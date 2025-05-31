Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU)
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Характеристики
Описание товара Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU)
Тонометр Omron М2 Basic – компактный и практичный прибор для автоматического измерения частоты пульса и артериального давления, работающий по осциллометрическому типу. Он выдает точные результаты в течение нескольких секунд, что позволяет оперативно среагировать на те или иные изменения в организме. К тому же прибор очень прост в обращении, поэтому каждый человек может самостоятельно измерить себе пульс или артериальное давление. Такое устройство особенно будет полезно тем людям, которые вынуждены следить за соответствующими показателями.
Особенности и преимущества:
- Оснащен крупным жидкокристаллическим экраном, на котором отображаются все данные большими цифрами, поэтому даже людям со слабым зрением будет удобно пользоваться прибором;
- В основе работы устройства лежит система интеллектуального управления Intellisense, которая при измерении способна учитывать индивидуальные способности организма;
- Проводит измерения артериального давления в диапазоне 0-299 мм рт.ст. и пульса – 40-180 уд./мин;
- Обладает минимальной погрешностью – для артериального давления допускается ± 3 мм рт.ст., для пульса ± 5%;
- Последние показания сохраняются в памяти прибора (память 30 измерений);
- Оснащен клапаном декомпрессии для автоматического нагнетания и выпуска воздуха;
- Источником питания для прибора служат четыре батарейки ААА (их хватает в среднем на 300 измерений);
- Комплектуется универсальной манжетой, обеспечивающей равномерное распределение давления и сводящей к минимуму возможные неприятные ощущения во время процедуры (размер манжеты можно устанавливать в пределах 22-32 см);
- Обладает компактными габаритами (104х64х128 мм) и малым весом (245 г);
- После использования устройство автоматически отключается;
- Срок службы блока составляет не менее 10 лет, гарантия на него предоставляется сроком на 5 лет.
Комплектация:
- Электронный блок;
- Манжета среднего размера;
- Руководство по эксплуатации;
- Футляр для хранения прибора;
- Комплект элементов питания;
- Гарантийный талон;
- Журнал для записи артериального давления.
Видео:
Видеообзор на Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU)
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
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Тонометр Omron М2 Basic – компактный и практичный прибор для автоматического измерения частоты пульса и артериального давления, работающий по осциллометрическому типу. Он выдает точные результаты в течение нескольких секунд, что позволяет оперативно среагировать на те или иные изменения в организме. К тому же прибор очень прост в обращении, поэтому каждый человек может самостоятельно измерить себе пульс или артериальное давление. Такое устройство особенно будет полезно тем людям, которые вынуждены следить за соответствующими показателями.
Особенности и преимущества:
- Оснащен крупным жидкокристаллическим экраном, на котором отображаются все данные большими цифрами, поэтому даже людям со слабым зрением будет удобно пользоваться прибором;
- В основе работы устройства лежит система интеллектуального управления Intellisense, которая при измерении способна учитывать индивидуальные способности организма;
- Проводит измерения артериального давления в диапазоне 0-299 мм рт.ст. и пульса – 40-180 уд./мин;
- Обладает минимальной погрешностью – для артериального давления допускается ± 3 мм рт.ст., для пульса ± 5%;
- Последние показания сохраняются в памяти прибора (память 30 измерений);
- Оснащен клапаном декомпрессии для автоматического нагнетания и выпуска воздуха;
- Источником питания для прибора служат четыре батарейки ААА (их хватает в среднем на 300 измерений);
- Комплектуется универсальной манжетой, обеспечивающей равномерное распределение давления и сводящей к минимуму возможные неприятные ощущения во время процедуры (размер манжеты можно устанавливать в пределах 22-32 см);
- Обладает компактными габаритами (104х64х128 мм) и малым весом (245 г);
- После использования устройство автоматически отключается;
- Срок службы блока составляет не менее 10 лет, гарантия на него предоставляется сроком на 5 лет.
Комплектация:
- Электронный блок;
- Манжета среднего размера;
- Руководство по эксплуатации;
- Футляр для хранения прибора;
- Комплект элементов питания;
- Гарантийный талон;
- Журнал для записи артериального давления.
