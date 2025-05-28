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Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E)

21 Отзывы
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Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 1
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 2
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 3
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 4
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 5
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 6
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 7
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 8
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 9
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 10
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 11
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 12
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 13
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 14
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 15
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 16
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 17
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 18
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 19
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 20
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 21
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 22
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 23
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 24
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 25
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 26
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 27
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 28
Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонометр
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 1
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 2
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 3
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 4
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 5
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 6
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 7
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 8
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 9
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 10
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 11
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 12
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 13
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 14
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 15
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 16
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 17
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 18
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 19
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 20
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 21
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 22
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 23
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 24
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 25
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 26
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 27
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 28
  • Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497777
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Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Тонометр
Высота, см
12
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Производство
Япония
Размер манжеты, см
22-42
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на плечо
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
2.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х12
Вес, г.
400

Описание товара Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E)

OMRON EVOLV - революция в области контроля артериального давления. Новый тонометр на плечо «все в одном» OMRON EVOLV. Современный тонометр без трубок и проводов
 

  • Предупредить инсульт в ваших силах! Тонометр OMRON помогает контролировать артериальную гипертонию  — основной фактор риска развития инсульта.
  • Технология интеллектуального измерения Intellisense
Артериальное давление - величина индивидуальная для каждого пользователя на момент конкретного измерения.
Все японские тонометры OMRON c запатентованной системой Intellisense учитывают состояние сосудов пациента при измерении и рассчитывают давление исходя из трех возможных показателей: ЧСС, времени и осцилляций, что позволяет пациенту быть уверенным в точности полученного результата.
Intellisense анализирует и выбирает необходимое из сотни тысяч возможных комбинаций результатов артериального давления человека.
    •OMRON connect
Приложение для легкого сохранения, просмотра и управления личными данными о здоровье
    •Беспроводная передача данных через Bluetooth
Беспроводная автоматическая передача через Bluetooth данных измерений в приложение OMRON CONNECT
    •Клинически апробирован
Электронные тонометры OMRON обеспечивают максимальную точность измерений. Каждый тонометр OMRON имеет клинически апробированный алгоритм измерения артериального давления.
    •Умная манжета Intelli Wrap (22 - 42 см)
Благодаря уникальной технологии 360° область измерения осуществляется по всей окружность руки. Манжета обеспечивает точные результаты измерения при любом положении манжеты на плече.
    •Индикатор аритмии
Нерегулярное сердцебиение может влиять на точность результатов измерения. Алгоритм обнаружения нерегулярного сердцебиения автоматически позволяет определять надежность полученных результатов измерения и  необходимость его повторения. Если во время измерения обнаружена нерегулярность сердцебиения, но результат достоверен, то он выводится на экран вместе с индикатором аритмии. Если нерегулярное сердцебиение приводит к недостоверному измерению, то результаты на экран не выводятся. Если после процедуры измерения появляется индикатор аритмии повторите измерение. Если индикатор аритмии появляется часто, сообщите об этом врачу.
    •Индикатор движения
Если во время проведения измерения Вы двигались, на экране появится индикатор движения. Повторите измерение, не двигаясь.
Светодиодный индикатор правильной фиксации манжеты
Является залогом точного измерения. Индикатор сигнализирует, правильно или нет наложена манжета и могло ли это повлиять на результат измерения.
    •OLED-дисплей
Насыщенные цвета и энергосбережение: преимущества OLED
    •Индикатор синхронизации
Если на дисплее отображается индикатор синхронизации, убедитесь, что электронный блок соединен со смарт-устройством или передает данные. Если на дисплее отображается индикатор синхронизации, передайте данные, прежде чем значения измерения будут удалены.
    •Все в одном
Прибор без трубок, без проводов. Очень компактный. Измеряет артериальное давление в любом месте, в любое время. Не требует усилий.
    •Стильный дизайн
Футуристичный стильный дизайн
 
Комплектация 
    •Электронный блок со встроенной манжетой
    •Комплект элементов питания типа «ААА»
    •Руководство по эксплуатации
    •Инструкция по установке приложения
    •Футляр для хранения прибора
    •Гарантийный талон



Смотрите также: Тонометры

Отзывы о товаре Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E)

