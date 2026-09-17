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Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-4500Е, 3300 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-4500Е, 3300 Вт

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Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-4500Е, 3300 Вт - фото 4
Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-4500Е, 3300 Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
212
Объём топливного бака, л
15
Максимальная мощность, кВт
3.3
Уровень шума
72
  • Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-4500Е, 3300 Вт - фото 1
  • Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-4500Е, 3300 Вт - фото 2
  • Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-4500Е, 3300 Вт - фото 3
  • Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-4500Е, 3300 Вт - фото 4
  • Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-4500Е, 3300 Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 900 руб. 
Начислим 415 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741627
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-4500Е, 3300 Вт
25 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Генератор
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
212
Объём топливного бака, л
15
Расход топлива, л/час
2.1
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
3.3
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
72
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
46
Высота, см
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х47х46
Вес, кг.
44

Описание товара Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-4500Е, 3300 Вт

Генератор STEHER – мощное решение для тех, кому важна стабильная подача электричества. Максимальная мощность 3,3 кВт позволяет уверенно подключать необходимые приборы и инструменты. Благодаря объёму топливного бака 15 литров и экономичному расходу 2,1 л/ч генератор способен работать длительное время без дозаправки – отличное решение для длительных работ или аварийных отключений. 4-х тактный двигатель обеспечивает надёжность и простоту обслуживания. Наличие электростартера и ручного стартера делает запуск легким в любых условиях. Вес 44 кг делает эту модель устойчивой, но без колёс она лучше всего подойдёт для стационарного использования. Уровень шума 72 дБ позволяет использовать генератор на открытом воздухе без дискомфорта. Удобная ширина корпуса 46 см не займёт много места, а объём масляного бака 0,6 л гарантирует долгую службу двигателя. STEHER — функциональность и практичность в одном устройстве.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-4500Е, 3300 Вт




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Генератор
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
да
Объём двигателя, см3
212
Объём топливного бака, л
15
Расход топлива, л/час
2.1
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
3.3
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
72
Развернуть
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
46
Высота, см
45
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор STEHER – мощное решение для тех, кому важна стабильная подача электричества. Максимальная мощность 3,3 кВт позволяет уверенно подключать необходимые приборы и инструменты. Благодаря объёму топливного бака 15 литров и экономичному расходу 2,1 л/ч генератор способен работать длительное время без дозаправки – отличное решение для длительных работ или аварийных отключений. 4-х тактный двигатель обеспечивает надёжность и простоту обслуживания. Наличие электростартера и ручного стартера делает запуск легким в любых условиях. Вес 44 кг делает эту модель устойчивой, но без колёс она лучше всего подойдёт для стационарного использования. Уровень шума 72 дБ позволяет использовать генератор на открытом воздухе без дискомфорта. Удобная ширина корпуса 46 см не займёт много места, а объём масляного бака 0,6 л гарантирует долгую службу двигателя. STEHER — функциональность и практичность в одном устройстве.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
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Отзывы


Бензиновый генератор с электростартером STEHER GS-4500Е, 3300 Вт - стоимость товара 25900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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