Генератор инверторный DENZEL 94643, GT-2600i, X-Pro 2,6 кВт, 220В, цифровое табло, бак 7,5 л, ручной
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
124
Объём топливного бака, л
7.5
Максимальная мощность, кВт
2.6
Уровень шума
63
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 120 руб.
В наличии
Код товара: 747848
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42 120 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Объём двигателя, см3
124
Объём топливного бака, л
7.5
Расход топлива, л/час
1.36
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
2.6
Объём масляного бака, л
0.9
Максимальное время непрерывной работы, мин
300
Уровень шума
63
Колеса
да
Эл. выходы 380/220/12
0/2/1 шт
Ширина, см
61.4
Высота, см
34.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х53х33
Вес, кг.
34
Описание товара Генератор инверторный DENZEL 94643, GT-2600i, X-Pro 2,6 кВт, 220В, цифровое табло, бак 7,5 л, ручной
Генератор DENZEL GT-2600i инверторный x-pro 2.6кВт 220в цифровое табло бак 7.5л ручной старт Генератор инверторный предназначен для автономного электроснабжения различных электрических потребителей (бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и пр.), в условиях отсутствия бытовой электросети. Инверторный генератор рекомендуется применять для электропитания устройств с высокими требованиями к качеству электрической энергии: газовых котлов, цифровых электронных устройств, серверных станций и т.п. Генератор DENZEL вырабатывает электроэнергию, которая соответствует принятым в России стандартам: переменное напряжение 220 В, частота 50 Гц, а также постоянное напряжение 12 В.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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Бренд
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Объём двигателя, см3
124
Объём топливного бака, л
7.5
Расход топлива, л/час
1.36
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
2.6
Объём масляного бака, л
0.9
Максимальное время непрерывной работы, мин
300
Уровень шума
63
Развернуть
Колеса
да
Эл. выходы 380/220/12
0/2/1 шт
Ширина, см
61.4
Высота, см
34.1
Страна производитель
Китай
Генератор DENZEL GT-2600i инверторный x-pro 2.6кВт 220в цифровое табло бак 7.5л ручной старт Генератор инверторный предназначен для автономного электроснабжения различных электрических потребителей (бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и пр.), в условиях отсутствия бытовой электросети. Инверторный генератор рекомендуется применять для электропитания устройств с высокими требованиями к качеству электрической энергии: газовых котлов, цифровых электронных устройств, серверных станций и т.п. Генератор DENZEL вырабатывает электроэнергию, которая соответствует принятым в России стандартам: переменное напряжение 220 В, частота 50 Гц, а также постоянное напряжение 12 В.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Генератор инверторный DENZEL 94643, GT-2600i, X-Pro 2,6 кВт, 220В, цифровое табло, бак 7,5 л, ручной - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 42120 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Генератор инверторный DENZEL 94643, GT-2600i, X-Pro 2,6 кВт, 220В, цифровое табло, бак 7,5 л, ручной