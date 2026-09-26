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Инверторный генератор ЗУБР СБИ-3900, 3900 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Инверторный генератор ЗУБР СБИ-3900, 3900 Вт

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Инверторный генератор ЗУБР СБИ-3900, 3900 Вт - фото 1
Инверторный генератор ЗУБР СБИ-3900, 3900 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор инверторный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
223
Объём топливного бака, л
15
Максимальная мощность, кВт
3.9
Уровень шума
96
  • Инверторный генератор ЗУБР СБИ-3900, 3900 Вт - фото 1
  • Инверторный генератор ЗУБР СБИ-3900, 3900 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741637
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор инверторный
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
223
Объём топливного бака, л
15
Расход топлива, л/час
1.5
Свеча зажигания
не задано
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
3.9
Объём масляного бака, л
0.6
Уровень шума
96
Колеса
нет
Ширина, см
52
Высота, см
53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х53х44
Вес, кг.
33.1

Описание товара Инверторный генератор ЗУБР СБИ-3900, 3900 Вт

Инверторный генератор ЗУБР сочетает в себе высокую мощность 3,9 кВт и компактность: корпус высотой 53 см и шириной 52 см не займёт много места. Вес в 30 кг делает его достаточно мобильным для транспортировки без колёс — его можно легко переставлять на участке или брать с собой на выезд. Объём топливного бака 15 литров обеспечивает длительную работу без дозаправки, а экономичный расход 1,5 л/ч — это меньше затрат на топливо и больше автономности. Благодаря объёму двигателя 223 см? и наличию электростарта запуск всегда будет лёгким, даже в непростых условиях. Ручной стартер добавляет надёжности. Встроенный масляный бак — 0,6 литра — идеально подходит для 4-тактного двигателя и гарантирует стабильную бесперебойную работу. Уровень шума 96 дБ позволит расположить генератор подальше от жилых помещений. Отличный выбор для тех, кто ищет надёжный и мощный источник энергии для дачи, работы или отдыха.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Инверторный генератор ЗУБР СБИ-3900, 3900 Вт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор инверторный
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
223
Объём топливного бака, л
15
Расход топлива, л/час
1.5
Свеча зажигания
не задано
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
3.9
Объём масляного бака, л
0.6
Уровень шума
96
Развернуть
Колеса
нет
Ширина, см
52
Высота, см
53
Страна производитель
Китай
Описание
Инверторный генератор ЗУБР сочетает в себе высокую мощность 3,9 кВт и компактность: корпус высотой 53 см и шириной 52 см не займёт много места. Вес в 30 кг делает его достаточно мобильным для транспортировки без колёс — его можно легко переставлять на участке или брать с собой на выезд. Объём топливного бака 15 литров обеспечивает длительную работу без дозаправки, а экономичный расход 1,5 л/ч — это меньше затрат на топливо и больше автономности. Благодаря объёму двигателя 223 см? и наличию электростарта запуск всегда будет лёгким, даже в непростых условиях. Ручной стартер добавляет надёжности. Встроенный масляный бак — 0,6 литра — идеально подходит для 4-тактного двигателя и гарантирует стабильную бесперебойную работу. Уровень шума 96 дБ позволит расположить генератор подальше от жилых помещений. Отличный выбор для тех, кто ищет надёжный и мощный источник энергии для дачи, работы или отдыха.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
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