Top.Mail.Ru
Бензиновый генератор с автозапуском ЗУБР СБА-5500, 5500 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бензиновый генератор с автозапуском ЗУБР СБА-5500, 5500 Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бензиновый генератор с автозапуском ЗУБР СБА-5500, 5500 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Максимальная мощность, кВт
5.5
Уровень шума
74
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 910 руб. 
Начислим 975 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741620
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензиновый генератор с автозапуском ЗУБР СБА-5500, 5500 Вт
60 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.3
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
5.5
Максимальное время непрерывной работы, мин
0
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
74
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
58.5
Высота, см
57
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х57х56
Вес, кг.
79

Описание товара Бензиновый генератор с автозапуском ЗУБР СБА-5500, 5500 Вт

Генератор ЗУБР с объёмом двигателя 420 см? — надёжный источник энергии для серьёзных задач. Максимальная мощность 5,5 кВт позволяет запитать сразу несколько приборов или инструментов, а вместительный бак на 25 литров обеспечивает долгую автономную работу — расход топлива всего 2,3 л/ч. Модель оснащена электростартером и ручным стартером — всегда можно быстро запустить, вне зависимости от ситуации. Есть защита от перегрузок, так что технике ничего не угрожает даже под высокой нагрузкой. При высоте 57 см и ширине 58,5 см генератор остаётся достаточно компактным для перевозки или хранения, а вес 77 кг гарантирует устойчивость на месте. Идеальный выбор для дачи, стройплощадки или ремонта.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор с автозапуском ЗУБР СБА-5500, 5500 Вт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.3
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
5.5
Максимальное время непрерывной работы, мин
0
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
74
Развернуть
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
58.5
Высота, см
57
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор ЗУБР с объёмом двигателя 420 см? — надёжный источник энергии для серьёзных задач. Максимальная мощность 5,5 кВт позволяет запитать сразу несколько приборов или инструментов, а вместительный бак на 25 литров обеспечивает долгую автономную работу — расход топлива всего 2,3 л/ч. Модель оснащена электростартером и ручным стартером — всегда можно быстро запустить, вне зависимости от ситуации. Есть защита от перегрузок, так что технике ничего не угрожает даже под высокой нагрузкой. При высоте 57 см и ширине 58,5 см генератор остаётся достаточно компактным для перевозки или хранения, а вес 77 кг гарантирует устойчивость на месте. Идеальный выбор для дачи, стройплощадки или ремонта.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый генератор с автозапуском ЗУБР СБА-5500, 5500 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 60910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...