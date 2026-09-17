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Бензиновый генератор ЗУБР СБ-7000, 7000 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензиновый генератор ЗУБР СБ-7000, 7000 Вт

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Бензиновый генератор ЗУБР СБ-7000, 7000 Вт - фото 1
Бензиновый генератор ЗУБР СБ-7000, 7000 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
  • Бензиновый генератор ЗУБР СБ-7000, 7000 Вт - фото 1
  • Бензиновый генератор ЗУБР СБ-7000, 7000 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 890 руб. 
Начислим 783 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741618
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензиновый генератор ЗУБР СБ-7000, 7000 Вт
48 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Мощность топливного двигателя
7
Объем топливного двигателя
445
Расход топлива
2.5
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
0
Защита от перегрузок
да
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
58
Высота, см
57
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х58х56
Вес, кг.
83

Описание товара Бензиновый генератор ЗУБР СБ-7000, 7000 Вт

Этот генератор ЗУБР дарит уверенность в автономности даже при высоких нагрузках — максимальная мощность 7 кВт легко справляется с электроинструментами, бытовой техникой и строительным оборудованием. Вместительный топливный бак на 25 литров обеспечивает долгую работу без частых дозаправок, расходуя всего 2,5 литра в час. Большой объем двигателя 445 см? — залог надежности и стабильности, а наличие электростартера существенно упрощает запуск. Генератор собран на прочной станции без колес, что гарантирует устойчивость, а система защиты от перегрузок бережёт ваши устройства. 4-х тактный двигатель запускается как вручную, так и с помощью электростартера — вы сами выбираете, как вам удобнее. Габариты 58?57 см с весом 77 кг — оптимальный баланс между вместительностью и компактностью, идеально подойдет для дачи, гаража или небольшой стройки.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор ЗУБР СБ-7000, 7000 Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Мощность топливного двигателя
7
Объем топливного двигателя
445
Расход топлива
2.5
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
25
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
0
Защита от перегрузок
да
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Развернуть
Ширина, см
58
Высота, см
57
Страна производитель
Китай
Описание
Этот генератор ЗУБР дарит уверенность в автономности даже при высоких нагрузках — максимальная мощность 7 кВт легко справляется с электроинструментами, бытовой техникой и строительным оборудованием. Вместительный топливный бак на 25 литров обеспечивает долгую работу без частых дозаправок, расходуя всего 2,5 литра в час. Большой объем двигателя 445 см? — залог надежности и стабильности, а наличие электростартера существенно упрощает запуск. Генератор собран на прочной станции без колес, что гарантирует устойчивость, а система защиты от перегрузок бережёт ваши устройства. 4-х тактный двигатель запускается как вручную, так и с помощью электростартера — вы сами выбираете, как вам удобнее. Габариты 58?57 см с весом 77 кг — оптимальный баланс между вместительностью и компактностью, идеально подойдет для дачи, гаража или небольшой стройки.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый генератор ЗУБР СБ-7000, 7000 Вт - стоимость товара 48890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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