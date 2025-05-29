Тонометр OMRON RS2 Intelli IT (HEM-6161T-RU)
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Характеристики
Описание товара Тонометр OMRON RS2 Intelli IT (HEM-6161T-RU)
Прибор упрощает контроль за артериальным давлением, делая измерение максимально быстрым и комфортным. Наличие дополнительных функций, среди которых распознавание нарушения сердечного ритма и повышенного давления, позволяет получить более полную картину состояния здоровья и при необходимости вовремя обратиться к врачу.
•Физиологичная манжета (13,5 - 21,5 см)
Физиологичная манжета обеспечивает естественное расположение прибора на руке и рассчитана на обхват запястья 13,5–21,5 см, поэтому подойдет большинству пользователей. Излишне свободное ее наложение на запястье может стать причиной получения неверных показаний, поэтому в тонометре предусмотрен индикатор правильной фиксации манжеты, который не даст ошибиться.
•Индикатор аритмии
Нерегулярное сердцебиение может влиять на точность результатов измерения. Алгоритм обнаружения нерегулярного сердцебиения автоматически позволяет определять надежность полученных результатов измерения и необходимость его повторения. Если во время измерения обнаружена нерегулярность сердцебиения, но результат достоверен, то он выводится на экран вместе с индикатором аритмии. Если нерегулярное сердцебиение приводит к недостоверному измерению, то результаты на экран не выводятся. Если после процедуры измерения появляется индикатор аритмии повторите измерение. Если индикатор аритмии появляется часто, сообщите об этом врачу.
•Индикатор повышенного давления
Индикатор будет мигать на экране, если значение систолического или диастолического артериального давления выходит за пределы нормы. В случае регулярного мигания значка следует обратиться к врачу.
•Индикатор синхронизации
Если на дисплее отображается индикатор синхронизации, убедитесь, что электронный блок соединен со смарт-устройством или передает данные. Если на дисплее отображается индикатор синхронизации, передайте данные, прежде чем значения измерения будут удалены.
•Индикатор излишне свободной фиксации манжеты
Появляется во время измерения при неправильном закреплении манжеты на запястье. Он также появляется при просмотре предыдущих измерений
•Индикатор правильной фиксации манжеты тонометра на запястье
Появляется при правильном закреплении манжеты на запястье во время измерения. Он также появляется при просмотре предыдущих измерений.
•Беспроводная передача данных через Bluetooth
Беспроводная автоматическая передача через Bluetooth данных измерений в приложение OMRON CONNECT
•Память результатов измерения
В памяти прибора сохраняются результаты измерения
Комплектация:
- Электронный блок с манжетой
- Футляр для хранения прибора
- Щелочные элементы питания типа "AAA", (2 шт.)
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Инструкция по установке приложения
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
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•Физиологичная манжета (13,5 - 21,5 см)
Физиологичная манжета обеспечивает естественное расположение прибора на руке и рассчитана на обхват запястья 13,5–21,5 см, поэтому подойдет большинству пользователей. Излишне свободное ее наложение на запястье может стать причиной получения неверных показаний, поэтому в тонометре предусмотрен индикатор правильной фиксации манжеты, который не даст ошибиться.
•Индикатор аритмии
Нерегулярное сердцебиение может влиять на точность результатов измерения. Алгоритм обнаружения нерегулярного сердцебиения автоматически позволяет определять надежность полученных результатов измерения и необходимость его повторения. Если во время измерения обнаружена нерегулярность сердцебиения, но результат достоверен, то он выводится на экран вместе с индикатором аритмии. Если нерегулярное сердцебиение приводит к недостоверному измерению, то результаты на экран не выводятся. Если после процедуры измерения появляется индикатор аритмии повторите измерение. Если индикатор аритмии появляется часто, сообщите об этом врачу.
•Индикатор повышенного давления
Индикатор будет мигать на экране, если значение систолического или диастолического артериального давления выходит за пределы нормы. В случае регулярного мигания значка следует обратиться к врачу.
•Индикатор синхронизации
Если на дисплее отображается индикатор синхронизации, убедитесь, что электронный блок соединен со смарт-устройством или передает данные. Если на дисплее отображается индикатор синхронизации, передайте данные, прежде чем значения измерения будут удалены.
•Индикатор излишне свободной фиксации манжеты
Появляется во время измерения при неправильном закреплении манжеты на запястье. Он также появляется при просмотре предыдущих измерений
•Индикатор правильной фиксации манжеты тонометра на запястье
Появляется при правильном закреплении манжеты на запястье во время измерения. Он также появляется при просмотре предыдущих измерений.
•Беспроводная передача данных через Bluetooth
Беспроводная автоматическая передача через Bluetooth данных измерений в приложение OMRON CONNECT
•Память результатов измерения
В памяти прибора сохраняются результаты измерения
Комплектация:
- Электронный блок с манжетой
- Футляр для хранения прибора
- Щелочные элементы питания типа "AAA", (2 шт.)
