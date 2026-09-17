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Инверторный генератор STEHER GI-1500, 1200 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Инверторный генератор STEHER GI-1500, 1200 Вт

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Инверторный генератор STEHER GI-1500, 1200 Вт - фото 1
Инверторный генератор STEHER GI-1500, 1200 Вт - фото 2
Инверторный генератор STEHER GI-1500, 1200 Вт - фото 3
Инверторный генератор STEHER GI-1500, 1200 Вт - фото 4
Инверторный генератор STEHER GI-1500, 1200 Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор инверторный
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
3.6
Уровень шума
65
  • Инверторный генератор STEHER GI-1500, 1200 Вт - фото 1
  • Инверторный генератор STEHER GI-1500, 1200 Вт - фото 2
  • Инверторный генератор STEHER GI-1500, 1200 Вт - фото 3
  • Инверторный генератор STEHER GI-1500, 1200 Вт - фото 4
  • Инверторный генератор STEHER GI-1500, 1200 Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 770 руб. 
Начислим 461 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741632
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Инверторный генератор STEHER GI-1500, 1200 Вт
28 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Генератор инверторный
Максимальное время непрерывной работы
214
Мощность топливного двигателя
3.5
Объем топливного двигателя
72
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
3.6
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
3.6
Уровень шума
65
Ширина, см
23
Высота, см
43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х43х26
Вес, кг.
13.1

Описание товара Инверторный генератор STEHER GI-1500, 1200 Вт

Инверторный генератор STEHER — это компактное и мощное решение для тех, кто ценит мобильность и автономность. Вес всего 12,1 кг и габариты 43?23 см позволяют легко переносить и устанавливать генератор даже в ограниченных пространствах. Мотор объёмом 72 см? и максимальная мощность 3,5 кВт обеспечивают стабильную работу техники и электроинструментов. Топливный бак и масляный бак по 3,6 литра дают до 214 минут непрерывной работы — отличный выбор для выездных работ, дачи или отдыха на природе. Также генератор работает тихо — уровень шума всего 65 дБ. Заводится просто: есть как электрический, так и ручной стартер. Четырёхтактный двигатель делает эксплуатацию надёжной и удобной.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Инверторный генератор STEHER GI-1500, 1200 Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Генератор инверторный
Максимальное время непрерывной работы
214
Мощность топливного двигателя
3.5
Объем топливного двигателя
72
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
3.6
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
3.6
Уровень шума
65
Ширина, см
23
Высота, см
43
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Страна производитель
Китай
Описание
Инверторный генератор STEHER — это компактное и мощное решение для тех, кто ценит мобильность и автономность. Вес всего 12,1 кг и габариты 43?23 см позволяют легко переносить и устанавливать генератор даже в ограниченных пространствах. Мотор объёмом 72 см? и максимальная мощность 3,5 кВт обеспечивают стабильную работу техники и электроинструментов. Топливный бак и масляный бак по 3,6 литра дают до 214 минут непрерывной работы — отличный выбор для выездных работ, дачи или отдыха на природе. Также генератор работает тихо — уровень шума всего 65 дБ. Заводится просто: есть как электрический, так и ручной стартер. Четырёхтактный двигатель делает эксплуатацию надёжной и удобной.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инверторный генератор STEHER GI-1500, 1200 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 28770 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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