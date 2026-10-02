Генератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-1200
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Характеристики
Тип товара
Генератор бензиновый
Электростартер
нет
Объём топливного бака, л
3.6
Уровень шума
95
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 700 руб.
В наличии
Код товара: 265495
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
32 700 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Генератор бензиновый
Электростартер
нет
Объём топливного бака, л
3.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
95
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
да
Ширина, см
52.5
Высота, см
44
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х44х31
Вес, кг.
21.1
Описание товара Генератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-1200
Компактный инверторный генератор мощностью 1.2 кВт. Отличный спутник в походе, на рыбалке, на отдыхе. Обеспечит питание и зарядку жизненно важных приборов. Идеальное качество вырабатываемого тока позволяет использовать станцию для питания любых электронных устройств без стабилизатора. Дополнительный выход на 12 В дает возможность подзарядки аккумуляторов.
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Бренд
Тип товара
Генератор бензиновый
Электростартер
нет
Объём топливного бака, л
3.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
95
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
да
Ширина, см
52.5
Высота, см
44
Страна производитель
Китай
Компактный инверторный генератор мощностью 1.2 кВт. Отличный спутник в походе, на рыбалке, на отдыхе. Обеспечит питание и зарядку жизненно важных приборов. Идеальное качество вырабатываемого тока позволяет использовать станцию для питания любых электронных устройств без стабилизатора. Дополнительный выход на 12 В дает возможность подзарядки аккумуляторов.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Генератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-1200 - купить по цене 32700 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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