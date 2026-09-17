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Инверторный генератор STEHER GI-4000, 3500 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Инверторный генератор STEHER GI-4000, 3500 Вт

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор инверторный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
149
Объём топливного бака, л
7.5
Максимальная мощность, кВт
3.5
Уровень шума
66
  • Инверторный генератор STEHER GI-4000, 3500 Вт - фото 1
  • Инверторный генератор STEHER GI-4000, 3500 Вт - фото 2
  • Инверторный генератор STEHER GI-4000, 3500 Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 890 руб. 
Начислим 895 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741633
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Инверторный генератор STEHER GI-4000, 3500 Вт
55 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Генератор инверторный
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
149
Объём топливного бака, л
7.5
Расход топлива, л/час
1.84
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
3.5
Объём масляного бака, л
0.9
Максимальное время непрерывной работы, мин
245
Уровень шума
66
Колеса
да
Ширина, см
355
Высота, см
510
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х58х39
Вес, кг.
35.6

Описание товара Инверторный генератор STEHER GI-4000, 3500 Вт

Инверторный генератор STEHER — это мощность 3,5 кВт для стабильного питания электрооборудования там, где нужна надёжность. Благодаря объёму топливного бака 7,5 литра установка способна работать без перерыва до 245 минут, что удобно для дачи, стройки или резервного энергоснабжения. Экономичный расход топлива — всего 1,84 литра в час — помогает контролировать затраты. Генератор достаточно компактный для своей категории, учитывая вес 32,5 кг, и его легко перемещать при необходимости. Запуск можно выполнить как вручную с помощью ручного стартера, так и с электростартера — выбирайте удобный вариант. Надёжный 4-х тактный двигатель (149 см?) и оптимальный объём масляного бака (0,9 л) обеспечивают стабильную работу. При уровне шума 66 дБ модель не доставит лишних хлопот — генератор STEHER сочетает производительность с комфортным использованием.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Инверторный генератор STEHER GI-4000, 3500 Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Генератор инверторный
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
149
Объём топливного бака, л
7.5
Расход топлива, л/час
1.84
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
3.5
Объём масляного бака, л
0.9
Максимальное время непрерывной работы, мин
245
Уровень шума
66
Развернуть
Колеса
да
Ширина, см
355
Высота, см
510
Страна производитель
Китай
Описание
Инверторный генератор STEHER — это мощность 3,5 кВт для стабильного питания электрооборудования там, где нужна надёжность. Благодаря объёму топливного бака 7,5 литра установка способна работать без перерыва до 245 минут, что удобно для дачи, стройки или резервного энергоснабжения. Экономичный расход топлива — всего 1,84 литра в час — помогает контролировать затраты. Генератор достаточно компактный для своей категории, учитывая вес 32,5 кг, и его легко перемещать при необходимости. Запуск можно выполнить как вручную с помощью ручного стартера, так и с электростартера — выбирайте удобный вариант. Надёжный 4-х тактный двигатель (149 см?) и оптимальный объём масляного бака (0,9 л) обеспечивают стабильную работу. При уровне шума 66 дБ модель не доставит лишних хлопот — генератор STEHER сочетает производительность с комфортным использованием.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
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Инверторный генератор STEHER GI-4000, 3500 Вт - купить по цене 55890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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