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Инструкция по установке приложения
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Достоинства:
Комментарий:
хороший,качественный тонометр и фирма.покупался в дорогу,на лето.короб пластиковый,небольшой,очень удобный.инструкция понятная.у меня синхронизируются оба тонометра по блютуз. в приложении просто во время синхронизации нужно выбрать какой тонометр загружаешь.по показаниям не сильно разнятся.1-2 единицы в верхнем и пульсе.У меня этот и м4. Новый работает только от батареек. В комплект входят.манжета на небольшую руку с запасом.(таблетки на фото внутри,уже мои) удобно положить сразу с собой.) для поездок на дальние расстояния просто находка.
Достоинства:
Комментарий:
для тонометра на запястье очень хорош, проверила, измеряет давление правильно, главное соблюдать правила
Достоинства:
Комментарий:
Функционал отличный вместе с приложением… Хотелось бы помягче застежку на запястье.
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, компактный и в тоже время с большим экраном
Достоинства:
Комментарий:
Отличный компактный тонометр. Понравилось что синхронизируется с приложением, можно удобно следить за показателями
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тонометр, самое главное он сам ведёт дневник с записями по измерения, очень удобно. При походе к доктору, ему видна вся картина.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный, компактный. Показания точные, главное соблюдать правильное положение руки как в инструкции. Чувствителен к этим моментам, выше, ниже и сразу неверные данные, проверено. С телефоном через приложение конектится без проблем, данные передаёт, можно смотреть среднее значение за всё время и периоды. Покупал специально в отпуск, чтобы не тащить плечевой. В итоге только им сейчас и пользуюсь, про обычный забыл. Кейс-чехол ставлю на ногу и использую, как подставку под локоть(прочитал в одном из отзывов). В общем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
По поводу измерений скажу, что всё написано в инструкции. И ещё учтите индивидуально строение запястья и первоначально лучше всего произвести замеры совместно с другим тонометром, чтобы определить на каком расстоянии от ладони одевать на запястье. Установил приложение и раз в сутки сбрасываю накопленные измерения в смартфон. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
люблю эту фирму очень, самая точная , беру уже не первый раз. советую
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр получила в срок, без дефектов. Проверила, работает отлично, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Удобно пользоваться. Есть приложение для смартфона для ведения статистики. Добротно сделан
Достоинства:
Комментарий:
очень удобно, всё сразу в приложение.
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует описанию. все понравилось .точность в показаниях соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
удобный прибор, работает нормально в ежедневном режиме. измерения с допустимой погрешностью - при использовании надо соблюдать инструкцию по измерению. тогда все ок.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Работает. Отклонения в сравнении с обычным тонометром минимальные
Достоинства:
Комментарий:
очень красивый и футляр, и сам прибор. при проверке в пункте выдачи показал, при моей гипертонии, заниженное давление. решила перепроверить дома - вроде соответствует. посмотрим как поведет себя при дальнейшей эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
Нужно очень сильно приспособиться, выбрать место измерения давления, садится всегда в одной и той же позе, на тот же стул и выдерживать руку на одном и том же уровне. В общем требует тренировки. Мне кажется отрицательные отзывы связаны именно с тем, что напястным тонометром пользоваться сложнее, нужно понимать что делаешь
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный тонометр законектился с телефоном быстро, показания передаëт в программу на телефоночень понравился и внешне и простотой использования!! измеряет точно!!
Достоинства:
Комментарий:
Это для родителей,надеюсь,что товар хороший.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, к приложению коннектится что очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Измеряют достаточно точно. С манжетой показания не расходятся.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер измеряет точно на телефон синхронизируется удобно график рисует.
Достоинства:
качественный, удобный, точный
Недостатки:
нет
Комментарий:
Очень удобный тонометр небольших размеров. Тот случай, когда нужно следить за давлением в течение дня. Мне понадобился тонометр, чтобы можно было замерять давление на протяжении дня. Обычные тонометры все же не очень удобны в плане транспортировки, слишком громоздкие. Когда нашла этот тонометр – очень обрадовалась. То, что нужно. Работает от батареек. Можно на телефон данные передавать.
Достоинства:
есть память измерений, крупный дисплей
Недостатки:
их нет
Комментарий:
Удивило, что можно с помощью Bluetooth передать данные в телефон. Очень удобная функция и работает хорошо, приложение omron connect только надо установить. Манжета качественная, цвет симпатичный, не вымазывается. Встроены различные индикаторы, правильной и свободной фиксации манжеты и пр. Есть память на 30 измерений. Дисплей крупный, цифры видно хорошо. Работает от батареек, которых хватает на долго. В комплекте сразу был чехол, в котором храню тонометр, ну и брать с собой можно легко.