Видео:
Видеообзор на Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU)
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, адаптор подошёл от предыдущего аппарата.
Достоинства:
Комментарий:
Мягкая манжета, солидный вид прибора. По показаниям сказать пока ничего не могу, давление скачет вслед за вспышками солнца, но хочется верить в правильности показаний.
Достоинства:
Комментарий:
Сначала думали, что только на батарейках, но увидели гнездо для адаптера. Но самого адаптера для сети нет в комплекте. Или не доложили. Жаль, придется покупать. Звезду не снимаю, качество измерений устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
данный товар идёт без БП, будьте внимательны,покупал маме!
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Нормальный тонометр.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная техника. Это второй за 20 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит норм в разы дешевле, чем в аптеках , но есть одно НО. Просьба крупными буквами писать что НЕТ АДАПТЕРА в комплекте . Приобрели на подарок, только обрадовалась что можно курьером в течение часа, а теперь сижу вся при параде и не могу пойти на ДР ищу где купить адаптер, чтоб сегодня подарить полный провал ребят....
Достоинства:
Комментарий:
очень нужен был тонометр быстро. Так и получилось, цена, качество и скорость доставки на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
корректирую отзыв, батарейки нашлись, все работает отлично. Я невнимательно посмотрела
Достоинства:
Комментарий:
работает, а это главное. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Надёжный помощник в контроле здоровья
Достоинства:
Комментарий:
Пришло как и обещали, упаковки нет совсем. Только фирменная коробка без контрольного стикера. За это и снял звезду. Но всё цело и комплектно. И главное работает, а как долго сможет, время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
хороший тонометр, батарейки были в комплекте, все пришло целое, товаром довольна
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тонометр, оригинал. Полный комплект. Используем на батарейках. В работе уже несколько месяцев, без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
хорошая точность измерения
Достоинства:
Комментарий:
Меряет хорошо и быстро, батарейки в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
купила тонометр и не увидела, что он без вилки и провода для электрического включения тонометра. Очень жаль, что так продаёте аппарат для для измерения давления. Люди не обращают на это внимание, думая , что должен быть комплект. Каким образом можно приобрести эл.провод с вилкой? какой у него артикул?
Достоинства:
Комментарий:
Товар доставили быстро, упаковка не нарушена, прибор работает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
отличная вещь, работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный, жаль без блока питания, пришлось заказать отдельно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий. Доставка и упаковка отличные. Единственный минус - в комплекте нет блока питания работы от сети 220 В (для кого-то принципиально) . Батарейки в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
работает, показывает точно, желательно сразу поменять батарейки из комплекта на щелочные.покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
работает.пришел в коробке без пленки,но все на месте.
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо. В комплекте нету зарядного устройства. Есть только батарейки.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тонометр, как все Omron
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка нарушена заклеина скотчем
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр понравился. Очень компактный, небольшой. Тонкая манжета не передавливает руку. Предыдущий тонометр прослужил 17 лет. Надеюсь на такую же работу этого тонометра. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Хронический гипертоник. Врач назначил ежесуточный мониторинг артериального давления с записью показаний в дневнике вместе с дополнительными обследованиями и анализами. Купил для этого вот такой тонометр (как у самого врача в кабинете был). В отличие от некоторых других, которыми пользовался, ощущения приятнее - не перебарщивает при надувании муфты. Будто чувствует, что вот настолько надуть надо, и все, что дальше, уже избыточно будет. Как следствие - отсутствие неприятных ощущений в процессе измерения. Субъективно - достаточно высокая точность измерения (сравнивал с ручным тонометром со стетоскопом). Пульс, кстати, тоже довольно точно определяет. Память измерений есть и работает, но не пользовался ни разу, честно говоря. Померил, записал в дневник, и все. Очень прост в использовании: в одной кнопке ошибиться трудно. В общем, свою функцию выполняет, своих денег, считаю, стоит.
Достоинства:
Отличная цена и качество товара
Комментарий:
Качественный товар по отличной цене ,удобство получения !спасибо магазину ,обязательно вернусь к вам ещё !
Достоинства:
Надежность бренда. Родственники используют около 5 лет другие модели, ничего не ломается.
