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Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU)

26 Отзывы
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Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU) - фото 1
Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU) - фото 2
Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU) - фото 3
Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU) - фото 4
Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU) - фото 5
Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU) - фото 6
Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонометр автоматический
  • Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU) - фото 1
  • Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU) - фото 2
  • Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU) - фото 3
  • Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU) - фото 4
  • Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU) - фото 5
  • Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU) - фото 6
  • Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
7 310 руб.  12 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 531752
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Характеристики

Бренд
Omron
Тип товара
Тонометр автоматический
Автоматическое отключение
да
Высота, см
9.1
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
13.5-21.5
Сумка в комплекте
да
Тип манжеты
на запястье
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
6.3
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
12х9х6
Вес, г.
200

Описание товара Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU)

Автоматический тонометр на запястье OMRON RS7 Intelli IT рассчитывает среднее значение на основании трех измерений, произведенных за 10 минут. Если артериальное давление или среднее еженедельное утреннее значение превышают норму, на экране появляются соответствующие значки.

Дополнительные функции прибора – распознавание движения во время измерения и нарушения сердечного ритма, позволяют получить более полную картину состояния здоровья.

    •Физиологичная манжета рассчитана на обхват запястья 13,5–21,5 см и подойдет большинству пользователей. В тонометре предусмотрен индикатор правильной фиксации манжеты, который исключает ее слишком свободное наложение. Уверенность в правильном положении прибора во время измерения дает индикатор позиционирования. Он показывает, если тонометр находится выше или ниже уровня сердца. Память на двоих пользователей по 100 измерений помогает отследить показатели артериального давления каждому члену семьи.
   •Индикатор аритмии
Нерегулярное сердцебиение может влиять на точность результатов измерения. Алгоритм обнаружения нерегулярного сердцебиения автоматически позволяет определять надежность полученных результатов измерения и  необходимость его повторения. Если во время измерения обнаружена нерегулярность сердцебиения, но результат достоверен, то он выводится на экран вместе с индикатором аритмии. Если нерегулярное сердцебиение приводит к недостоверному измерению, то результаты на экран не выводятся. Если после процедуры измерения появляется индикатор аритмии повторите измерение. Если индикатор аритмии появляется часто, сообщите об этом врачу.
   •Индикатор движения
Если во время проведения измерения Вы двигались, на экране появится индикатор движения. Повторите измерение, не двигаясь.
   •Беспроводная передача данных через Bluetooth
Беспроводная автоматическая передача через Bluetooth данных измерений в приложение OMRON CONNECT
   •Индикатор правильной фиксации манжеты тонометра на запястье
Появляется при правильном закреплении манжеты на запястье во время измерения. Он также появляется при просмотре предыдущих измерений
   •Индикатор позиционирования
Индикатор появляется, когда во время проведения измерения ваш прибор находится в правильном положении относительно сердца. Если ваш прибор находится выше или ниже относительно сердца, над индикатором «сердечка» появляется знак положения, который помогает правильно разместить прибор на руке.
   •Индикатор утреннего высокого артериального давления
Появляется в случае, если еженедельное значение утреннего артериального давления достигает уровня  135/85 мм.рт.ст или выше. Это повод обратиться к врачу.  
  •Память результатов измерения
В памяти прибора сохраняются результаты измерения

Комплектация:

  •   Электронный блок с манжетой
  •   Футляр для хранения прибора
  •   Щелочные элементы питания типа "AAA", (2 шт.)
  •   Руководство по эксплуатации
  •   Гарантийный талон
  •   Инструкция по установке приложения



