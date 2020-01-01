Игрушечные фигурки

Помните, как у Андерсена: «Поздно вечером всех других оловянных солдатиков уложили в коробку и все люди в доме легли спать. Теперь игрушки сами стали играть в гости, в войну и в бал!... Не трогались с места только танцовщица и оловянный солдатик: она по-прежнему держалась на вытянутом носке, простирая руки вперёд, он бодро стоял и не сводил с неё глаз».

Сейчас у каждого мамы и папы существует уникальная возможность создать идеальные условия, при которых любимые сыночек или дочка смогут построить свой удивительный, волшебный мир, такой же удивительный, как истории датского сказочника. И помогут им в этом особенные игрушки для детей – фигурки, которые в широком ассортименте по доступным ценам предлагает приобрести наш интернет-магазин КотоФото.

Определение

Игрушечные фигурки - это изображения людей, животных или вымышленных персонажей в трехмерном виде. История их очень богатая и уходит в глубину веков. Современные игрушки, как правило, миниатюрные, уменьшенные копии различных:

сказочных персонажей;

животных, включая фантастических, вымышленных;

полюбившихся героев мультфильмов и кинолент;

людей разных профессий, в том числе и знакомые всем солдатики, в которых так любили играть наши дедушки и папы в детстве, устраивая нешуточные войны с армиями соседских ребятишек в пределах одной комнаты или песочницы во дворе.

В интернет-магазине КотоФото вы можете приобрести для своего малыша игрушки-фигурки элегантных и очаровательных принцесс, различных супергероев, отважных воинов, мудрых магов и реалистичных животных. Для каждого ребенка найдется игрушка по душе.

Возможности этих игрушек

Маленькие фигурки игрушки благотворно влияют на гармоничное развитие ребенка, прежде всего, тактильное и зрительное восприятие. Во многих случаях, особенно если коллекция большая, к игре привлекаются сверстники, разыгрываются целые военные баталии и фантастические истории со своими героями и злодеями, а это формирует коммуникативные навыки, помогает малышу общаться и формировать отношения с другими.

Коллекционирование игрушечных фигурок способствует развитию вкуса и воображения у малыша, а также учит таким важным жизненным составляющим, как последовательность выполнения действий и аккуратность.

Как выбрать игрушечную фигурку?

При покупке таких игрушек ориентируйтесь прежде всего на возраст малыша:

от годика до трех - в таком возрасте реалистичные фигурки вряд ли подойдут, выбирайте вымышленных, ярких сказочных персонажей с целостным образом. Игрушки должны быть крупными, яркими (не менее пяти-шести цветов), приятными на ощупь, доброжелательного вида, прочными, ведь ребенок обязательно попробует их на зуб. Смотрите, чтобы не было мелких деталей, которые можно проглотить, и острых граней, о которые существует возможность пораниться;

от трех до шести лет - такие детки уже переходят от непосредственного восприятия формы и образа к самым простеньким сюжетно-ролевым играм, причем истории формируются на рассказах бабушек и дедушек, мам и пап, а также сюжетами увиденных мультфильмов или кинолент, поэтому игрушечные фигурки должны быть с мелкими деталями, похожи на этих героев;

от шести лет - игры усложняются, поэтому и игрушечные фигурки должны быть с множеством подвижных деталей и более реалистичными.

Классификация условная, обращайте внимание на то, как ребенок развивается, сопоставляйте тематическую направленность с предпочтениями своего малыша. И последнее, дети любят коллекционировать такие игрушки, поэтому покупайте тематический набор игрушек-фигурок. В нашем интернет-магазине представлены богатые коллекции на любой вкус.

Разновидности игрушек-фигурок

Весьма условно все модели можно разделить на несколько групп:

персонажи сказок, компьютерных игр, кинолент и мультфильмов;

реальные герои;

солдатики исторические (различных эпох), современные или вымышленные (фантастические) - классика «жанра»;

животные, представлены огромным количеством моделей, можно собрать свой уникальный зоопарк, некоторые имеют звуковые эффекты, позволяют ребенку познакомиться с удивительным миром фауны Земли.

Второй немаловажный фактор покупки – конструктивные особенности, выделим три вида:

монолитные - самые простые, прочные и дешевые;

механические, у которых детали могут двигаться, например, голова и конечности;

трансформеры, с возможностью кардинально менять облик игрушки, например, одежду или оружие.

Нюансы покупки

Ряд моделей имеет свои эффекты, которые могут быть звуковыми, световыми, а некоторые в наборе содержат предметы, соответствующие определенному персонажу. Что касается материалов, то необходимо ориентироваться на:

а) возраст ребенка;

б) предпочтения малыша.

Ведущие производители предлагают игрушки фигурки из экологически чистых пластика (самый распространенный вариант), металлов, дерева, сплавов, ткани, резины, бумаги, даже стекла и керамики, хотя они менее практичны.

Второй важный параметр – пол ребенка. Любимым дочкам лучше выбирать игрушки фигурки, являющиеся для них примером красоты и женственности. Сыночкам, будущим защитникам, покупайте фигурки, формирующие представление о целеустремленности, силе и мужественности.

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