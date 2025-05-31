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Тонометр Omron RS2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонометр Omron RS2

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Тонометр Omron RS2 - фото 1
Тонометр Omron RS2 - фото 2
Тонометр Omron RS2 - фото 3
Тонометр Omron RS2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонометр автоматический
  • Тонометр Omron RS2 - фото 1
  • Тонометр Omron RS2 - фото 2
  • Тонометр Omron RS2 - фото 3
  • Тонометр Omron RS2 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 259507
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Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Тонометр автоматический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х10
Вес, г.
400

Описание товара Тонометр Omron RS2

Тонометр на запястье Omron RS2, модель HEM 6121-RU - это автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса. Прибор отличается высоким уровнем надежности, компактными размерами и простым управлением. Функционал измерителя шире по сравнению с базовой моделью нового поколения тонометров на запястье Omron RS1 за счет использования большего объема памяти и дополнительного индикатора повышенного давления. Внешний вид двух приборов одинаковый. Название модели можно проверить на тыльной стороне электронного блока.

Как и все модели автоматических тонометров на запястье, Omron RS2 использует усовершенствованную технологию Intellisense. Алгоритмы, заложенные в технологии, подстраиваются под индивидуальные параметры каждого пользователя, не создавая чрезмерного давления в манжете при нагнетании воздуха. Таким образом, гарантируется комфортное и безболезненное измерение без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или повторной накачки манжеты. Технология Intellisense всегда производит автоматический выбор необходимого давления в манжете перед измерением.
Особенности:

  • Быстрое, безболезненное и простое измерение пульса и артериального давления
  • Технология управления Intellisense - интеллектуальная адаптация тонометра под каждого пользователя
  • Крупный жидкокристаллический дисплей
  • Интегрированный индикатор повышенного давления
  • Индикатор аритмии
  • Индикатор правильной фиксации манжеты
  • Индикатор излишне свободной фиксации манжеты
  • В памяти тонометра сохраняется результаты 30 измерений
  • Совместимость с приложением Omron Connect
  • Окружность манжеты составляет от 13,5 до 21,5 сантиметров
  • Манжета, немаркого цвета, имеет эргономичный корпус и изготовлена из экологически чистых материалов
  • В комплекте пластиковый чехол для удобного и безопасного хранения оборудования
  • Прошел клиническую апробацию, нет возрастных ограничений к применению данного запястного тонометра
  • Работает от батареек, набор которых идет в комплекте
Комплектация:
  • Электронный блок тонометра Omron RS2 (HEM 6121-RU)
  • Физиологическая манжета 13,5 - 21,5 см
  • Руководство по эксплуатации
  • Футляр для хранения прибора
  • Комплект элементов питания
  • Гарантийный талон
  • Журнал для записи артериального давления

Видеообзор на Тонометр Omron RS2

Видеообзор Тонометр Omron RS2
 

Отзывы о товаре Тонометр Omron RS2

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок. Очень понравился, удобный
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё БЕЗУПРЕЧНО! Мама очень довольна...
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Оксана А.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован корошо, но не запечатан.Удобный, компактный, тихий.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Наталья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Классный тонометр! Удобен в использовании. Быстрее других измеряет, так как делает это при наборе давления (другие при спуске). Делаю три измерения подряд. Разброс в систолическом до 6 мм рт.ст., в диастолическом до 5. Например, первое измерение 116/86, второе 118/85, третье 113/81. Это допустимая погрешность для запясных тонометров.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Виктория Ю.