Смотрите также: Тонометры

Отзывы о товаре Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр! Взял себе, очень Доволен. Bluetooth работает, можно данные на телефон перекинуть. Манжета удобная, измерение точное. Компактный, беру с собой куда угодно. Советую!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Фотки для понимания размеров приложены. Долго выбирал между разными версиями RS, решил взять тот, что "покруче". Разница между ними есть как минимум в размерах. Данная модель действительно очень маленькая и компактная. По ширине и длине они примерно все одинаковые, но по толщине разница по отношению к остальным RS почти в 2 раза! Вероятно, из-за другой манжеты - мягкой и компактной. По поводу всяких функций и их необходимости. Скажем, измерение средних значений - это приятный бонус. А вот положение руки - это может быть для кого-то огромным плюсом, а для кого-то бесполезной вещью. Дело в том, что согласно приложенной инструкции, не для всех людей такое "правильное" положение будет правильным из-за физиологических особенностей. Для данного прибора, в отличии от плечевого, крайне важно правильная позиция. Эту функцию можно отключить, если что. Но вот что она правда позволяет добиться - это почти одинаковых результатов при измерениях, даже если эти результаты для кого-то завышены, а для кого-то - занижены. Сравнив показания с другими приборами и сделав мысленно поправку, можно получать достаточно точные измерения при разных условиях, в разных местах, т.к. данная функция всегда будет подсказывать как держать руку. Компрессор реально бесшумный. От слова "совсем". Теперь по поводу Omron Connect. Тут спрашивают всякие разные вопросы...пишут про то, что России нет в выборе стран в этом приложении. Ну да, так оно и есть. А не все ли равно? Я вот выбрал Беларусь (это происходит уже в самом приложении)...и - никаких проблем =) Все на русском, все работает. Так что с приложением все ок если выбрать какую-нибудь другую страну. Я вообще особо не понял на что это влияет - все функции приложения доступны (ну или основные, самые необходимые). По факту из самых компактных устройств для измерения АД этот вариант - один из самых лучших. Даже по сравнению с теми же умными часами (которые уже с манжетой), данный прибор во-первых, является медицинским прибором официально, а во-вторых, позволяет получать стабильные результаты за счет датчиков фиксации манжеты и положения руки. Плюс цена сильно отличается в пользу этого. И время работы. Успел сравнить только с классическим тонометром. Показания вполне сошлись +/- погрешность. Пока это мои первые впечатления. Если что-то изменится - внесу правки в отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Вадим Т.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. Самое главное есть датчик положения руки, без него измерения были бы гораздо менее точными
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Непонятно какой показывает более правильно мышечный или на запястие
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший приборчик теперь под контролем
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат очень миниатюрен и хорошего качества. Подключился к телефону очень просто и быстро. Все данные под рукой, не нужно писать на бумаге. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Pro

Достоинства:


Комментарий:
Плохо что он рассчитан только на двух человек, если пользоваться приложением, иначе данные путаются. Экран слепой, сбоку ничего не видно и когда света мало тоже ничего не разглядеть.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
известная фирма, тонометр упакован в специальную коробочку, очень удобно с собой брать, существует погрешность, но я довольна покупкой
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Владимир Р.

Достоинства:


Комментарий:
Нет нареканий к измерению давления. Очень компактный.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр!!! Для использования в путешествиях незаменимая вещь. Компактный футляр, занимает мало места.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат. устраивает во всем. От плечевых электронных тонометров отличается даже в лучшую сторону.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Богдан

Достоинства:


Комментарий:
Товаром доволен. Абсолютно бесшумный, удобный во всех отношениях. Единственное, что оставило неприятное впечатление, это то, что он пришел пользованным..батарейки были заряжены в прибор. В памяти прибора уже были чьи то данные давления.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный компактный тонометр, по размерам как пачка сигарет. Пришёл в целости и сохранности просто в своей коробке. Почитал инструкцию, вставил батарейки и проверил. Работает ! Покупал по просьбе жены-пенсионерки, которая ходит на фитнес и в бассейн, чтоб после занятий проверять артериальное давление. Сказала спасибо . Данный прибор благодаря своей компактности можно брать с собой куда угодно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Просто , без шума! Идеальный аппарат , Mercedes среди тонометров, точность, четкость, комфорт
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
прибор компактный и удобно пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пока не пойму правильно прибор определяет давление или нет
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, изменят вполне точно
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился.Есть ч чем сравнить. Тихий, компактный. Есть стационарный, этот купила " с собой" ( на работу, в путешествие и и т.д). Очень довольна. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
тонометр хороший, вот петли у футляра долго не прожывут
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
сергей г.

