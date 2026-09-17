Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е-3, 380 / 220 В, 8000 Вт
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Характеристики
Описание товара Бензиновый генератор с электростартером ЗУБР СБ-8000Е-3, 380 / 220 В, 8000 Вт
Генератор ЗУБР — выбор для тех, кому нужна мощность и надежность. Его двигатель с объемом 460 см? обеспечивает впечатляющую максимальную мощность в 8 кВт — этого хватит даже для серьёзных задач на строительной площадке или даче. Вместительный топливный бак на 25 литров обеспечивает долгую работу без частых заправок, а расход топлива всего 2,7 л/ч делает расход предсказуемым и экономичным. Два варианта запуска — электростартер и ручной стартер — позволяют выбрать удобный способ включения в любой ситуации. Модель оснащена защитой от перегрузок, поэтому оборудование работает стабильно даже при высокой нагрузке. Несмотря на внушительный вес в 91 кг, генератор остаётся достаточно компактным: высота 57,5 см и ширина 58,5 см — его можно разместить даже в ограниченном пространстве. 4-х тактный двигатель отличается плавной работой и просто радует своей надёжностью. Генератор ЗУБР — это мощь, на которую всегда можно положиться.
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Теги товара: с электростартером
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Теги товара: с электростартером
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