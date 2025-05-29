Конструктор "Юниор" 93 детали в мешке Полесье 6677
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструктор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%680 руб. 1 955 руб.
В наличии
Код товара: 394980
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
680 руб. -65%
1 955 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 лет
Комплектация
93 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
33х25х20
Вес, г.
834
Описание товара Конструктор "Юниор" 93 детали в мешке Полесье 6677
Играть конструктором «Юниор» могут даже малыши. Игра с конструктором способствует развитию у маленького строителя мелкой моторики рук, логического мышления. Он может фантазировать, создавать фигурки и башни. Элементы конструктора имеют объёмную форму и сглаженные углы, чтобы не допустить травмирования ребёнка.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 лет
Комплектация
93 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Беларусь
Играть конструктором «Юниор» могут даже малыши. Игра с конструктором способствует развитию у маленького строителя мелкой моторики рук, логического мышления. Он может фантазировать, создавать фигурки и башни. Элементы конструктора имеют объёмную форму и сглаженные углы, чтобы не допустить травмирования ребёнка.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя. Упаковка целая.
Достоинства:
Комментарий:
Конструктор понравился, детали яркие, качественные, ребёнок в 1г7мес складывает сам, да и шестилетнему интересно
Достоинства:
Комментарий:
новогодний подарок удался, дети рады очень! очень любим этот конструктор не первый раз покупаем .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, ребенок в восторге
Достоинства:
Комментарий:
качество пластика очень хорошее, острых краёв и каких то дефектов нет, купили уже 4 комплекта, сыну 2,5года доволен!
Достоинства:
Комментарий:
яркий, красочный, не тугой, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Конструктор супер! Большие детали! Намного удобнее собирать чем классический конструктор! И цена ниже чем у других! Дети в восторге! Собирать этот конструктор одно удовольствие! Самой очень нравится собирать его. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
все супер, купила за 299р. качество отличное, ничем не пахнет
Достоинства:
Комментарий:
Хороший конструктор, у ребенка в год и 4 мес. получается соединять детали.
Достоинства:
Комментарий:
хороший конструктор. крупные детали, ребенку удобно играть.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок, ребёнку понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Все целое. Берем такой конструктор второй. Ребенку нравится.
Достоинства:
Комментарий:
хороший конструктор для малышей
Достоинства:
Комментарий:
отличный конструктор.деталей оказалось больше,чем 93.ребенку 2.2 очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично! доставка быстрая,уже второй набор.детям нравиться.
Достоинства:
Комментарий:
Конструкторы классные,яркие,без запаха.Упаковано было плохо,мешок весь был порваный,и обкрученный скотчем.
Достоинства:
Комментарий:
детей увлекает, детали большие(наступать на них не так больно, как на мелкое лего))
Достоинства:
Комментарий:
Дочке и нам понравилось, но опять почему так мало белого))
Достоинства:
Комментарий:
Ребенку очень понравился. Цвета конструктивных элементов яркие. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
хороший конструктор и качество. полесье не подводит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный конструктор! Кубики соединяются хорошо. В комплекте оказалось деталей на 8 штук больше, чем указано. Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный конструктор мы купили 4 упаковки))) и тогда можно что-то по серьёзнее пособирать)))
Достоинства:
Комментарий:
качественные, хорошие, блестящие
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок. всё целое. ребёнок рад
Достоинства:
Комментарий:
Конструктор очень красочный,качественный.И цена очень приемлемая.Решили заказать, так как ребёнок очень любит собирать,думали не подойдёт к другому но нет он подошёл.Вроде прост в сборке,но ребёнок с удовольствием собирает его!
Достоинства:
Комментарий:
Не все детали конструктора хорошо держатся между собой.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен вовремя, упаковка не нарушена,все детали целые. Спасибо продавцу и производителю
Конструктор "Юниор" 93 детали в мешке Полесье 6677 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конструктор "Юниор" 93 детали в мешке Полесье 6677
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя. Упаковка целая.
Достоинства:
Комментарий:
Конструктор понравился, детали яркие, качественные, ребёнок в 1г7мес складывает сам, да и шестилетнему интересно
Достоинства:
Комментарий:
новогодний подарок удался, дети рады очень! очень любим этот конструктор не первый раз покупаем .
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, ребенок в восторге
Достоинства:
Комментарий:
качество пластика очень хорошее, острых краёв и каких то дефектов нет, купили уже 4 комплекта, сыну 2,5года доволен!
Достоинства:
Комментарий:
яркий, красочный, не тугой, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Конструктор супер! Большие детали! Намного удобнее собирать чем классический конструктор! И цена ниже чем у других! Дети в восторге! Собирать этот конструктор одно удовольствие! Самой очень нравится собирать его. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
все супер, купила за 299р. качество отличное, ничем не пахнет
Достоинства:
Комментарий:
Хороший конструктор, у ребенка в год и 4 мес. получается соединять детали.
Достоинства:
Комментарий:
хороший конструктор. крупные детали, ребенку удобно играть.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок, ребёнку понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Все целое. Берем такой конструктор второй. Ребенку нравится.
Достоинства:
Комментарий:
хороший конструктор для малышей
Достоинства:
Комментарий:
отличный конструктор.деталей оказалось больше,чем 93.ребенку 2.2 очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично! доставка быстрая,уже второй набор.детям нравиться.
Достоинства:
Комментарий:
Конструкторы классные,яркие,без запаха.Упаковано было плохо,мешок весь был порваный,и обкрученный скотчем.
Достоинства:
Комментарий:
детей увлекает, детали большие(наступать на них не так больно, как на мелкое лего))
Достоинства:
Комментарий:
Дочке и нам понравилось, но опять почему так мало белого))
Достоинства:
Комментарий:
Ребенку очень понравился. Цвета конструктивных элементов яркие. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
хороший конструктор и качество. полесье не подводит.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный конструктор! Кубики соединяются хорошо. В комплекте оказалось деталей на 8 штук больше, чем указано. Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный конструктор мы купили 4 упаковки))) и тогда можно что-то по серьёзнее пособирать)))
Достоинства:
Комментарий:
качественные, хорошие, блестящие
Достоинства:
Комментарий:
брала на подарок. всё целое. ребёнок рад
Достоинства:
Комментарий:
Конструктор очень красочный,качественный.И цена очень приемлемая.Решили заказать, так как ребёнок очень любит собирать,думали не подойдёт к другому но нет он подошёл.Вроде прост в сборке,но ребёнок с удовольствием собирает его!
Достоинства:
Комментарий:
Не все детали конструктора хорошо держатся между собой.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлен вовремя, упаковка не нарушена,все детали целые. Спасибо продавцу и производителю