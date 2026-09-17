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Генератор инверторный DENZEL 94643, GT-2600i, X-Pro 2,6 кВт, 220В, цифровое табло, бак 7,5 л, ручной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Генератор инверторный DENZEL 94643, GT-2600i, X-Pro 2,6 кВт, 220В, цифровое табло, бак 7,5 л, ручной

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Генератор инверторный DENZEL 94643, GT-2600i, X-Pro 2,6 кВт, 220В, цифровое табло, бак 7,5 л, ручной - фото 1
Генератор инверторный DENZEL 94643, GT-2600i, X-Pro 2,6 кВт, 220В, цифровое табло, бак 7,5 л, ручной - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
124
Объём топливного бака, л
7.5
Максимальная мощность, кВт
2.6
Уровень шума
63
  • Генератор инверторный DENZEL 94643, GT-2600i, X-Pro 2,6 кВт, 220В, цифровое табло, бак 7,5 л, ручной - фото 1
  • Генератор инверторный DENZEL 94643, GT-2600i, X-Pro 2,6 кВт, 220В, цифровое табло, бак 7,5 л, ручной - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 120 руб. 
Начислим 674 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747848
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Генератор инверторный DENZEL 94643, GT-2600i, X-Pro 2,6 кВт, 220В, цифровое табло, бак 7,5 л, ручной
42 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Объём двигателя, см3
124
Объём топливного бака, л
7.5
Расход топлива, л/час
1.36
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
2.6
Объём масляного бака, л
0.9
Максимальное время непрерывной работы, мин
300
Уровень шума
63
Колеса
да
Эл. выходы 380/220/12
0/2/1 шт
Ширина, см
61.4
Высота, см
34.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х53х33
Вес, кг.
34

Описание товара Генератор инверторный DENZEL 94643, GT-2600i, X-Pro 2,6 кВт, 220В, цифровое табло, бак 7,5 л, ручной

Генератор DENZEL GT-2600i инверторный x-pro 2.6кВт 220в цифровое табло бак 7.5л ручной старт Генератор инверторный предназначен для автономного электроснабжения различных электрических потребителей (бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и пр.), в условиях отсутствия бытовой электросети. Инверторный генератор рекомендуется применять для электропитания устройств с высокими требованиями к качеству электрической энергии: газовых котлов, цифровых электронных устройств, серверных станций и т.п. Генератор DENZEL вырабатывает электроэнергию, которая соответствует принятым в России стандартам: переменное напряжение 220 В, частота 50 Гц, а также постоянное напряжение 12 В.



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Отзывы о товаре Генератор инверторный DENZEL 94643, GT-2600i, X-Pro 2,6 кВт, 220В, цифровое табло, бак 7,5 л, ручной




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Объём двигателя, см3
124
Объём топливного бака, л
7.5
Расход топлива, л/час
1.36
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
2.6
Объём масляного бака, л
0.9
Максимальное время непрерывной работы, мин
300
Уровень шума
63
Развернуть
Колеса
да
Эл. выходы 380/220/12
0/2/1 шт
Ширина, см
61.4
Высота, см
34.1
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор DENZEL GT-2600i инверторный x-pro 2.6кВт 220в цифровое табло бак 7.5л ручной старт Генератор инверторный предназначен для автономного электроснабжения различных электрических потребителей (бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и пр.), в условиях отсутствия бытовой электросети. Инверторный генератор рекомендуется применять для электропитания устройств с высокими требованиями к качеству электрической энергии: газовых котлов, цифровых электронных устройств, серверных станций и т.п. Генератор DENZEL вырабатывает электроэнергию, которая соответствует принятым в России стандартам: переменное напряжение 220 В, частота 50 Гц, а также постоянное напряжение 12 В.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Генератор инверторный DENZEL 94643, GT-2600i, X-Pro 2,6 кВт, 220В, цифровое табло, бак 7,5 л, ручной - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 42120 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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