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший тонометр.Единственный минус -работает только от батареек.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Ruslan Z.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло время мерить давление каждый день. Товар соответствует описанию. Что удобно батарейки в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
чуть привирает едениц на 5-10,но если на погрешность считать ,то отлично.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Матушке 87 понравился! Лучше не скажу.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Юрий З.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Доставка быстрая!
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, прост в использовании, показания давления и пульса довольно точные. Недостаток - цена.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Галина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр, вообще стараюсь брать бренд Omron - не подводит по качеству и точности измерений.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Любовь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл вовремя, удобен на руке. может оказаться мал для широкого запястья. Корректные показатели АД, если точно следовать инструкции. Иногда бывает расхождение на 3-5 единиц, но в моём случае это несущественно. Удобная компактная упаковка - ношу его на работу для,контроля АД в течение дня. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Вот уж не думала, что будет можно использовать везде Положил в сумку и спокойно измеряй в любом месте и в любое время Показатели точные, может и есть небольшое отклонения, но не значительное Огромное спасибо за тонометр
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
измеряет хорошо, показания почти одинаковые при нескольких измерениях
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
В заявленных характеристике было уквзано страна-изготовитель Япония , фактически сделано во Вьетнаме
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2024
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает хорошо и если бу не микро царапина на крышке коробки было бы отлично.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Эдуард С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аппарат. Миниатюрный. Результат показывает стабильно верный. Понравился. В комплекте есть батарейки.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Сёмочкин С.

Достоинства:


Комментарий:
Совсем не большая погрешность
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2024
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр хорший беру такой не в первый раз! Но цена по карте стоялала одна а высчитали больше
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Взяла по рекомендации родственников, когда впервые задумалась о своем давлении в 22 года. Теперь знаю свою норму и буду отсдеживать показания в случае плохого самочувствия, спасибо за товар!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный прибор, может быть и есть погрешность с механическим, но не «смертельная»
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
взяли в подарок, понравился
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2023
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Померила давление, вроде правильно!!!
06.03.2023
Олег

Достоинства:
Инновационный измеритель по самой низкой стоимости. Радует покупка. Всем рекомендую

Недостатки:
я из Красноярска, пришлось платить 400 р за доставку из Новосибирск, срок доставки 1 день.
20.11.2022
АЛЕКСАНДР

Достоинства:
современный компактный тонометр, очень удобен в использовании, все измерения передаются через блютус в приложение на смартфоне, удобный чехол, ношу всегда с собой

Недостатки:
цена

Комментарий:
куплен 02.11.2022..рекомендую товар к покупке



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Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Тонометр
Высота, см
12
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Производство
Япония
Размер манжеты, см
22-42
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на плечо
Развернуть
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
2.7
Страна производитель
Китай
Описание
OMRON EVOLV - революция в области контроля артериального давления. Новый тонометр на плечо «все в одном» OMRON EVOLV. Современный тонометр без трубок и проводов
 
  • Предупредить инсульт в ваших силах! Тонометр OMRON помогает контролировать артериальную гипертонию  — основной фактор риска развития инсульта.
  • Технология интеллектуального измерения Intellisense
Артериальное давление - величина индивидуальная для каждого пользователя на момент конкретного измерения.
Все японские тонометры OMRON c запатентованной системой Intellisense учитывают состояние сосудов пациента при измерении и рассчитывают давление исходя из трех возможных показателей: ЧСС, времени и осцилляций, что позволяет пациенту быть уверенным в точности полученного результата.
Intellisense анализирует и выбирает необходимое из сотни тысяч возможных комбинаций результатов артериального давления человека.
    •OMRON connect
Приложение для легкого сохранения, просмотра и управления личными данными о здоровье
    •Беспроводная передача данных через Bluetooth
Беспроводная автоматическая передача через Bluetooth данных измерений в приложение OMRON CONNECT
    •Клинически апробирован
Электронные тонометры OMRON обеспечивают максимальную точность измерений. Каждый тонометр OMRON имеет клинически апробированный алгоритм измерения артериального давления.
    •Умная манжета Intelli Wrap (22 - 42 см)
Благодаря уникальной технологии 360° область измерения осуществляется по всей окружность руки. Манжета обеспечивает точные результаты измерения при любом положении манжеты на плече.
    •Индикатор аритмии
Нерегулярное сердцебиение может влиять на точность результатов измерения. Алгоритм обнаружения нерегулярного сердцебиения автоматически позволяет определять надежность полученных результатов измерения и  необходимость его повторения. Если во время измерения обнаружена нерегулярность сердцебиения, но результат достоверен, то он выводится на экран вместе с индикатором аритмии. Если нерегулярное сердцебиение приводит к недостоверному измерению, то результаты на экран не выводятся. Если после процедуры измерения появляется индикатор аритмии повторите измерение. Если индикатор аритмии появляется часто, сообщите об этом врачу.
    •Индикатор движения
Если во время проведения измерения Вы двигались, на экране появится индикатор движения. Повторите измерение, не двигаясь.
Светодиодный индикатор правильной фиксации манжеты
Является залогом точного измерения. Индикатор сигнализирует, правильно или нет наложена манжета и могло ли это повлиять на результат измерения.
    •OLED-дисплей
Насыщенные цвета и энергосбережение: преимущества OLED
    •Индикатор синхронизации
Если на дисплее отображается индикатор синхронизации, убедитесь, что электронный блок соединен со смарт-устройством или передает данные. Если на дисплее отображается индикатор синхронизации, передайте данные, прежде чем значения измерения будут удалены.
    •Все в одном
Прибор без трубок, без проводов. Очень компактный. Измеряет артериальное давление в любом месте, в любое время. Не требует усилий.
    •Стильный дизайн
Футуристичный стильный дизайн
 
