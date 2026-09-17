Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт
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Характеристики
Описание товара Генератор инверторный DENZEL 94706, GS-1100iF, 1,1 кВт, 230 В, ручной старт
Инверторный генератор Denzel GS-1100iF 94706 максимальной мощностью 1,1 кВт, с ручным стартом, поддерживает напряжение 230 В и служит источником питания в случае отсутствия бытовой электросети. Обеспечивает работу осветительных приборов, электроинструмента, бытовой техники. Оптимален для подключения потребителей, которым требуется стабильный ток с точными параметрами: серверов, цифровой техники и т.д. Выход постоянного тока USB 5 В позволяет заряжать смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства. Генератор пригодится для организации аварийного электроснабжения в частном доме.
Преимущества
- Надежность — четырехтактный двигатель и альтернатор с медной обмоткой обеспечивают стабильную работу в течение всего срока службы генератора.
- Защита от перегрузки — при значительном превышении допустимой нагрузки подача тока прекращается для предотвращения поломки генератора.
- Защита от поломки — генератор не запускается при недостаточном уровне масла, что предотвращает выход двигателя из строя.
- Удобный контроль рабочих параметров — на панели управления предусмотрены индикаторы работы, перегрузки и низкого уровня масла.
- Степень защиты IP23 — внутренние компоненты надежно изолированы от брызг воды и твердых частиц размером от 12,5 мм.
- Качественная фильтрация — цилиндр двигателя и топливный бак защищены от попадания посторонних частиц.
- Простое обслуживание — фильтрующие элементы топливного и воздушного фильтров легко извлекаются для очистки и замены.
- Удобная транспортировка — в верхней части корпуса предусмотрена рукоятка для перемещения генератора.
- Гарантия 3 года — высокое качество генератора подтверждено производителем.
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Инверторный генератор Denzel GS-1100iF 94706 максимальной мощностью 1,1 кВт, с ручным стартом, поддерживает напряжение 230 В и служит источником питания в случае отсутствия бытовой электросети. Обеспечивает работу осветительных приборов, электроинструмента, бытовой техники. Оптимален для подключения потребителей, которым требуется стабильный ток с точными параметрами: серверов, цифровой техники и т.д. Выход постоянного тока USB 5 В позволяет заряжать смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства. Генератор пригодится для организации аварийного электроснабжения в частном доме.
Преимущества
- Надежность — четырехтактный двигатель и альтернатор с медной обмоткой обеспечивают стабильную работу в течение всего срока службы генератора.
- Защита от перегрузки — при значительном превышении допустимой нагрузки подача тока прекращается для предотвращения поломки генератора.
- Защита от поломки — генератор не запускается при недостаточном уровне масла, что предотвращает выход двигателя из строя.
- Удобный контроль рабочих параметров — на панели управления предусмотрены индикаторы работы, перегрузки и низкого уровня масла.
- Степень защиты IP23 — внутренние компоненты надежно изолированы от брызг воды и твердых частиц размером от 12,5 мм.
- Качественная фильтрация — цилиндр двигателя и топливный бак защищены от попадания посторонних частиц.
- Простое обслуживание — фильтрующие элементы топливного и воздушного фильтров легко извлекаются для очистки и замены.
- Удобная транспортировка — в верхней части корпуса предусмотрена рукоятка для перемещения генератора.
- Гарантия 3 года — высокое качество генератора подтверждено производителем.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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