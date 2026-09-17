Top.Mail.Ru
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 1
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 2
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 3
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 4
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 5
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 6
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 7
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 8
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 9
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 10
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 11
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 12
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 13
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 14
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 15
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 16
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 17
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
60
Объём топливного бака, л
3.2
Максимальная мощность, кВт
1.1
Уровень шума
79
  • Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 1
  • Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 2
  • Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 3
  • Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 4
  • Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 5
  • Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 6
  • Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 7
  • Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 8
  • Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 9
  • Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 10
  • Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 11
  • Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 12
  • Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 13
  • Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 14
  • Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 15
  • Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 16
  • Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 17
  • Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 370 руб. 
Начислим 310 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747862
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт
19 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Объём двигателя, см3
60
Объём топливного бака, л
3.2
Расход топлива, л/час
0.5
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
1.1
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
79
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х38х38
Вес, кг.
14

Описание товара Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт

Инверторный генератор Denzel GS-1100iF 94706 максимальной мощностью 1,1 кВт, с ручным стартом, поддерживает напряжение 230 В и служит источником питания в случае отсутствия бытовой электросети. Обеспечивает работу осветительных приборов, электроинструмента, бытовой техники. Оптимален для подключения потребителей, которым требуется стабильный ток с точными параметрами: серверов, цифровой техники и т.д. Выход постоянного тока USB 5 В позволяет заряжать смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства. Генератор пригодится для организации аварийного электроснабжения в частном доме.

Преимущества

  • Надежность — четырехтактный двигатель и альтернатор с медной обмоткой обеспечивают стабильную работу в течение всего срока службы генератора.
  • Защита от перегрузки — при значительном превышении допустимой нагрузки подача тока прекращается для предотвращения поломки генератора.
  • Защита от поломки — генератор не запускается при недостаточном уровне масла, что предотвращает выход двигателя из строя.
  • Удобный контроль рабочих параметров — на панели управления предусмотрены индикаторы работы, перегрузки и низкого уровня масла.
  • Степень защиты IP23 — внутренние компоненты надежно изолированы от брызг воды и твердых частиц размером от 12,5 мм.
  • Качественная фильтрация — цилиндр двигателя и топливный бак защищены от попадания посторонних частиц.
  • Простое обслуживание — фильтрующие элементы топливного и воздушного фильтров легко извлекаются для очистки и замены.
  • Удобная транспортировка — в верхней части корпуса предусмотрена рукоятка для перемещения генератора.
  • Гарантия 3 года — высокое качество генератора подтверждено производителем.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером

Отзывы о товаре Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Объём двигателя, см3
60
Объём топливного бака, л
3.2
Расход топлива, л/час
0.5
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
1.1
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
79
Страна производитель
Китай
Описание

Инверторный генератор Denzel GS-1100iF 94706 максимальной мощностью 1,1 кВт, с ручным стартом, поддерживает напряжение 230 В и служит источником питания в случае отсутствия бытовой электросети. Обеспечивает работу осветительных приборов, электроинструмента, бытовой техники. Оптимален для подключения потребителей, которым требуется стабильный ток с точными параметрами: серверов, цифровой техники и т.д. Выход постоянного тока USB 5 В позволяет заряжать смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства. Генератор пригодится для организации аварийного электроснабжения в частном доме.

Преимущества

  • Надежность — четырехтактный двигатель и альтернатор с медной обмоткой обеспечивают стабильную работу в течение всего срока службы генератора.
  • Защита от перегрузки — при значительном превышении допустимой нагрузки подача тока прекращается для предотвращения поломки генератора.
  • Защита от поломки — генератор не запускается при недостаточном уровне масла, что предотвращает выход двигателя из строя.
  • Удобный контроль рабочих параметров — на панели управления предусмотрены индикаторы работы, перегрузки и низкого уровня масла.
  • Степень защиты IP23 — внутренние компоненты надежно изолированы от брызг воды и твердых частиц размером от 12,5 мм.
  • Качественная фильтрация — цилиндр двигателя и топливный бак защищены от попадания посторонних частиц.
  • Простое обслуживание — фильтрующие элементы топливного и воздушного фильтров легко извлекаются для очистки и замены.
  • Удобная транспортировка — в верхней части корпуса предусмотрена рукоятка для перемещения генератора.
  • Гарантия 3 года — высокое качество генератора подтверждено производителем.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 19370 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...