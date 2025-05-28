Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонометр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 497777
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонометр
Высота, см
12
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Производство
Япония
Размер манжеты, см
22-42
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на плечо
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х12
Вес, г.
400
Описание товара Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E)
OMRON EVOLV - революция в области контроля артериального давления. Новый тонометр на плечо «все в одном» OMRON EVOLV. Современный тонометр без трубок и проводов
- Предупредить инсульт в ваших силах! Тонометр OMRON помогает контролировать артериальную гипертонию — основной фактор риска развития инсульта.
- Технология интеллектуального измерения Intellisense
Все японские тонометры OMRON c запатентованной системой Intellisense учитывают состояние сосудов пациента при измерении и рассчитывают давление исходя из трех возможных показателей: ЧСС, времени и осцилляций, что позволяет пациенту быть уверенным в точности полученного результата.
Intellisense анализирует и выбирает необходимое из сотни тысяч возможных комбинаций результатов артериального давления человека.
•OMRON connect
Приложение для легкого сохранения, просмотра и управления личными данными о здоровье
•Беспроводная передача данных через Bluetooth
Беспроводная автоматическая передача через Bluetooth данных измерений в приложение OMRON CONNECT
•Клинически апробирован
Электронные тонометры OMRON обеспечивают максимальную точность измерений. Каждый тонометр OMRON имеет клинически апробированный алгоритм измерения артериального давления.
•Умная манжета Intelli Wrap (22 - 42 см)
Благодаря уникальной технологии 360° область измерения осуществляется по всей окружность руки. Манжета обеспечивает точные результаты измерения при любом положении манжеты на плече.
•Индикатор аритмии
Нерегулярное сердцебиение может влиять на точность результатов измерения. Алгоритм обнаружения нерегулярного сердцебиения автоматически позволяет определять надежность полученных результатов измерения и необходимость его повторения. Если во время измерения обнаружена нерегулярность сердцебиения, но результат достоверен, то он выводится на экран вместе с индикатором аритмии. Если нерегулярное сердцебиение приводит к недостоверному измерению, то результаты на экран не выводятся. Если после процедуры измерения появляется индикатор аритмии повторите измерение. Если индикатор аритмии появляется часто, сообщите об этом врачу.
•Индикатор движения
Если во время проведения измерения Вы двигались, на экране появится индикатор движения. Повторите измерение, не двигаясь.
Светодиодный индикатор правильной фиксации манжеты
Является залогом точного измерения. Индикатор сигнализирует, правильно или нет наложена манжета и могло ли это повлиять на результат измерения.
•OLED-дисплей
Насыщенные цвета и энергосбережение: преимущества OLED
•Индикатор синхронизации
Если на дисплее отображается индикатор синхронизации, убедитесь, что электронный блок соединен со смарт-устройством или передает данные. Если на дисплее отображается индикатор синхронизации, передайте данные, прежде чем значения измерения будут удалены.
•Все в одном
Прибор без трубок, без проводов. Очень компактный. Измеряет артериальное давление в любом месте, в любое время. Не требует усилий.
•Стильный дизайн
Футуристичный стильный дизайн
Комплектация
•Электронный блок со встроенной манжетой
•Комплект элементов питания типа «ААА»
•Руководство по эксплуатации
•Инструкция по установке приложения
•Футляр для хранения прибора
•Гарантийный талон
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Тонометр
Высота, см
12
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Производство
Япония
Размер манжеты, см
22-42
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на плечо
Развернуть
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
2.7
Страна производитель
Китай
OMRON EVOLV - революция в области контроля артериального давления. Новый тонометр на плечо «все в одном» OMRON EVOLV. Современный тонометр без трубок и проводов
Все японские тонометры OMRON c запатентованной системой Intellisense учитывают состояние сосудов пациента при измерении и рассчитывают давление исходя из трех возможных показателей: ЧСС, времени и осцилляций, что позволяет пациенту быть уверенным в точности полученного результата.
Intellisense анализирует и выбирает необходимое из сотни тысяч возможных комбинаций результатов артериального давления человека.
•OMRON connect
Приложение для легкого сохранения, просмотра и управления личными данными о здоровье
•Беспроводная передача данных через Bluetooth
Беспроводная автоматическая передача через Bluetooth данных измерений в приложение OMRON CONNECT
•Клинически апробирован
Электронные тонометры OMRON обеспечивают максимальную точность измерений. Каждый тонометр OMRON имеет клинически апробированный алгоритм измерения артериального давления.
•Умная манжета Intelli Wrap (22 - 42 см)
Благодаря уникальной технологии 360° область измерения осуществляется по всей окружность руки. Манжета обеспечивает точные результаты измерения при любом положении манжеты на плече.
