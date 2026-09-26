Инверторный генератор ЗУБР СБИ-3900, 3900 Вт
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Характеристики
Описание товара Инверторный генератор ЗУБР СБИ-3900, 3900 Вт
Инверторный генератор ЗУБР сочетает в себе высокую мощность 3,9 кВт и компактность: корпус высотой 53 см и шириной 52 см не займёт много места. Вес в 30 кг делает его достаточно мобильным для транспортировки без колёс — его можно легко переставлять на участке или брать с собой на выезд. Объём топливного бака 15 литров обеспечивает длительную работу без дозаправки, а экономичный расход 1,5 л/ч — это меньше затрат на топливо и больше автономности. Благодаря объёму двигателя 223 см? и наличию электростарта запуск всегда будет лёгким, даже в непростых условиях. Ручной стартер добавляет надёжности. Встроенный масляный бак — 0,6 литра — идеально подходит для 4-тактного двигателя и гарантирует стабильную бесперебойную работу. Уровень шума 96 дБ позволит расположить генератор подальше от жилых помещений. Отличный выбор для тех, кто ищет надёжный и мощный источник энергии для дачи, работы или отдыха.
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Теги товара: с электростартером
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Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые
Теги товара: с электростартером
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