Отзывы о товаре Тонометр OMRON RS2 Intelli IT (HEM-6161T-RU)
Достоинства:
Комментарий:
хороший,качественный тонометр и фирма.покупался в дорогу,на лето.короб пластиковый,небольшой,очень удобный.инструкция понятная.у меня синхронизируются оба тонометра по блютуз. в приложении просто во время синхронизации нужно выбрать какой тонометр загружаешь.по показаниям не сильно разнятся.1-2 единицы в верхнем и пульсе.У меня этот и м4. Новый работает только от батареек. В комплект входят.манжета на небольшую руку с запасом.(таблетки на фото внутри,уже мои) удобно положить сразу с собой.) для поездок на дальние расстояния просто находка.
Достоинства:
Комментарий:
для тонометра на запястье очень хорош, проверила, измеряет давление правильно, главное соблюдать правила
Достоинства:
Комментарий:
Функционал отличный вместе с приложением… Хотелось бы помягче застежку на запястье.
Достоинства:
Комментарий:
Маленький, компактный и в тоже время с большим экраном
Достоинства:
Комментарий:
Отличный компактный тонометр. Понравилось что синхронизируется с приложением, можно удобно следить за показателями
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тонометр, самое главное он сам ведёт дневник с записями по измерения, очень удобно. При походе к доктору, ему видна вся картина.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный, компактный. Показания точные, главное соблюдать правильное положение руки как в инструкции. Чувствителен к этим моментам, выше, ниже и сразу неверные данные, проверено. С телефоном через приложение конектится без проблем, данные передаёт, можно смотреть среднее значение за всё время и периоды. Покупал специально в отпуск, чтобы не тащить плечевой. В итоге только им сейчас и пользуюсь, про обычный забыл. Кейс-чехол ставлю на ногу и использую, как подставку под локоть(прочитал в одном из отзывов). В общем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
По поводу измерений скажу, что всё написано в инструкции. И ещё учтите индивидуально строение запястья и первоначально лучше всего произвести замеры совместно с другим тонометром, чтобы определить на каком расстоянии от ладони одевать на запястье. Установил приложение и раз в сутки сбрасываю накопленные измерения в смартфон. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
люблю эту фирму очень, самая точная , беру уже не первый раз. советую
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр получила в срок, без дефектов. Проверила, работает отлично, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Удобно пользоваться. Есть приложение для смартфона для ведения статистики. Добротно сделан
Достоинства:
Комментарий:
очень удобно, всё сразу в приложение.
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует описанию. все понравилось .точность в показаниях соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
удобный прибор, работает нормально в ежедневном режиме. измерения с допустимой погрешностью - при использовании надо соблюдать инструкцию по измерению. тогда все ок.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Работает. Отклонения в сравнении с обычным тонометром минимальные
Достоинства:
Комментарий:
очень красивый и футляр, и сам прибор. при проверке в пункте выдачи показал, при моей гипертонии, заниженное давление. решила перепроверить дома - вроде соответствует. посмотрим как поведет себя при дальнейшей эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
Нужно очень сильно приспособиться, выбрать место измерения давления, садится всегда в одной и той же позе, на тот же стул и выдерживать руку на одном и том же уровне. В общем требует тренировки. Мне кажется отрицательные отзывы связаны именно с тем, что напястным тонометром пользоваться сложнее, нужно понимать что делаешь
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный тонометр законектился с телефоном быстро, показания передаëт в программу на телефоночень понравился и внешне и простотой использования!! измеряет точно!!
Достоинства:
Комментарий:
Это для родителей,надеюсь,что товар хороший.
Достоинства:
Комментарий:
работает отлично, к приложению коннектится что очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Измеряют достаточно точно. С манжетой показания не расходятся.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер измеряет точно на телефон синхронизируется удобно график рисует.
Достоинства:
качественный, удобный, точный
Недостатки:
нет
Комментарий:
Очень удобный тонометр небольших размеров. Тот случай, когда нужно следить за давлением в течение дня. Мне понадобился тонометр, чтобы можно было замерять давление на протяжении дня. Обычные тонометры все же не очень удобны в плане транспортировки, слишком громоздкие. Когда нашла этот тонометр – очень обрадовалась. То, что нужно. Работает от батареек. Можно на телефон данные передавать.
Достоинства:
есть память измерений, крупный дисплей
Недостатки:
их нет
Комментарий:
Удивило, что можно с помощью Bluetooth передать данные в телефон. Очень удобная функция и работает хорошо, приложение omron connect только надо установить. Манжета качественная, цвет симпатичный, не вымазывается. Встроены различные индикаторы, правильной и свободной фиксации манжеты и пр. Есть память на 30 измерений. Дисплей крупный, цифры видно хорошо. Работает от батареек, которых хватает на долго. В комплекте сразу был чехол, в котором храню тонометр, ну и брать с собой можно легко.