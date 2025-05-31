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Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU)

33 Отзывы
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Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 1
Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 2
Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 3
Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 4
Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 5
Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 6
Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 7
Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 8
Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 9
Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонометр
  • Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 1
  • Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 2
  • Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 3
  • Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 4
  • Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 5
  • Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 6
  • Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 7
  • Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 8
  • Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 9
  • Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
3 930 руб.  7 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 83205
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Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
да
Высота, см
6.4
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22x42
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на предплечье
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
10.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х12
Вес, г.
620

Описание товара Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU)

Модель HEM 7121-ALRU, - это автоматический измеритель артериального давления с фиксацией манжеты на плечо, который предназначен для регулярного измерения артериального давления на дому пациентам среднего и крупного телосложения. Высокая точность измерений (предельная погрешность измерения давления не более 3 мм. рт. ст.), надежность (гарантия от производителя 5 лет и бесплатное сервисное обслуживание), расширенный, по сравнению с тонометром Omron M2 Basic, модель HEM 7116H-ARU, предыдущего поколения, набор пользовательских функций (обновленная технология интеллектуального измерения Intellisense, индикатор повышенного давления, индикатор аритмии, объем памяти на 30 результатов измерения), а также включенные в комплект поставки универсальная компрессионная Omron HEM-RML31 для рук с длиной окружности плеча от 22 до 42 см. и сетевой адаптер Omron S и невысокая цена - вот основные преимущества прибора.
Особенности и преимущества:

  • Оснащен крупным жидкокристаллическим экраном, на котором отображаются все данные большими цифрами, поэтому даже людям со слабым зрением будет удобно пользоваться прибором;
  • В основе работы устройства лежит система интеллектуального управления Intellisense, которая при измерении способна учитывать индивидуальные способности организма;
  • Проводит измерения артериального давления в диапазоне 0-299 мм рт.ст. и пульса – 40-180 уд./мин;
  • Обладает минимальной погрешностью – для артериального давления допускается ± 3 мм рт.ст., для пульса ± 5%;
  • Последние показания сохраняются в памяти прибора (память 30 измерений);
  • Оснащен клапаном декомпрессии для автоматического нагнетания и выпуска воздуха;
  • Источником питания для прибора служат четыре батарейки ААА (их хватает в среднем на 300 измерений);
  • Комплектуется универсальной манжетой, обеспечивающей равномерное распределение давления и сводящей к минимуму возможные неприятные ощущения во время процедуры (размер манжеты можно устанавливать в пределах 22-32 см);
  • Обладает компактными габаритами (104х64х128 мм) и малым весом (245 г);
  • После использования устройство автоматически отключается;
  • Срок службы блока составляет не менее 10 лет, гарантия на него предоставляется сроком на 5 лет.

Комплектация:

  • электронный блок с манжетой HEMRML31;
  • руководство по эксплуатации;
  • футляр для хранения прибора;
  • сетевой адаптер S (60240HW5SW);
  • комплект элементов питания;
  • гарантийный талон;
  • журнал для записи;
  • артериального давления.

Видео:

Видеообзор на Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU)

Видеообзор Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU)



Смотрите также: Тонометры

Отзывы о товаре Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Denis K.

Достоинства:


Комментарий:
это топ, прибор как обычно простой и хороший
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Нина С.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда им пользуемся.решили купить на дачу
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
прям просто в коробочке продавца
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, пока нареканий нет. Пользуюсь уже недели две
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр. все работает.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
коробка в отличном состоянии, с батарейками , хорошего качества прибор, удобен в эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Илья В.

Достоинства:


Комментарий:
Тут не надо лишних слов, годами проверен
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Екатерина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ! Аритмию показывает! Мужу нравится. Лучше чем на запястье! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
работает. будем доверять его показаниям
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Ольга З.

Достоинства:


Комментарий:
замечательный аппарат, прост в управлении
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр! Пришел быстро, всё хорошо упаковано, работает как от сети так и от батареек. Всё супер! Спасибо продавцу.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Анастасия Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр хороший. По размеру руки подошёл, такой и хотела. Батарейки идут в комплекте, поэтому удобно его использовать и так, и от зарядки. Пришло все целое и исправное.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Альбина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, пользуемся с удовольствием.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Полина П.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка соответствует, работает хорошо, показывает правильно!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Эля

Достоинства:


Комментарий:
измеряет точно, но обратите внимание (!): манжета только на худую и среднехудую руку
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший Тонометр. Брал себе и маме.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Давление измеряет, вроде как, правильно. Я не частый пользователь, поэтому пишу не так уверено. Детское давление измерил с теми же показателями, что и в больнице. Так что, думаю, работает исправно. В комплекте все как в описании.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Блок питания в комплекте, всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, все аккуратно, полная комплектация. Всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли быстро, хороший тонометр, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
прост в использовании, измеряет точно, сравнивали с простым механическим, всё совпадает
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, удобно и быстро измеряет давление.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ирина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хорошего качество. покупаю второй для мамы.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный! Пришел целый,рабочий,все упаковано в отдельный пакетик(провода,манжета и тд), еще и батарейки в комплект положили. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
ЮРИЙ Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пока такая оценка.Есть сомнения.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Олег О.