•Индикатор аритмии
Нерегулярное сердцебиение может влиять на точность результатов измерения. Алгоритм обнаружения нерегулярного сердцебиения автоматически позволяет определять надежность полученных результатов измерения и необходимость его повторения. Если во время измерения обнаружена нерегулярность сердцебиения, но результат достоверен, то он выводится на экран вместе с индикатором аритмии. Если нерегулярное сердцебиение приводит к недостоверному измерению, то результаты на экран не выводятся. Если после процедуры измерения появляется индикатор аритмии повторите измерение. Если индикатор аритмии появляется часто, сообщите об этом врачу.
•Индикатор движения
Если во время проведения измерения Вы двигались, на экране появится индикатор движения. Повторите измерение, не двигаясь.
Светодиодный индикатор правильной фиксации манжеты
Является залогом точного измерения. Индикатор сигнализирует, правильно или нет наложена манжета и могло ли это повлиять на результат измерения.
•OLED-дисплей
Насыщенные цвета и энергосбережение: преимущества OLED
•Индикатор синхронизации
Если на дисплее отображается индикатор синхронизации, убедитесь, что электронный блок соединен со смарт-устройством или передает данные. Если на дисплее отображается индикатор синхронизации, передайте данные, прежде чем значения измерения будут удалены.
•Все в одном
Прибор без трубок, без проводов. Очень компактный. Измеряет артериальное давление в любом месте, в любое время. Не требует усилий.
•Стильный дизайн
Футуристичный стильный дизайн
Комплектация
•Электронный блок со встроенной манжетой
•Комплект элементов питания типа «ААА»
•Руководство по эксплуатации
•Инструкция по установке приложения
•Футляр для хранения прибора
•Гарантийный талон
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
- Предупредить инсульт в ваших силах! Тонометр OMRON помогает контролировать артериальную гипертонию — основной фактор риска развития инсульта.
- Технология интеллектуального измерения Intellisense
Все японские тонометры OMRON c запатентованной системой Intellisense учитывают состояние сосудов пациента при измерении и рассчитывают давление исходя из трех возможных показателей: ЧСС, времени и осцилляций, что позволяет пациенту быть уверенным в точности полученного результата.
Intellisense анализирует и выбирает необходимое из сотни тысяч возможных комбинаций результатов артериального давления человека.
•OMRON connect
Приложение для легкого сохранения, просмотра и управления личными данными о здоровье
•Беспроводная передача данных через Bluetooth
Беспроводная автоматическая передача через Bluetooth данных измерений в приложение OMRON CONNECT
•Клинически апробирован
Электронные тонометры OMRON обеспечивают максимальную точность измерений. Каждый тонометр OMRON имеет клинически апробированный алгоритм измерения артериального давления.
•Умная манжета Intelli Wrap (22 - 42 см)
Благодаря уникальной технологии 360° область измерения осуществляется по всей окружность руки. Манжета обеспечивает точные результаты измерения при любом положении манжеты на плече.
•Индикатор аритмии
Нерегулярное сердцебиение может влиять на точность результатов измерения. Алгоритм обнаружения нерегулярного сердцебиения автоматически позволяет определять надежность полученных результатов измерения и необходимость его повторения. Если во время измерения обнаружена нерегулярность сердцебиения, но результат достоверен, то он выводится на экран вместе с индикатором аритмии. Если нерегулярное сердцебиение приводит к недостоверному измерению, то результаты на экран не выводятся. Если после процедуры измерения появляется индикатор аритмии повторите измерение. Если индикатор аритмии появляется часто, сообщите об этом врачу.
•Индикатор движения
Если во время проведения измерения Вы двигались, на экране появится индикатор движения. Повторите измерение, не двигаясь.
Светодиодный индикатор правильной фиксации манжеты
Является залогом точного измерения. Индикатор сигнализирует, правильно или нет наложена манжета и могло ли это повлиять на результат измерения.
•OLED-дисплей
Насыщенные цвета и энергосбережение: преимущества OLED
•Индикатор синхронизации
Если на дисплее отображается индикатор синхронизации, убедитесь, что электронный блок соединен со смарт-устройством или передает данные. Если на дисплее отображается индикатор синхронизации, передайте данные, прежде чем значения измерения будут удалены.
•Все в одном
Прибор без трубок, без проводов. Очень компактный. Измеряет артериальное давление в любом месте, в любое время. Не требует усилий.
