёмом 212 см? генератор работает стабильно и выдаёт ровную мощность. Корпус компактный (61 см ширина, 48 см высота), так что найти место для установки не составит труда. Защита от перегрузок обеспечивает безопасность даже при максимальной нагрузке. Вес — 48,5 кг: это придаёт конструкции устойчивость, а отсутствие колёс особенно подойдёт для стационарного размещения. При уровне шума 72 дБ агрегат работает без чрезмерного дискомфорта в бытовых условиях. Надёжный помощник для тех, кто ценит мощность и удобство.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор STEHER GS-4500, 3300 Вт




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Генератор
Максимальное время непрерывной работы
0
Мощность топливного двигателя
3.3
Объем топливного двигателя
212
Расход топлива
1.07
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
72
Развернуть
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
61
Высота, см
48
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор STEHER рассчитан на серьёзные задачи: мощность 3,3 кВт позволит обеспечить энергией сразу несколько приборов, а вместительный бак на 15 литров гарантирует долгую работу без подливов топлива. Продуманная система запуска: есть электростартер для легкого пуска и ручной стартер для максимальной надёжности. Экономичный расход — всего 1,07 литра в час, что поможет сэкономить на топливе. Благодаря четырёхтактному двигателю объёмом 212 см? генератор работает стабильно и выдаёт ровную мощность. Корпус компактный (61 см ширина, 48 см высота), так что найти место для установки не составит труда. Защита от перегрузок обеспечивает безопасность даже при максимальной нагрузке. Вес — 48,5 кг: это придаёт конструкции устойчивость, а отсутствие колёс особенно подойдёт для стационарного размещения. При уровне шума 72 дБ агрегат работает без чрезмерного дискомфорта в бытовых условиях. Надёжный помощник для тех, кто ценит мощность и удобство.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
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Бензиновый генератор STEHER GS-4500, 3300 Вт - стоимость товара 22500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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