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Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025

1 Отзывы
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Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025 - фото 1
Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025 - фото 2
Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025 - фото 3
Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025 - фото 4
Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025 - фото 5
Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025 - фото 6
Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор инверторный
Объём двигателя, см3
40
Объём топливного бака, л
2.1
Максимальная мощность, кВт
0.9
Уровень шума
58
  • Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025 - фото 1
  • Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025 - фото 2
  • Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025 - фото 3
  • Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025 - фото 4
  • Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025 - фото 5
  • Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025 - фото 6
  • Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 340 руб. 
Начислим 294 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 181930
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025
18 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Генератор инверторный
Тактность двигателя
4-х тактный
Объём двигателя, см3
40
Объём топливного бака, л
2.1
Свеча зажигания
CMR6A
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
0.9
Объём масляного бака, л
0.25
Уровень шума
58
Колеса
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х21
Вес, кг.
9.5

Описание товара Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025

Инверторный генератор PATRIOT 1000i Переносной компактный инверторный генератор предназначен для питания маломощных электроприборов на загородном участке, в походе, на рыбалке. Высокое качество поставляемой энергии: чистая синусоида, стабильная частота и напряжение 220В ± 3% / 50Гц ± 0.5 позволяют подключать к генератору любые критичные к качеству напряжения устройства: компьютеры, ноутбуки, плазменные и LCD телевизоры. Применение современных материалов значительно уменьшило вес и размеры генератора. Благодаря двигателю, специально разработанному под инверторный генератор и особенной конструкции корпуса, удалось значительно понизить уровень шума. Режим ECO экономит топливо и увеличивает ресурс двигателя. Выход 12 вольт позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае. Двигатель: 4т, OHV, АИ-92, 40сс Напряжение: 1ф, 220В, 50Гц, Invertor Мощность ном/макс: 0.7 / 0.9 кВт Объём топливного бака: 2.1 л Расход топлива: 500г/кВт ч Уровень шума (7м): 58 dB Стартер: ручной Вольтметр: нет Розетки: 1 евро 16А Выход на 12V: есть Комплект для зарядки АКБ: есть Защита по уровню масла: есть Защита от перегрузки: есть Защита от короткого замыкания: есть Комплект для транспортировки: нет Вес: 8.5 кг



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером

Отзывы о товаре Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025

Источник: Яндекс Маркет
06.02.2020
Вячеслав

Достоинства:
Лёгкий. Компактный. Достаточно тихий.Экономичен при нагрузке менее 40%(в эко-режиме)

Недостатки:
Не очень удобно заправлять масло,нужно мерную лейку с носиком. Нельзя перевозить с полным баком, после использования надо сливать бензин досуха, и из карб(для хранения). Если не сливать то запах бензина сочится через воздушный фильтр, не спасает даже укупорка в пласт пакет.Единственный выход-упаковка в толстый пластиковый пакет с проклейкой.

Комментарий:
Завёлся штатно,из коробки(после заправки бензин масло). Отработал гдето 8-9 часов на 2 литрах. потом заглох.
Почти всё время заряжал планшеты-телефоны-фотоаппараты.
Визуально остатки топлива есть.Не сливал чтобы посмотреть остаток.
Т.к розетка одна - нужен удлинитель на 2-3 устройства
Если отнести в лесу на 5-7 метров и отвернуть выхлоп в противоположную от стоянки- практически не слышен.



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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Генератор инверторный
Тактность двигателя
4-х тактный
Объём двигателя, см3
40
Объём топливного бака, л
2.1
Свеча зажигания
CMR6A
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
0.9
Объём масляного бака, л
0.25
Уровень шума
58
Колеса
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Инверторный генератор PATRIOT 1000i Переносной компактный инверторный генератор предназначен для питания маломощных электроприборов на загородном участке, в походе, на рыбалке. Высокое качество поставляемой энергии: чистая синусоида, стабильная частота и напряжение 220В ± 3% / 50Гц ± 0.5 позволяют подключать к генератору любые критичные к качеству напряжения устройства: компьютеры, ноутбуки, плазменные и LCD телевизоры. Применение современных материалов значительно уменьшило вес и размеры генератора. Благодаря двигателю, специально разработанному под инверторный генератор и особенной конструкции корпуса, удалось значительно понизить уровень шума. Режим ECO экономит топливо и увеличивает ресурс двигателя. Выход 12 вольт позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае. Двигатель: 4т, OHV, АИ-92, 40сс Напряжение: 1ф, 220В, 50Гц, Invertor Мощность ном/макс: 0.7 / 0.9 кВт Объём топливного бака: 2.1 л Расход топлива: 500г/кВт ч Уровень шума (7м): 58 dB Стартер: ручной Вольтметр: нет Розетки: 1 евро 16А Выход на 12V: есть Комплект для зарядки АКБ: есть Защита по уровню масла: есть Защита от перегрузки: есть Защита от короткого замыкания: есть Комплект для транспортировки: нет Вес: 8.5 кг


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2020
Вячеслав

Достоинства:
Лёгкий. Компактный. Достаточно тихий.Экономичен при нагрузке менее 40%(в эко-режиме)

Недостатки:
Не очень удобно заправлять масло,нужно мерную лейку с носиком. Нельзя перевозить с полным баком, после использования надо сливать бензин досуха, и из карб(для хранения). Если не сливать то запах бензина сочится через воздушный фильтр, не спасает даже укупорка в пласт пакет.Единственный выход-упаковка в толстый пластиковый пакет с проклейкой.

Комментарий:
Завёлся штатно,из коробки(после заправки бензин масло). Отработал гдето 8-9 часов на 2 литрах. потом заглох.
Почти всё время заряжал планшеты-телефоны-фотоаппараты.
Визуально остатки топлива есть.Не сливал чтобы посмотреть остаток.
Т.к розетка одна - нужен удлинитель на 2-3 устройства
Если отнести в лесу на 5-7 метров и отвернуть выхлоп в противоположную от стоянки- практически не слышен.


Генератор инверторный Patriot 1000i 474101025 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 18340 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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