Комплектация 
    •Электронный блок со встроенной манжетой
    •Комплект элементов питания типа «ААА»
    •Руководство по эксплуатации
    •Инструкция по установке приложения
    •Футляр для хранения прибора
    •Гарантийный талон


Смотрите также: Тонометры
Самовывоз
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юлия Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший тонометр.Единственный минус -работает только от батареек.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Ruslan Z.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло время мерить давление каждый день. Товар соответствует описанию. Что удобно батарейки в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
чуть привирает едениц на 5-10,но если на погрешность считать ,то отлично.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Матушке 87 понравился! Лучше не скажу.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Юрий З.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Доставка быстрая!
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество, прост в использовании, показания давления и пульса довольно точные. Недостаток - цена.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Галина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр, вообще стараюсь брать бренд Omron - не подводит по качеству и точности измерений.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Любовь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл вовремя, удобен на руке. может оказаться мал для широкого запястья. Корректные показатели АД, если точно следовать инструкции. Иногда бывает расхождение на 3-5 единиц, но в моём случае это несущественно. Удобная компактная упаковка - ношу его на работу для,контроля АД в течение дня. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Вот уж не думала, что будет можно использовать везде Положил в сумку и спокойно измеряй в любом месте и в любое время Показатели точные, может и есть небольшое отклонения, но не значительное Огромное спасибо за тонометр
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2024
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
измеряет хорошо, показания почти одинаковые при нескольких измерениях
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
В заявленных характеристике было уквзано страна-изготовитель Япония , фактически сделано во Вьетнаме
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2024
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает хорошо и если бу не микро царапина на крышке коробки было бы отлично.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Эдуард С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аппарат. Миниатюрный. Результат показывает стабильно верный. Понравился. В комплекте есть батарейки.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2024
Сёмочкин С.

Достоинства:


Комментарий:
Совсем не большая погрешность
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2024
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр хорший беру такой не в первый раз! Но цена по карте стоялала одна а высчитали больше
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2024
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Взяла по рекомендации родственников, когда впервые задумалась о своем давлении в 22 года. Теперь знаю свою норму и буду отсдеживать показания в случае плохого самочувствия, спасибо за товар!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный прибор, может быть и есть погрешность с механическим, но не «смертельная»
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
взяли в подарок, понравился
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2023
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Померила давление, вроде правильно!!!
06.03.2023
Олег

Достоинства:
Инновационный измеритель по самой низкой стоимости. Радует покупка. Всем рекомендую

Недостатки:
я из Красноярска, пришлось платить 400 р за доставку из Новосибирск, срок доставки 1 день.
20.11.2022
АЛЕКСАНДР

Достоинства:
современный компактный тонометр, очень удобен в использовании, все измерения передаются через блютус в приложение на смартфоне, удобный чехол, ношу всегда с собой

Недостатки:
цена

Комментарий:
куплен 02.11.2022..рекомендую товар к покупке


Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON EVOLV (HEM-7600T-E) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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