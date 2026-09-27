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Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2800, 2800 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2800, 2800 Вт

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Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2800, 2800 Вт - фото 1
Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2800, 2800 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Уровень шума
69
  • Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2800, 2800 Вт - фото 1
  • Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2800, 2800 Вт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 710 руб. 
Начислим 348 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741615
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2800, 2800 Вт
21 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Мощность топливного двигателя
2.8
Объем топливного двигателя
212
Расход топлива
1.8
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
69
Колеса
нет
Ширина, см
48
Высота, см
48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х49х46
Вес, кг.
45

Описание товара Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2800, 2800 Вт

Генератор ЗУБР станет надежной опорой для дома, дачи или строительной площадки благодаря мощности 2,8 кВт — её хватит для питания основных электроприборов. Увеличенный топливный бак на 15 литров и экономичный расход 1,8 л/ч позволяют работать долгое время без дозаправки. Весит модель 42 кг — для стационарной установки это отличный баланс между устойчивостью и мобильностью. Двигатель на 212 см? — прочный и производительный, с лёгким запуском: предусмотрены как электростартер, так и ручной стартер для вашего удобства. Защита от перегрузок сохранит технику в безопасности даже при максимальных нагрузках. Четырёхтактный двигатель гарантирует стабильную и тихую работу — уровень шума всего 69 дБ, что ниже, чем у многих аналогов. Отличный выбор для тех, кто ценит автономность, безопасность и простое управление электропитанием.



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Теги товара: с электростартером

Отзывы о товаре Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2800, 2800 Вт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Генератор
Мощность топливного двигателя
2.8
Объем топливного двигателя
212
Расход топлива
1.8
Электростартер
да
Объём топливного бака, л
15
Стартер
ручной стартер
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
69
Колеса
нет
Развернуть
Ширина, см
48
Высота, см
48
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор ЗУБР станет надежной опорой для дома, дачи или строительной площадки благодаря мощности 2,8 кВт — её хватит для питания основных электроприборов. Увеличенный топливный бак на 15 литров и экономичный расход 1,8 л/ч позволяют работать долгое время без дозаправки. Весит модель 42 кг — для стационарной установки это отличный баланс между устойчивостью и мобильностью. Двигатель на 212 см? — прочный и производительный, с лёгким запуском: предусмотрены как электростартер, так и ручной стартер для вашего удобства. Защита от перегрузок сохранит технику в безопасности даже при максимальных нагрузках. Четырёхтактный двигатель гарантирует стабильную и тихую работу — уровень шума всего 69 дБ, что ниже, чем у многих аналогов. Отличный выбор для тех, кто ценит автономность, безопасность и простое управление электропитанием.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые


Теги товара: с электростартером
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бензиновый генератор ЗУБР СБ-2800, 2800 Вт - купить по цене 21710 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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