Достоинства:


Комментарий:
На вид все отлично. Запакованыый пришел . ничего не помято.Как будет работать . покажет время
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
купил жене ,-была очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Инна

Достоинства:


Комментарий:
компактный, тихий, удобно брать с собой. читайте инструкцию и будет вам счастье и точные измерения))
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный прибор, за свои деньги в отличии от непонятных умных часов с измерением давления.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Транспортировочная упаковка отсутствует. Заводская упаковка помята и порвана. Футляр и сам аппарат целые. В общем доставка отвратительная, хоть и вовремя. Аппарат работает отлично, своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Александр т.

Достоинства:


Комментарий:
Да компактный омрон удобен в своей работе показывает довольно хорошо разбеги с другими приборами почти в норме хоть изготовление во Вьетнаме но качество на высоте .
12.03.2023
лычев

Достоинства:
1. Небольшой размер и очень лёгкий ! Можно всегда носить с собой.
До этого были громоздкие и тяжёлые. Манжеты, трубка , сам прибор. Компрессор рычал как трактор, а этот работает абсолютно беззвучно .
2. Очень легко пользоваться.
3. Точность измерения хорошая. Сравнивал со стационарными тонометрами , показания очень похожи.
4. Компрессор работает беззвучно !
5. Батареек хватает надолго.
6. И больше всего порадовало то , что можно установить приложение на смартфон и все показания , в виде графика показываются на экране, в абсолютных значениях и в усреднённых за любое время. Очень удобно показывать врачу.

Недостатки:
Нет !
Может придумают что нибудь и лучше , но на данный момент это лучший тонометр , что у меня был.

Комментарий:
Рекомендую!
Цена конечно не самая дешевая, но прибор того стоит !
Уже купил второй, в подарок !)



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Характеристики
Бренд
Omron
Тип товара
Тонометр автоматический
Автоматическое отключение
да
Высота, см
9.1
Нагнетание воздуха
автоматическое
Определение артериального давления
да
Определение частоты пульса
да
Память последнего измерения
да
Питание от батареек или аккумулятора
да
Производство
Китай
Размер манжеты, см
13.5-21.5
Сумка в комплекте
да
Развернуть
Тип манжеты
на запястье
Тип тонометра
автоматический
Ширина, см
6.3
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Автоматический тонометр на запястье OMRON RS7 Intelli IT рассчитывает среднее значение на основании трех измерений, произведенных за 10 минут. Если артериальное давление или среднее еженедельное утреннее значение превышают норму, на экране появляются соответствующие значки.

Дополнительные функции прибора – распознавание движения во время измерения и нарушения сердечного ритма, позволяют получить более полную картину состояния здоровья.

    •Физиологичная манжета рассчитана на обхват запястья 13,5–21,5 см и подойдет большинству пользователей. В тонометре предусмотрен индикатор правильной фиксации манжеты, который исключает ее слишком свободное наложение. Уверенность в правильном положении прибора во время измерения дает индикатор позиционирования. Он показывает, если тонометр находится выше или ниже уровня сердца. Память на двоих пользователей по 100 измерений помогает отследить показатели артериального давления каждому члену семьи.
   •Индикатор аритмии
Нерегулярное сердцебиение может влиять на точность результатов измерения. Алгоритм обнаружения нерегулярного сердцебиения автоматически позволяет определять надежность полученных результатов измерения и  необходимость его повторения. Если во время измерения обнаружена нерегулярность сердцебиения, но результат достоверен, то он выводится на экран вместе с индикатором аритмии. Если нерегулярное сердцебиение приводит к недостоверному измерению, то результаты на экран не выводятся. Если после процедуры измерения появляется индикатор аритмии повторите измерение. Если индикатор аритмии появляется часто, сообщите об этом врачу.
   •Индикатор движения
Если во время проведения измерения Вы двигались, на экране появится индикатор движения. Повторите измерение, не двигаясь.
   •Беспроводная передача данных через Bluetooth
Беспроводная автоматическая передача через Bluetooth данных измерений в приложение OMRON CONNECT
   •Индикатор правильной фиксации манжеты тонометра на запястье
Появляется при правильном закреплении манжеты на запястье во время измерения. Он также появляется при просмотре предыдущих измерений
   •Индикатор позиционирования
Индикатор появляется, когда во время проведения измерения ваш прибор находится в правильном положении относительно сердца. Если ваш прибор находится выше или ниже относительно сердца, над индикатором «сердечка» появляется знак положения, который помогает правильно разместить прибор на руке.
   •Индикатор утреннего высокого артериального давления
Появляется в случае, если еженедельное значение утреннего артериального давления достигает уровня  135/85 мм.рт.ст или выше. Это повод обратиться к врачу.  
  •Память результатов измерения
В памяти прибора сохраняются результаты измерения

