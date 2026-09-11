Top.Mail.Ru
Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 1
Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 2
Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 3
Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 4
Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 5
Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 6
Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 7
Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 8
Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 9
Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 10
Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 11
Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 12
Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 13
Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 14
Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 15
Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 16
Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 17
Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонометр
  • Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 1
  • Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 2
  • Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 3
  • Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 4
  • Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 5
  • Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 6
  • Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 7
  • Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 8
  • Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 9
  • Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 10
  • Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 11
  • Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 12
  • Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 13
  • Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 14
  • Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 15
  • Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 16
  • Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 17
  • Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586863
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
нет
Высота, см
8.5
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22-42
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на плечо
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
10.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х11
Вес, г.
950

Описание товара Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU)

Тонометр автоматический электронный M4 Intelli IT ALRU - это медицинский прибор, который обеспечивает высокую точность измерения артериального давления. Он оснащен умной манжетой Intelli Wrap Cuff, которая обеспечивает комфорт и точность измерения на 360 градусов.



Смотрите также: Тонометры

Отзывы о товаре Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
нет
Высота, см
8.5
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22-42
Развернуть
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на плечо
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
10.5
Страна производитель
Китай
Описание
Тонометр автоматический электронный M4 Intelli IT ALRU - это медицинский прибор, который обеспечивает высокую точность измерения артериального давления. Он оснащен умной манжетой Intelli Wrap Cuff, которая обеспечивает комфорт и точность измерения на 360 градусов.


Смотрите также: Тонометры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонометр OMRON M4 Intelli IT (ALRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...