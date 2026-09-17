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Бензиновый генератор ЗУБР СБ-3300, 3300 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензиновый генератор ЗУБР СБ-3300, 3300 Вт

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Бензиновый генератор ЗУБР СБ-3300, 3300 Вт - фото 1
Бензиновый генератор ЗУБР СБ-3300, 3300 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Уровень шума
72
  • Бензиновый генератор ЗУБР СБ-3300, 3300 Вт - фото 1
  • Бензиновый генератор ЗУБР СБ-3300, 3300 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 340 руб. 
Начислим 438 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741616
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бензиновый генератор ЗУБР СБ-3300, 3300 Вт
27 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Мощность топливного двигателя
3.3
Объем топливного двигателя
223
Расход топлива
2.1
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
72
Колеса
нет
Ширина, см
48
Высота, см
47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х49х46
Вес, кг.
46

Описание товара Бензиновый генератор ЗУБР СБ-3300, 3300 Вт

Генератор ЗУБР разработан для стабильной подачи электроэнергии, когда особенно важна надёжность. Максимальная мощность 3,3 кВт позволяет подключать несколько бытовых приборов или инструментов одновременно — идеальное решение для дачи, гаража или небольшого строительства. Экономичный расход топлива — всего 2,1 л/ч — и большой 15-литровый бак обеспечивают долгие часы работы без необходимости подливать топливо. Двигатель 4-х тактный, с объёмом 223 см?, сочетает уверенную тягу и эффективную работу. Ручной стартер делает запуск простым и быстрым. Модель прочная и устойчивая благодаря весу 44 кг и отсутствию колёс — такой генератор не убежит даже на неровной площадке. Защита от перегрузок бережёт подключённую технику от скачков напряжения. Компактные размеры (48?47 см) не займут лишнего места в хозблоке или мастерской.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор ЗУБР СБ-3300, 3300 Вт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Мощность топливного двигателя
3.3
Объем топливного двигателя
223
Расход топлива
2.1
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
72
Колеса
нет
Развернуть
Ширина, см
48
Высота, см
47
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор ЗУБР разработан для стабильной подачи электроэнергии, когда особенно важна надёжность. Максимальная мощность 3,3 кВт позволяет подключать несколько бытовых приборов или инструментов одновременно — идеальное решение для дачи, гаража или небольшого строительства. Экономичный расход топлива — всего 2,1 л/ч — и большой 15-литровый бак обеспечивают долгие часы работы без необходимости подливать топливо. Двигатель 4-х тактный, с объёмом 223 см?, сочетает уверенную тягу и эффективную работу. Ручной стартер делает запуск простым и быстрым. Модель прочная и устойчивая благодаря весу 44 кг и отсутствию колёс — такой генератор не убежит даже на неровной площадке. Защита от перегрузок бережёт подключённую технику от скачков напряжения. Компактные размеры (48?47 см) не займут лишнего места в хозблоке или мастерской.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
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Бензиновый генератор ЗУБР СБ-3300, 3300 Вт – стоимость товара 27340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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