Достоинства:


Комментарий:
показывает не точное давление.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
всё работает,сверяли с ручным, разница 3-5ед, батарейки в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Такой классный миниатюрный) сложно открыть было крышечку для отделения батареек, даже не поняла как открыла, долго мучилась. Работает, давление измеряет. Но надо сесть и посмотреть с покоиться, а то первый раз на бегу почти измеряла, ну и получила, что получила Спасибо продавцу! Довольна)
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Х

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает если правильно измерять.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
коротко: удобный и простой в использовании,погрешность в пределах нормы. подробно: покупался в подарок другу,пришло время когда тонометр это уже обыденность,эх ) Вообщем,отличная вещь,теперь помогает ему с пониманием пить или не пить
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Марина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр, беру третий уже в подарок маме и дочке.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Айшат Р.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился, первое впечатление хорошее,посмотрим как прослужит
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактный и удобный.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Евгения С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший тонометр , пришел хорошо упакован . Проверили сразу на месте , Батарейки в комплекте, что порадовало .
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Ильдар Р.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Мерит хорошо. Дешевле чем в аптеке.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
елена н.

Достоинства:


Комментарий:
пока привыкаю, но стационарный на плечо удобнее
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Вячеслав О.

Достоинства:


Комментарий:
отличный тонометр, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Ирина Н.

Достоинства:


Комментарий:
все работает .Проверяли не врет.Фирма нормальная,несколько медицинских товаров этой фирмы у нас есть.Нареканий нет.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алёна П.

Достоинства:


Комментарий:
Меня все устраивает. Брала такой же в подарок. Погрешности не замечаю,если есть,то небольшая.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Roman M.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю на сколько точен, но вещь удобная
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, качественный прибор.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
Начали пользоваться,пока что нареканий нет,дальше посмотрим...
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Мария Х.

Достоинства:


Комментарий:
Что-то еще не поймем, то правильно мерит то с ошибкой, руку держим правильно, все как на картинке
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар,соответствует заявленному качеству,спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
То, что нужно, лёгкий, функциональный. Ещё и 2 батарейки к нему!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Дмитрий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная компактная вещь Всегда со мной Работает точно Полностью заменил мне громоздкую стационарную модель!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
компактный, однако, если посмотреть на новые стационарные, то стоит подумать о выборе. на данный момент я бы все-же предпочёл выбор в сторону обычного (не нужно руку держать на уровне груди, да и должно быть более точное измерение, опять же зависит от бренда) нужно измерять как в инструкции написано. естественно есть погрешность ,но в пределах как на обычном электронном тонометре (10-13 летней давности)



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Тонометр автоматический
Страна производитель
Китай
Описание
Тонометр на запястье Omron RS2, модель HEM 6121-RU - это автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса. Прибор отличается высоким уровнем надежности, компактными размерами и простым управлением. Функционал измерителя шире по сравнению с базовой моделью нового поколения тонометров на запястье Omron RS1 за счет использования большего объема памяти и дополнительного индикатора повышенного давления. Внешний вид двух приборов одинаковый. Название модели можно проверить на тыльной стороне электронного блока.

Как и все модели автоматических тонометров на запястье, Omron RS2 использует усовершенствованную технологию Intellisense. Алгоритмы, заложенные в технологии, подстраиваются под индивидуальные параметры каждого пользователя, не создавая чрезмерного давления в манжете при нагнетании воздуха. Таким образом, гарантируется комфортное и безболезненное измерение без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или повторной накачки манжеты. Технология Intellisense всегда производит автоматический выбор необходимого давления в манжете перед измерением.
Особенности:
  • Быстрое, безболезненное и простое измерение пульса и артериального давления
  • Технология управления Intellisense - интеллектуальная адаптация тонометра под каждого пользователя
  • Крупный жидкокристаллический дисплей
  • Интегрированный индикатор повышенного давления
  • Индикатор аритмии
  • Индикатор правильной фиксации манжеты
  • Индикатор излишне свободной фиксации манжеты
  • В памяти тонометра сохраняется результаты 30 измерений
  • Совместимость с приложением Omron Connect
  • Окружность манжеты составляет от 13,5 до 21,5 сантиметров
  • Манжета, немаркого цвета, имеет эргономичный корпус и изготовлена из экологически чистых материалов
  • В комплекте пластиковый чехол для удобного и безопасного хранения оборудования
  • Прошел клиническую апробацию, нет возрастных ограничений к применению данного запястного тонометра
  • Работает от батареек, набор которых идет в комплекте
Комплектация:
  • Электронный блок тонометра Omron RS2 (HEM 6121-RU)
  • Физиологическая манжета 13,5 - 21,5 см
  • Руководство по эксплуатации
  • Футляр для хранения прибора
  • Комплект элементов питания
  • Гарантийный талон
  • Журнал для записи артериального давления

