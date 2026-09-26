Инверторный генератор с электростартером и розеткой ЗУБР СБИ-7500ЕА, 7500 Вт
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Характеристики
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
460
Объём топливного бака, л
25
Максимальная мощность, кВт
7.5
Уровень шума
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741638
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Характеристики
Бренд
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
460
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.26
Свеча зажигания
F7TC
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
7.5
Объём масляного бака, л
1.1
Уровень шума
70
Колеса
да
Эл. выходы 380/220/12
0/2/1 шт
Ширина, см
55
Высота, см
59.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х62х58
Вес, кг.
70.2
Описание товара Инверторный генератор с электростартером и розеткой ЗУБР СБИ-7500ЕА, 7500 Вт
Мощный источник электроэнергии для электроснабжения торговых объектов, для работ на стройке или в качестве резервного электроснабжения летнего дома. Идеальное качество вырабатываемого тока позволяет использовать станцию для питания любых электронных устройств без стабилизатора.
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Теги товара: с электростартером
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
460
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.26
Свеча зажигания
F7TC
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
7.5
Объём масляного бака, л
1.1
Уровень шума
70
Развернуть
Колеса
да
Эл. выходы 380/220/12
0/2/1 шт
Ширина, см
55
Высота, см
59.5
Страна производитель
Китай
Мощный источник электроэнергии для электроснабжения торговых объектов, для работ на стройке или в качестве резервного электроснабжения летнего дома. Идеальное качество вырабатываемого тока позволяет использовать станцию для питания любых электронных устройств без стабилизатора.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые
Теги товара: с электростартером
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые
Теги товара: с электростартером
Инверторный генератор с электростартером и розеткой ЗУБР СБИ-7500ЕА, 7500 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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