Недостатки:
Манжета маленькая, лишний вес и "качкам" не подойдет. Странно, на купленном давно М1(ручная груша) манжета большая.
Комментарий:
Купил М2 в подарок. Дома есть модели М1(ручной)и М6, мериют одинаково. М6 купил из за сильной аритмии бабули, думали не правильно мериет, но всё одинаково точно(хоть и большая разница в цене), он её успокоил. Совет: М2 и М6 разница в дизайне и датчиках движения руки, размере манжеты, у М6 экономия батареек, очень долго живут. В остальном все танометры этой фирмы мериют одинаково. М6 трудится 4 года по 3-6 раз вдень замеры, все отлично, батарейки 1 раз в год меняю.
Достоинства:
Простой в спользовании, компактный, есть сумочка для траспртировки, стоит недорого, батарейки в комплекте, точно измеряет давление.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Недорогая модель, но все что необходимо измеряет.
Достоинства:
Точные показания, не оставляет следов на руке.
Недостатки:
Всё понравилось, недостатков не выявлено.
Комментарий:
Пользуюсь ежедневно уже более полугода, по показаниям не врет, есть небольшие расхождения на разных руках в одно и тоже время, но разница небольшая. Инструкция подробная, на русском языке. Управление легкое. Есть как показания давления, так и показания пульса, так что любые отклонения от нормы показываются на дисплее.
Достоинства:
Точный, простой, недорогой.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Хорошее соотношение цены и качества. Тонометр брала для родителей, они у меня люди пожилые, поэтому старалась выбрать тонометр максимально простой в использовании. Тонометр им понравился, сказали удобный и цифры на дисплее крупные, видно их хорошо. Уже используют его на протяжении 2-х месяцев. Есть встроенная память – может запоминать до 30 измерений. Так что можно сверить или просмотреть изменения показаний в динамике. В общем, эта модель тонометра намного обгоняет их предыдущий механический аппарат. И этим тонометром удобно мерить давление самостоятельно.
Отзывы о товаре Тонометр Omron M2 Basic (HEM-7121-RU)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, адаптор подошёл от предыдущего аппарата.
Достоинства:
Комментарий:
Мягкая манжета, солидный вид прибора. По показаниям сказать пока ничего не могу, давление скачет вслед за вспышками солнца, но хочется верить в правильности показаний.
Достоинства:
Комментарий:
Сначала думали, что только на батарейках, но увидели гнездо для адаптера. Но самого адаптера для сети нет в комплекте. Или не доложили. Жаль, придется покупать. Звезду не снимаю, качество измерений устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
данный товар идёт без БП, будьте внимательны,покупал маме!
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Нормальный тонометр.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная техника. Это второй за 20 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит норм в разы дешевле, чем в аптеках , но есть одно НО. Просьба крупными буквами писать что НЕТ АДАПТЕРА в комплекте . Приобрели на подарок, только обрадовалась что можно курьером в течение часа, а теперь сижу вся при параде и не могу пойти на ДР ищу где купить адаптер, чтоб сегодня подарить полный провал ребят....
Достоинства:
Комментарий:
очень нужен был тонометр быстро. Так и получилось, цена, качество и скорость доставки на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
корректирую отзыв, батарейки нашлись, все работает отлично. Я невнимательно посмотрела
Достоинства:
Комментарий:
работает, а это главное. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Надёжный помощник в контроле здоровья
Достоинства:
Комментарий:
Пришло как и обещали, упаковки нет совсем. Только фирменная коробка без контрольного стикера. За это и снял звезду. Но всё цело и комплектно. И главное работает, а как долго сможет, время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
хороший тонометр, батарейки были в комплекте, все пришло целое, товаром довольна
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тонометр, оригинал. Полный комплект. Используем на батарейках. В работе уже несколько месяцев, без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
хорошая точность измерения
Достоинства:
Комментарий:
Меряет хорошо и быстро, батарейки в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
купила тонометр и не увидела, что он без вилки и провода для электрического включения тонометра. Очень жаль, что так продаёте аппарат для для измерения давления. Люди не обращают на это внимание, думая , что должен быть комплект. Каким образом можно приобрести эл.провод с вилкой? какой у него артикул?