•Стильный дизайн
Футуристичный стильный дизайн
Комплектация
•Электронный блок со встроенной манжетой
•Комплект элементов питания типа «ААА»
•Руководство по эксплуатации
•Инструкция по установке приложения
•Футляр для хранения прибора
•Гарантийный талон
Смотрите также: Тонометры
Теги товара: Тонометры автоматические, Тонометры с возрастными манжетами
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тонометр.Единственный минус -работает только от батареек.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло время мерить давление каждый день. Товар соответствует описанию. Что удобно батарейки в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
чуть привирает едениц на 5-10,но если на погрешность считать ,то отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Матушке 87 понравился! Лучше не скажу.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Доставка быстрая!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, прост в использовании, показания давления и пульса довольно точные. Недостаток - цена.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр, вообще стараюсь брать бренд Omron - не подводит по качеству и точности измерений.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл вовремя, удобен на руке. может оказаться мал для широкого запястья. Корректные показатели АД, если точно следовать инструкции. Иногда бывает расхождение на 3-5 единиц, но в моём случае это несущественно. Удобная компактная упаковка - ношу его на работу для,контроля АД в течение дня. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Вот уж не думала, что будет можно использовать везде Положил в сумку и спокойно измеряй в любом месте и в любое время Показатели точные, может и есть небольшое отклонения, но не значительное Огромное спасибо за тонометр
Достоинства:
Комментарий:
измеряет хорошо, показания почти одинаковые при нескольких измерениях
Достоинства:
Комментарий:
В заявленных характеристике было уквзано страна-изготовитель Япония , фактически сделано во Вьетнаме
Достоинства:
Комментарий:
Все работает хорошо и если бу не микро царапина на крышке коробки было бы отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат. Миниатюрный. Результат показывает стабильно верный. Понравился. В комплекте есть батарейки.
Достоинства:
Комментарий:
Совсем не большая погрешность
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр хорший беру такой не в первый раз! Но цена по карте стоялала одна а высчитали больше
Достоинства:
Комментарий:
Взяла по рекомендации родственников, когда впервые задумалась о своем давлении в 22 года. Теперь знаю свою норму и буду отсдеживать показания в случае плохого самочувствия, спасибо за товар!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный прибор, может быть и есть погрешность с механическим, но не «смертельная»
Достоинства:
Комментарий:
взяли в подарок, понравился
Достоинства:
Комментарий:
Померила давление, вроде правильно!!!
Достоинства:
Инновационный измеритель по самой низкой стоимости. Радует покупка. Всем рекомендую
Недостатки:
я из Красноярска, пришлось платить 400 р за доставку из Новосибирск, срок доставки 1 день.
Достоинства:
современный компактный тонометр, очень удобен в использовании, все измерения передаются через блютус в приложение на смартфоне, удобный чехол, ношу всегда с собой
Недостатки:
цена
Комментарий:
куплен 02.11.2022..рекомендую товар к покупке
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тонометр.Единственный минус -работает только от батареек.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло время мерить давление каждый день. Товар соответствует описанию. Что удобно батарейки в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
чуть привирает едениц на 5-10,но если на погрешность считать ,то отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Матушке 87 понравился! Лучше не скажу.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Доставка быстрая!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество, прост в использовании, показания давления и пульса довольно точные. Недостаток - цена.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный тонометр, вообще стараюсь брать бренд Omron - не подводит по качеству и точности измерений.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл вовремя, удобен на руке. может оказаться мал для широкого запястья. Корректные показатели АД, если точно следовать инструкции. Иногда бывает расхождение на 3-5 единиц, но в моём случае это несущественно. Удобная компактная упаковка - ношу его на работу для,контроля АД в течение дня. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Вот уж не думала, что будет можно использовать везде Положил в сумку и спокойно измеряй в любом месте и в любое время Показатели точные, может и есть небольшое отклонения, но не значительное Огромное спасибо за тонометр
Достоинства:
Комментарий:
измеряет хорошо, показания почти одинаковые при нескольких измерениях
Достоинства:
Комментарий:
В заявленных характеристике было уквзано страна-изготовитель Япония , фактически сделано во Вьетнаме
Достоинства:
Комментарий:
Все работает хорошо и если бу не микро царапина на крышке коробки было бы отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аппарат. Миниатюрный. Результат показывает стабильно верный. Понравился. В комплекте есть батарейки.
Достоинства:
Комментарий:
Совсем не большая погрешность
Достоинства:
Комментарий:
Тонометр хорший беру такой не в первый раз! Но цена по карте стоялала одна а высчитали больше
Достоинства:
Комментарий:
Взяла по рекомендации родственников, когда впервые задумалась о своем давлении в 22 года. Теперь знаю свою норму и буду отсдеживать показания в случае плохого самочувствия, спасибо за товар!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный прибор, может быть и есть погрешность с механическим, но не «смертельная»
Достоинства:
Комментарий:
взяли в подарок, понравился
Достоинства:
Комментарий:
Померила давление, вроде правильно!!!
Достоинства:
Инновационный измеритель по самой низкой стоимости. Радует покупка. Всем рекомендую
Недостатки:
я из Красноярска, пришлось платить 400 р за доставку из Новосибирск, срок доставки 1 день.
Достоинства:
современный компактный тонометр, очень удобен в использовании, все измерения передаются через блютус в приложение на смартфоне, удобный чехол, ношу всегда с собой
Недостатки:
цена
Комментарий:
куплен 02.11.2022..рекомендую товар к покупке