Видеообзор на Тонометр Omron RS2

Видеообзор Тонометр Omron RS2
 
Самовывоз
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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок. Очень понравился, удобный
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Игорь Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё БЕЗУПРЕЧНО! Мама очень довольна...
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Оксана А.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован корошо, но не запечатан.Удобный, компактный, тихий.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Наталья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Классный тонометр! Удобен в использовании. Быстрее других измеряет, так как делает это при наборе давления (другие при спуске). Делаю три измерения подряд. Разброс в систолическом до 6 мм рт.ст., в диастолическом до 5. Например, первое измерение 116/86, второе 118/85, третье 113/81. Это допустимая погрешность для запясных тонометров.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Виктория Ю.

Достоинства:


Комментарий:
показывает не точное давление.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
всё работает,сверяли с ручным, разница 3-5ед, батарейки в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Такой классный миниатюрный) сложно открыть было крышечку для отделения батареек, даже не поняла как открыла, долго мучилась. Работает, давление измеряет. Но надо сесть и посмотреть с покоиться, а то первый раз на бегу почти измеряла, ну и получила, что получила Спасибо продавцу! Довольна)
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Х

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает если правильно измерять.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
коротко: удобный и простой в использовании,погрешность в пределах нормы. подробно: покупался в подарок другу,пришло время когда тонометр это уже обыденность,эх ) Вообщем,отличная вещь,теперь помогает ему с пониманием пить или не пить
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Марина Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр, беру третий уже в подарок маме и дочке.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Айшат Р.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился, первое впечатление хорошее,посмотрим как прослужит
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактный и удобный.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Евгения С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший тонометр , пришел хорошо упакован . Проверили сразу на месте , Батарейки в комплекте, что порадовало .
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Ильдар Р.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Мерит хорошо. Дешевле чем в аптеке.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
елена н.

Достоинства:


Комментарий:
пока привыкаю, но стационарный на плечо удобнее
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Вячеслав О.

Достоинства:


Комментарий:
отличный тонометр, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Ирина Н.

Достоинства:


Комментарий:
все работает .Проверяли не врет.Фирма нормальная,несколько медицинских товаров этой фирмы у нас есть.Нареканий нет.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алёна П.

Достоинства:


Комментарий:
Меня все устраивает. Брала такой же в подарок. Погрешности не замечаю,если есть,то небольшая.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Roman M.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю на сколько точен, но вещь удобная
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, качественный прибор.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
Начали пользоваться,пока что нареканий нет,дальше посмотрим...
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Мария Х.

Достоинства:


Комментарий:
Что-то еще не поймем, то правильно мерит то с ошибкой, руку держим правильно, все как на картинке
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар,соответствует заявленному качеству,спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Ирина С.

Достоинства:


Комментарий:
То, что нужно, лёгкий, функциональный. Ещё и 2 батарейки к нему!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Дмитрий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная компактная вещь Всегда со мной Работает точно Полностью заменил мне громоздкую стационарную модель!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Кирилл Л.

Достоинства:


Комментарий:
компактный, однако, если посмотреть на новые стационарные, то стоит подумать о выборе. на данный момент я бы все-же предпочёл выбор в сторону обычного (не нужно руку держать на уровне груди, да и должно быть более точное измерение, опять же зависит от бренда) нужно измерять как в инструкции написано. естественно есть погрешность ,но в пределах как на обычном электронном тонометре (10-13 летней давности)


Тонометр Omron RS2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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