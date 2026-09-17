Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е, 7000 Вт
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Характеристики
Описание товара Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-7000Е, 7000 Вт
Генератор ЗУБР создан для серьезных задач — мощность 7 кВт позволяет подключать несколько электроприборов одновременно и не думать о перебоях в питании. Просторный топливный бак на 25 литров гарантирует долгую работу без частых дозаправок, а расход всего 2,5 литра в час делает использование экономичным даже при интенсивной нагрузке. У этого генератора два вида стартера — электростартер и ручной, поэтому запуск всегда лёгок и удобен. Защита от перегрузок добавляет спокойствия при работе с чувствительной техникой. Несмотря на внушительный вес 89 кг, компактные размеры — всего 56 см в высоту и 51 см в ширину — позволяют разместить генератор даже в ограниченном пространстве. Уровень шума 74 дБ остается оптимальным для такого уровня мощности и функциональности. Вариант для тех, кому важна надежность, стабильная мощность и простота эксплуатации.
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Теги товара: с электростартером
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Теги товара: с электростартером
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