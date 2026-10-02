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Генератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-3500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Генератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-3500

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Генератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-3500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор бензиновый
Электростартер
нет
Объём топливного бака, л
5.7
Уровень шума
95
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 520 руб. 
Начислим 969 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 265497
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Генератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-3500
60 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор бензиновый
Электростартер
нет
Объём топливного бака, л
5.7
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
95
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
да
Ширина, см
59.5
Высота, см
35.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х52х36
Вес, кг.
29.7

Описание товара Генератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-3500

Генератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-3500 - мобильный генератор. Мощный источник электроэнергии 3.5 кВт для электроснабжения торговых объектов, для работ на стройке или в качестве резервного электроснабжения летнего дома. За счет бака 5,7 л может непрерывно работать в течение четырех часов. Шумозащитный корпус значительно снижает шум двигателя. Дополнительный выход на 12 В дает возможность подзарядки аккумуляторов.



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Отзывы о товаре Генератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-3500




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор бензиновый
Электростартер
нет
Объём топливного бака, л
5.7
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
95
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
да
Ширина, см
59.5
Высота, см
35.5
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-3500 - мобильный генератор. Мощный источник электроэнергии 3.5 кВт для электроснабжения торговых объектов, для работ на стройке или в качестве резервного электроснабжения летнего дома. За счет бака 5,7 л может непрерывно работать в течение четырех часов. Шумозащитный корпус значительно снижает шум двигателя. Дополнительный выход на 12 В дает возможность подзарядки аккумуляторов.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Самовывоз
Доставка
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Генератор инверторный бензиновый Зубр ЗИГ-3500 - стоимость товара 60520 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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