Медицинские измерительные приборы, представленные на этой странице, предназначены для индивидуального использования. Их применение не требует от пользователя наличия медицинского образования, но при этом такая аппаратура оказывает реальную помощь в борьбе за здоровье. Главная задача этих устройств — точное измерение широкого спектра медицинских показателей.

Медицинские тонометры — это приборы, основным предназначением которых является измерение давления в артериях кровеносной системы. Второе, менее распространенное название этого прибора — сфигмоманометры. В первую очередь это устройство необходимо тем, кто страдает повышением артериального давления, то есть так называемой артериальной гипертензией.

Наиболее распространены автоматические и механические тонометры. Первые отображают на электронном табло уровень давления во время нагнетания крови в сосуды (систолическое) и в период расслабления мышц сердца (диастолическое). Разница между двумя этими показателями и является той цифрой, которая свидетельствует о нарушении работы сердца или сосудов. В автоматическом тонометре регистрируется уровень микропульсаций в манжете. Механический тонометр также состоит из манжеты, но измеряющий прибор представлен манометром и стетоскопом, с помощью которого регистрируют прекращение подачи крови в артерию. В полуавтоматическом тонометре воздух подается с помощью груши, а в автоматическом — посредством включения компрессора.

Медицинские глюкометры — устройства, позволяющие быстро и точно определить концентрацию глюкозы в крови. Благодаря развитию медицины и техники, сегодня можно выяснить уровень этого сахара экспресс-методом, не прибегая к помощи медицинского персонала. Для измерения показателей необходима всего одна капля крови и немного времени — порядка одной минуты. В комплекте к глюкометрам обычно прилагаются тест-полоски и скарификаторы.

В нашем магазине вы можете приобрести полоски отдельно. Инструменты стерильны и готовы к использованию сразу же после вскрытия заводской упаковки. Отдельные модели способны сохранять в памяти результаты показаний нескольких десятков предыдущих измерений уровня глюкозы. Это удобно для наблюдения за динамикой и уточнения причин, а также коррекции диеты и способа лечения сахарного диабета.

Медицинские термометры — приборы, благодаря которым можно определить температуру. Современные устройства не содержат ртути и спирта, опасных для здоровья. Они не производятся из хрупкого стекла, способного разбиться. Большинство термометров изготовлено из полимеров, легко переносящих падение с небольшой высоты.

Также в нашем ассортименте есть модели в виде игрушек — для измерения температуры воды перед купанием детей, и в форме сосок-пустышек для младенцев.

Медицинские пульсоксиметры — аппараты, способные измерить насыщение кислородом гемоглобина, содержащегося в эритроцитах крови. Принцип действия основан на изменении длины волны видимого и инфракрасного излучения тканями и кровью. Часть излучаемого света попадает на датчики, другая же поглощается. Разница излучаемой и поглощенной энергии зависит от степени связывания гемоглобина с кислородом. Пульсоксиметры могут измерять также частоту пульса.

Медицинские жироанализаторы — устройства, которые измеряют соотношение жировой и мышечной ткани в организме. Поскольку жир обладает очень низкой электропроводностью по сравнению с другими тканями, кроме костной, это свойство эффективно используется в биометрии. Прибор выпускается преимущественно в двух вариантах — комбинированный с напольными весами и ручной. Первый тип удобен своей мультифункциональностью, второй подходит людям, которые отдают предпочтение компактным устройствам.

Медицинские шагомеры представляют собой приборы, позволяющие измерить количество шагов. Современные модели обладают встроенными анализаторами, благодаря которым происходит фильтрация случайных движений. Помимо шагов, эти устройства могут показывать эффективность нагрузки в виде подсчета израсходованных на ходьбу калорий, а также пройденное расстояние.

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