Достоинства:


Комментарий:
Прибор очень понравился, пластик хорошего качества, кнопочки мягкие, работает тихо. Показания со старым тонометром совпадают. Пришел раньше срока, спасибо продавцу и доставке. Всем здоровья!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Alexander K.

Достоинства:


Комментарий:
товар качественный, точный, не пережимает плечо, в комплекте сумка батарейки адаптер.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр. Хорошо измеряет давление. Довольно быстро. Работает от розетки или на батарейках. При отключении питания все равно сохраняет последние результаты. Что очень удобно . Единственный недостаток на мой взгляд это отсутствие подсветки на мониторчике. Но это не столь критично.
19.10.2022
Елена

Достоинства:
Сделан очень качественно, легко пользоваться. В комплекте подробные инструкции на русском языке. Очень удобно, что можно пользоваться от батареек (кстати, они входят в комплект тоже) и от сети.

Недостатки:
Пока не обнаружено.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2019
Андрей К.

Достоинства:
Исполнение просто идеальное,измерения точнейшие,универсальная манжета супер компактная и в тоже время на 42см,ничего лишнего , а пользоваться очень легко

Недостатки:
Не обнаружил
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2018
Андрей Алексеев

Достоинства:
Манжетка на любой размах руки, работа от батареек и сети.

Недостатки:
все ок

Комментарий:
Тонометр как тонометр, работает нормально. Покупал изначально для мамы, чтобы она сама могла проверить себе давление и не волноваться, когда меня нет дома, чтобы померить грушей. По - приколу себе померил тогда же, год назад - и у меня проблема выявилась... Зря резко бросил спорт... Теперь оба контролим. Манжетка, кстати, супер - и на меня, и на маму (она оч худая). Летом вообще не парились на даче - купили запас батареек, и на участок. Лайк!
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2018
Арсений Халутбудинов

Достоинства:
Надежность, работа от сети

Недостатки:
нет разбивки памяти на несколько человек

Комментарий:
Мой помощник. С помощью него уже год слежу за своим давлением. Удобный и надежный, никогда не подводит. Батарейки менял один раз, недавно (работает 4-х батареек, так же можно давление померить, подключив его к сети). Что мне еще в этом тонометре нравится, так это то, что он не перекачивает воздух.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2018
Андрей Комиссаров

Достоинства:
Исполнение просто идеальное,измерения точнейшие,универсальная манжета супер компактная и в тоже время на 42см,ничего лишнего , а пользоваться очень легко

Недостатки:
Не обнаружил



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Тонометр
Автоматическое отключение
да
Высота, см
6.4
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Питание от сети
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
22x42
Развернуть
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на предплечье
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
10.4
Страна производитель
Китай
Описание

Модель HEM 7121-ALRU, - это автоматический измеритель артериального давления с фиксацией манжеты на плечо, который предназначен для регулярного измерения артериального давления на дому пациентам среднего и крупного телосложения. Высокая точность измерений (предельная погрешность измерения давления не более 3 мм. рт. ст.), надежность (гарантия от производителя 5 лет и бесплатное сервисное обслуживание), расширенный, по сравнению с тонометром Omron M2 Basic, модель HEM 7116H-ARU, предыдущего поколения, набор пользовательских функций (обновленная технология интеллектуального измерения Intellisense, индикатор повышенного давления, индикатор аритмии, объем памяти на 30 результатов измерения), а также включенные в комплект поставки универсальная компрессионная Omron HEM-RML31 для рук с длиной окружности плеча от 22 до 42 см. и сетевой адаптер Omron S и невысокая цена - вот основные преимущества прибора.
Особенности и преимущества:

  • Оснащен крупным жидкокристаллическим экраном, на котором отображаются все данные большими цифрами, поэтому даже людям со слабым зрением будет удобно пользоваться прибором;
  • В основе работы устройства лежит система интеллектуального управления Intellisense, которая при измерении способна учитывать индивидуальные способности организма;
  • Проводит измерения артериального давления в диапазоне 0-299 мм рт.ст. и пульса – 40-180 уд./мин;
  • Обладает минимальной погрешностью – для артериального давления допускается ± 3 мм рт.ст., для пульса ± 5%;
  • Последние показания сохраняются в памяти прибора (память 30 измерений);
  • Оснащен клапаном декомпрессии для автоматического нагнетания и выпуска воздуха;
  • Источником питания для прибора служат четыре батарейки ААА (их хватает в среднем на 300 измерений);
  • Комплектуется универсальной манжетой, обеспечивающей равномерное распределение давления и сводящей к минимуму возможные неприятные ощущения во время процедуры (размер манжеты можно устанавливать в пределах 22-32 см);
  • Обладает компактными габаритами (104х64х128 мм) и малым весом (245 г);
  • После использования устройство автоматически отключается;
  • Срок службы блока составляет не менее 10 лет, гарантия на него предоставляется сроком на 5 лет.

