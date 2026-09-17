Инверторный генератор ЗУБР СБИ-2800, 2800 Вт
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Характеристики
Описание товара Инверторный генератор ЗУБР СБИ-2800, 2800 Вт
Генератор ЗУБР — это мощный помощник для автономного энергоснабжения. Благодаря максимальной мощности 2,8 кВт, он справится с питанием самых разных приборов, будь то на даче, в гараже или на выезде. Внушительный топливный бак на 15 литров и экономичный расход топлива — всего 1,8 л/ч — позволяют работать непрерывно до 1600 минут, не беспокоясь о частых дозаправках. Объём двигателя 212 см? и современный 4-х тактный мотор обеспечивают стабильную и надёжную работу. Генератор запускается легко: для вашего удобства есть электростартер и ручной стартер. Защитная система от перегрузок добавляет уверенности в его долговечности. Компактные размеры и высота 48 см делают генератор удобным для хранения, а наличие колёс — мобильным, несмотря на вес 43 кг. При уровне шума 69 дБ он остаётся достаточно тихим для длительной эксплуатации рядом с жилыми зонами.
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Теги товара: с электростартером
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Теги товара: с электростартером
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