Достоинства:
Комментарий:
Товар доставили быстро, упаковка не нарушена, прибор работает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
отличная вещь, работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный, жаль без блока питания, пришлось заказать отдельно.
Достоинства:
Комментарий:
Работает без нареканий. Доставка и упаковка отличные. Единственный минус - в комплекте нет блока питания работы от сети 220 В (для кого-то принципиально) . Батарейки в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
работает, показывает точно, желательно сразу поменять батарейки из комплекта на щелочные.покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
работает.пришел в коробке без пленки,но все на месте.
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо. В комплекте нету зарядного устройства. Есть только батарейки.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тонометр, как все Omron
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка нарушена заклеина скотчем
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр понравился. Очень компактный, небольшой. Тонкая манжета не передавливает руку. Предыдущий тонометр прослужил 17 лет. Надеюсь на такую же работу этого тонометра. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Хронический гипертоник. Врач назначил ежесуточный мониторинг артериального давления с записью показаний в дневнике вместе с дополнительными обследованиями и анализами. Купил для этого вот такой тонометр (как у самого врача в кабинете был). В отличие от некоторых других, которыми пользовался, ощущения приятнее - не перебарщивает при надувании муфты. Будто чувствует, что вот настолько надуть надо, и все, что дальше, уже избыточно будет. Как следствие - отсутствие неприятных ощущений в процессе измерения. Субъективно - достаточно высокая точность измерения (сравнивал с ручным тонометром со стетоскопом). Пульс, кстати, тоже довольно точно определяет. Память измерений есть и работает, но не пользовался ни разу, честно говоря. Померил, записал в дневник, и все. Очень прост в использовании: в одной кнопке ошибиться трудно. В общем, свою функцию выполняет, своих денег, считаю, стоит.
Достоинства:
Отличная цена и качество товара
Комментарий:
Качественный товар по отличной цене ,удобство получения !спасибо магазину ,обязательно вернусь к вам ещё !
Достоинства:
Надежность бренда. Родственники используют около 5 лет другие модели, ничего не ломается.
Недостатки:
Манжета маленькая, лишний вес и "качкам" не подойдет. Странно, на купленном давно М1(ручная груша) манжета большая.
Комментарий:
Купил М2 в подарок. Дома есть модели М1(ручной)и М6, мериют одинаково. М6 купил из за сильной аритмии бабули, думали не правильно мериет, но всё одинаково точно(хоть и большая разница в цене), он её успокоил. Совет: М2 и М6 разница в дизайне и датчиках движения руки, размере манжеты, у М6 экономия батареек, очень долго живут. В остальном все танометры этой фирмы мериют одинаково. М6 трудится 4 года по 3-6 раз вдень замеры, все отлично, батарейки 1 раз в год меняю.
Достоинства:
Простой в спользовании, компактный, есть сумочка для траспртировки, стоит недорого, батарейки в комплекте, точно измеряет давление.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Недорогая модель, но все что необходимо измеряет.
Достоинства:
Точные показания, не оставляет следов на руке.
Недостатки:
Всё понравилось, недостатков не выявлено.
Комментарий:
Пользуюсь ежедневно уже более полугода, по показаниям не врет, есть небольшие расхождения на разных руках в одно и тоже время, но разница небольшая. Инструкция подробная, на русском языке. Управление легкое. Есть как показания давления, так и показания пульса, так что любые отклонения от нормы показываются на дисплее.
Достоинства:
Точный, простой, недорогой.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Хорошее соотношение цены и качества. Тонометр брала для родителей, они у меня люди пожилые, поэтому старалась выбрать тонометр максимально простой в использовании. Тонометр им понравился, сказали удобный и цифры на дисплее крупные, видно их хорошо. Уже используют его на протяжении 2-х месяцев. Есть встроенная память – может запоминать до 30 измерений. Так что можно сверить или просмотреть изменения показаний в динамике. В общем, эта модель тонометра намного обгоняет их предыдущий механический аппарат. И этим тонометром удобно мерить давление самостоятельно.