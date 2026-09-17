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Бензиновый генератор STEHER GS-3500, 2800 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензиновый генератор STEHER GS-3500, 2800 Вт

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Бензиновый генератор STEHER GS-3500, 2800 Вт - фото 2
Бензиновый генератор STEHER GS-3500, 2800 Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Уровень шума
69
  • Бензиновый генератор STEHER GS-3500, 2800 Вт - фото 1
  • Бензиновый генератор STEHER GS-3500, 2800 Вт - фото 2
  • Бензиновый генератор STEHER GS-3500, 2800 Вт - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 540 руб. 
Начислим 313 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741611
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бензиновый генератор STEHER GS-3500, 2800 Вт
19 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Генератор
Мощность топливного двигателя
2.8
Объем топливного двигателя
212
Расход топлива
1
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
69
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
60
Высота, см
48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х47х46
Вес, кг.
46

Описание товара Бензиновый генератор STEHER GS-3500, 2800 Вт

Генератор STEHER сочетает в себе компактные размеры (высота 48 см, ширина 60 см) и внушительный запас мощности — 2,8 кВт. Это решение легко разместить в гараже, на даче или выезде на природу. Благодаря вместительному баку на 15 литров и экономичному расходу топлива всего 1 литр в час генератор способен работать долго без дозаправки, что особенно удобно при перебоях с электричеством. Продуманная система запуска — электростартер и ручной стартер — позволяют включать генератор максимально удобно в любых условиях. 4-х тактный двигатель объемом 212 см? обеспечивает стабильную работу и надежность, а защита от перегрузок сохранит подключённую технику от перепадов. Несмотря на прочную конструкцию и вес 46 кг, генератор не оснащён колёсами, что подойдёт для стационарного размещения. Умеренный уровень шума — всего 69 дБ, поэтому работа генератора не будет сильно мешать окружающим.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор STEHER GS-3500, 2800 Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Генератор
Мощность топливного двигателя
2.8
Объем топливного двигателя
212
Расход топлива
1
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
69
Колеса
нет
Развернуть
Звукоизоляционный кожух
нет
Ширина, см
60
Высота, см
48
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор STEHER сочетает в себе компактные размеры (высота 48 см, ширина 60 см) и внушительный запас мощности — 2,8 кВт. Это решение легко разместить в гараже, на даче или выезде на природу. Благодаря вместительному баку на 15 литров и экономичному расходу топлива всего 1 литр в час генератор способен работать долго без дозаправки, что особенно удобно при перебоях с электричеством. Продуманная система запуска — электростартер и ручной стартер — позволяют включать генератор максимально удобно в любых условиях. 4-х тактный двигатель объемом 212 см? обеспечивает стабильную работу и надежность, а защита от перегрузок сохранит подключённую технику от перепадов. Несмотря на прочную конструкцию и вес 46 кг, генератор не оснащён колёсами, что подойдёт для стационарного размещения. Умеренный уровень шума — всего 69 дБ, поэтому работа генератора не будет сильно мешать окружающим.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый генератор STEHER GS-3500, 2800 Вт - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 19540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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