Комплектация:

  • электронный блок с манжетой HEMRML31;
  • руководство по эксплуатации;
  • футляр для хранения прибора;
  • сетевой адаптер S (60240HW5SW);
  • комплект элементов питания;
  • гарантийный талон;
  • журнал для записи;
  • артериального давления.

Видео:

Видеообзор на Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU)

Видеообзор Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU)


Смотрите также: Тонометры
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Denis K.

Достоинства:


Комментарий:
это топ, прибор как обычно простой и хороший
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Нина С.

Достоинства:


Комментарий:
Всегда им пользуемся.решили купить на дачу
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
прям просто в коробочке продавца
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает, пока нареканий нет. Пользуюсь уже недели две
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр. все работает.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
коробка в отличном состоянии, с батарейками , хорошего качества прибор, удобен в эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Илья В.

Достоинства:


Комментарий:
Тут не надо лишних слов, годами проверен
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Екатерина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ! Аритмию показывает! Мужу нравится. Лучше чем на запястье! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
работает. будем доверять его показаниям
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Ольга З.

Достоинства:


Комментарий:
замечательный аппарат, прост в управлении
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр! Пришел быстро, всё хорошо упаковано, работает как от сети так и от батареек. Всё супер! Спасибо продавцу.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Анастасия Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Тонометр хороший. По размеру руки подошёл, такой и хотела. Батарейки идут в комплекте, поэтому удобно его использовать и так, и от зарядки. Пришло все целое и исправное.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Альбина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, пользуемся с удовольствием.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Полина П.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка соответствует, работает хорошо, показывает правильно!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Эля

Достоинства:


Комментарий:
измеряет точно, но обратите внимание (!): манжета только на худую и среднехудую руку
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший Тонометр. Брал себе и маме.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Светлана А.

Достоинства:


Комментарий:
Давление измеряет, вроде как, правильно. Я не частый пользователь, поэтому пишу не так уверено. Детское давление измерил с теми же показателями, что и в больнице. Так что, думаю, работает исправно. В комплекте все как в описании.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Блок питания в комплекте, всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Людмила Б.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка, все аккуратно, полная комплектация. Всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Екатерина П.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли быстро, хороший тонометр, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
прост в использовании, измеряет точно, сравнивали с простым механическим, всё совпадает
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталья Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, удобно и быстро измеряет давление.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Ирина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хорошего качество. покупаю второй для мамы.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Анна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный! Пришел целый,рабочий,все упаковано в отдельный пакетик(провода,манжета и тд), еще и батарейки в комплект положили. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
ЮРИЙ Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пока такая оценка.Есть сомнения.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Олег О.

Достоинства:


Комментарий:
Прибор очень понравился, пластик хорошего качества, кнопочки мягкие, работает тихо. Показания со старым тонометром совпадают. Пришел раньше срока, спасибо продавцу и доставке. Всем здоровья!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Alexander K.

Достоинства:


Комментарий:
товар качественный, точный, не пережимает плечо, в комплекте сумка батарейки адаптер.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр. Хорошо измеряет давление. Довольно быстро. Работает от розетки или на батарейках. При отключении питания все равно сохраняет последние результаты. Что очень удобно . Единственный недостаток на мой взгляд это отсутствие подсветки на мониторчике. Но это не столь критично.
19.10.2022
Елена

Достоинства:
Сделан очень качественно, легко пользоваться. В комплекте подробные инструкции на русском языке. Очень удобно, что можно пользоваться от батареек (кстати, они входят в комплект тоже) и от сети.

Недостатки:
Пока не обнаружено.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2019
Андрей К.

Достоинства:
Исполнение просто идеальное,измерения точнейшие,универсальная манжета супер компактная и в тоже время на 42см,ничего лишнего , а пользоваться очень легко

Недостатки:
Не обнаружил
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2018
Андрей Алексеев

Достоинства:
Манжетка на любой размах руки, работа от батареек и сети.

Недостатки:
все ок

Комментарий:
Тонометр как тонометр, работает нормально. Покупал изначально для мамы, чтобы она сама могла проверить себе давление и не волноваться, когда меня нет дома, чтобы померить грушей. По - приколу себе померил тогда же, год назад - и у меня проблема выявилась... Зря резко бросил спорт... Теперь оба контролим. Манжетка, кстати, супер - и на меня, и на маму (она оч худая). Летом вообще не парились на даче - купили запас батареек, и на участок. Лайк!
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2018
Арсений Халутбудинов

Достоинства:
Надежность, работа от сети

Недостатки:
нет разбивки памяти на несколько человек

Комментарий:
Мой помощник. С помощью него уже год слежу за своим давлением. Удобный и надежный, никогда не подводит. Батарейки менял один раз, недавно (работает 4-х батареек, так же можно давление померить, подключив его к сети). Что мне еще в этом тонометре нравится, так это то, что он не перекачивает воздух.
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2018
Андрей Комиссаров

Достоинства:
Исполнение просто идеальное,измерения точнейшие,универсальная манжета супер компактная и в тоже время на 42см,ничего лишнего , а пользоваться очень легко

Недостатки:
Не обнаружил


Тонометр автоматический с адаптером и универс. манжетой Omron М2 Basic (HEM-7121-ALRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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