Комплектация:
  •   Электронный блок с манжетой
  •   Футляр для хранения прибора
  •   Щелочные элементы питания типа "AAA", (2 шт.)
  •   Руководство по эксплуатации
  •   Гарантийный талон
  •   Инструкция по установке приложения


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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владимир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр! Взял себе, очень Доволен. Bluetooth работает, можно данные на телефон перекинуть. Манжета удобная, измерение точное. Компактный, беру с собой куда угодно. Советую!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Александр Е.

Достоинства:


Комментарий:
Фотки для понимания размеров приложены. Долго выбирал между разными версиями RS, решил взять тот, что "покруче". Разница между ними есть как минимум в размерах. Данная модель действительно очень маленькая и компактная. По ширине и длине они примерно все одинаковые, но по толщине разница по отношению к остальным RS почти в 2 раза! Вероятно, из-за другой манжеты - мягкой и компактной. По поводу всяких функций и их необходимости. Скажем, измерение средних значений - это приятный бонус. А вот положение руки - это может быть для кого-то огромным плюсом, а для кого-то бесполезной вещью. Дело в том, что согласно приложенной инструкции, не для всех людей такое "правильное" положение будет правильным из-за физиологических особенностей. Для данного прибора, в отличии от плечевого, крайне важно правильная позиция. Эту функцию можно отключить, если что. Но вот что она правда позволяет добиться - это почти одинаковых результатов при измерениях, даже если эти результаты для кого-то завышены, а для кого-то - занижены. Сравнив показания с другими приборами и сделав мысленно поправку, можно получать достаточно точные измерения при разных условиях, в разных местах, т.к. данная функция всегда будет подсказывать как держать руку. Компрессор реально бесшумный. От слова "совсем". Теперь по поводу Omron Connect. Тут спрашивают всякие разные вопросы...пишут про то, что России нет в выборе стран в этом приложении. Ну да, так оно и есть. А не все ли равно? Я вот выбрал Беларусь (это происходит уже в самом приложении)...и - никаких проблем =) Все на русском, все работает. Так что с приложением все ок если выбрать какую-нибудь другую страну. Я вообще особо не понял на что это влияет - все функции приложения доступны (ну или основные, самые необходимые). По факту из самых компактных устройств для измерения АД этот вариант - один из самых лучших. Даже по сравнению с теми же умными часами (которые уже с манжетой), данный прибор во-первых, является медицинским прибором официально, а во-вторых, позволяет получать стабильные результаты за счет датчиков фиксации манжеты и положения руки. Плюс цена сильно отличается в пользу этого. И время работы. Успел сравнить только с классическим тонометром. Показания вполне сошлись +/- погрешность. Пока это мои первые впечатления. Если что-то изменится - внесу правки в отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Вадим Т.

