Top.Mail.Ru
Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт - фото 1
Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт - фото 2
Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт - фото 3
Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт - фото 4
Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Максимальная мощность, кВт
7
Уровень шума
73
  • Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт - фото 1
  • Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт - фото 2
  • Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт - фото 3
  • Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт - фото 4
  • Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 470 руб. 
Начислим 760 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741629
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт
47 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Генератор
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.5
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
7
Объём масляного бака, л
1.1
Максимальное время непрерывной работы, мин
558
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
73
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
да
Ширина, см
53
Высота, см
56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х56х55
Вес, кг.
79

Описание товара Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт

Генератор STEHER — мощный помощник для дома, дачи или строительной площадки. Он выдаёт до 7 кВт, что позволяет подключать сразу несколько электроприборов и использовать инструмент высокой мощности. Благодаря большому топливному баку на 25 литров и экономичному расходу 2,5 л/ч, STEHER способен работать без перерыва более 9 часов — отличный показатель для длительных задач. В генераторе предусмотрены как электростартер, так и ручной запуск — запускайте удобно в любых условиях. 4-х тактный двигатель сочетает стабильную работу с умеренным уровнем шума — 73 дБ, чтобы не мешать окружающим. Система защиты от перегрузок бережёт технику и повышает надёжность. Вес 78 кг свидетельствует о прочности и устойчивости, а с высотой 56 см и шириной 53 см генератор не займёт слишком много места. Объём масляного бака 1,1 литра снижает необходимость частого обслуживания. STEHER — для тех, кто ценит мощность, большой ресурс и комфорт управления.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Генератор
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
420
Объём топливного бака, л
25
Расход топлива, л/час
2.5
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
7
Объём масляного бака, л
1.1
Максимальное время непрерывной работы, мин
558
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Уровень шума
73
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
да
Ширина, см
53
Высота, см
56
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор STEHER — мощный помощник для дома, дачи или строительной площадки. Он выдаёт до 7 кВт, что позволяет подключать сразу несколько электроприборов и использовать инструмент высокой мощности. Благодаря большому топливному баку на 25 литров и экономичному расходу 2,5 л/ч, STEHER способен работать без перерыва более 9 часов — отличный показатель для длительных задач. В генераторе предусмотрены как электростартер, так и ручной запуск — запускайте удобно в любых условиях. 4-х тактный двигатель сочетает стабильную работу с умеренным уровнем шума — 73 дБ, чтобы не мешать окружающим. Система защиты от перегрузок бережёт технику и повышает надёжность. Вес 78 кг свидетельствует о прочности и устойчивости, а с высотой 56 см и шириной 53 см генератор не займёт слишком много места. Объём масляного бака 1,1 литра снижает необходимость частого обслуживания. STEHER — для тех, кто ценит мощность, большой ресурс и комфорт управления.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-8000Е, 7000 Вт - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 47470 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...