Достоинства:


Комментарий:
отлично. Самое главное есть датчик положения руки, без него измерения были бы гораздо менее точными
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Непонятно какой показывает более правильно мышечный или на запястие
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший приборчик теперь под контролем
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат очень миниатюрен и хорошего качества. Подключился к телефону очень просто и быстро. Все данные под рукой, не нужно писать на бумаге. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Pro

Достоинства:


Комментарий:
Плохо что он рассчитан только на двух человек, если пользоваться приложением, иначе данные путаются. Экран слепой, сбоку ничего не видно и когда света мало тоже ничего не разглядеть.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
известная фирма, тонометр упакован в специальную коробочку, очень удобно с собой брать, существует погрешность, но я довольна покупкой
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Владимир Р.

Достоинства:


Комментарий:
Нет нареканий к измерению давления. Очень компактный.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный тонометр!!! Для использования в путешествиях незаменимая вещь. Компактный футляр, занимает мало места.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат. устраивает во всем. От плечевых электронных тонометров отличается даже в лучшую сторону.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Богдан

Достоинства:


Комментарий:
Товаром доволен. Абсолютно бесшумный, удобный во всех отношениях. Единственное, что оставило неприятное впечатление, это то, что он пришел пользованным..батарейки были заряжены в прибор. В памяти прибора уже были чьи то данные давления.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный компактный тонометр, по размерам как пачка сигарет. Пришёл в целости и сохранности просто в своей коробке. Почитал инструкцию, вставил батарейки и проверил. Работает ! Покупал по просьбе жены-пенсионерки, которая ходит на фитнес и в бассейн, чтоб после занятий проверять артериальное давление. Сказала спасибо . Данный прибор благодаря своей компактности можно брать с собой куда угодно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Екатерина М.

Достоинства:


Комментарий:
Просто , без шума! Идеальный аппарат , Mercedes среди тонометров, точность, четкость, комфорт
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
прибор компактный и удобно пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пока не пойму правильно прибор определяет давление или нет
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, изменят вполне точно
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился.Есть ч чем сравнить. Тихий, компактный. Есть стационарный, этот купила " с собой" ( на работу, в путешествие и и т.д). Очень довольна. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
тонометр хороший, вот петли у футляра долго не прожывут
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
сергей г.

Достоинства:


Комментарий:
На вид все отлично. Запакованыый пришел . ничего не помято.Как будет работать . покажет время
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
купил жене ,-была очень довольна.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Инна

Достоинства:


Комментарий:
компактный, тихий, удобно брать с собой. читайте инструкцию и будет вам счастье и точные измерения))
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный прибор, за свои деньги в отличии от непонятных умных часов с измерением давления.
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Транспортировочная упаковка отсутствует. Заводская упаковка помята и порвана. Футляр и сам аппарат целые. В общем доставка отвратительная, хоть и вовремя. Аппарат работает отлично, своих денег стоит.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Александр т.

Достоинства:


Комментарий:
Да компактный омрон удобен в своей работе показывает довольно хорошо разбеги с другими приборами почти в норме хоть изготовление во Вьетнаме но качество на высоте .
12.03.2023
лычев

Достоинства:
1. Небольшой размер и очень лёгкий ! Можно всегда носить с собой.
До этого были громоздкие и тяжёлые. Манжеты, трубка , сам прибор. Компрессор рычал как трактор, а этот работает абсолютно беззвучно .
2. Очень легко пользоваться.
3. Точность измерения хорошая. Сравнивал со стационарными тонометрами , показания очень похожи.
4. Компрессор работает беззвучно !
5. Батареек хватает надолго.
6. И больше всего порадовало то , что можно установить приложение на смартфон и все показания , в виде графика показываются на экране, в абсолютных значениях и в усреднённых за любое время. Очень удобно показывать врачу.

Недостатки:
Нет !
Может придумают что нибудь и лучше , но на данный момент это лучший тонометр , что у меня был.

Комментарий:
Рекомендую!
Цена конечно не самая дешевая, но прибор того стоит !
Уже купил второй, в подарок !)


Тонометр OMRON RS7 Intelli IT (HEM-6232T-RU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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