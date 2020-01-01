Эспандеры и жгуты

Спортивные эспандеры и гимнастические жгуты

Гимнастические жгуты и спортивные эспандеры – универсальные спортивные снаряды, которые позволяют полноценно выполнять силовые упражнения в домашних условиях. Износоустойчивость, прочность, компактность, многофункциональность, безопасность и невысокая стоимость – главные преимущества товаров данной категории. Используя спортивный эспандер и жгут для индивидуальных тренировок, вы перестанете быть заложником обстоятельств и сможете эффективно прорабатывать все основные группы мышц в любое удобное время. Эти снаряды будут полезны не только новичкам, но и уже опытным спортсменам, ведь они помогают навсегда усвоить и закрепить рациональную, правильную технику выполнения упражнений. Цена на эспандер и гимнастический жгут не станет бременем для семейного бюджета, а регулярные тренировки помогут улучшить спортивную форму каждого члена семьи.

Спортивный жгут – отличный инструмент для достижения идеальной спортивной формы

Эти изделия - практичные и компактные спортивные аксессуары, которые не ограничивает свободу действий спортсмена и позволяет выполнять огромное множество гимнастических и силовых упражнений вне тренажёрного зала. Технология производства гарантирует равномерное натяжение во всех сегментах эспандера или жгута. Таким образом, при выполнении упражнения рабочие мышцы получают оптимальную нагрузку в каждой фазе движения.

Гимнастическая резиновая петля выравнивает коэффициент нагрузки в концентрической и эксцентрической фазе упражнения, что гарантирует плавный, статический режим работы мышц и существенно повышает продуктивность тренинга. Используя гимнастический жгут для отягощения поступательных движений, спортсмен равномерно увеличивает нагрузку, которая достигает максимума в завершающей фазе упражнения. Такая концепция выполнения упражнений позволяет максимально эффективно проработать анатомо-функциональные структуры опорно-двигательной системы и стремительно прогрессировать в тренировочном процессе.

Новички часто используют жгуты для облегчения выполнения гимнастических упражнений. Эта уникальная возможность данного снаряда позволяет спортсмену отработать безупречную технику выполнения базовых упражнений (отжимание на брусьях, подтягивания на турнике и других). Равномерное натяжение изделия гарантирует отсутствие дисбаланса при выполнении упражнения. Используя резиновый жгут для тренировок, купить который не составит труда, спортсмен управляет уровнем нагрузки на целевые группы мышц, что обеспечивает оптимальный режим работы мышечных волокон.

Преимущества спортивных жгутов:

Прочность, износоустойчивость и долговечность;

Невысокая стоимость;

Компактность и простота эксплуатации;

Множество вариантов применения;

Экологическая безопасность материала.

Спортивный эспандер – скульптор идеального тела

Этот универсальный снаряд помогает качественно проработать практически все группы мышц торса, плечевого пояса, ног и даже ягодиц. Эспандер, стоимость которого делает его доступным тренажёром для каждого человека, позволяет воздействовать на целевые группы мышц изолировано. В результате спортсмен тонизирует и укрепляет именно те анатомо-функциональные структуры, которые в этом нуждаются на данном этапе тренировочного процесса. Купить эспандер резиновый либо его трубчатые и пружинные аналоги весьма выгодное, ведь вы сможете выполнять многие силовые упражнения прямо у себя дома.

Преимущества этих изделий

Возможность регулировать нагрузку;

Высокопрочные материалы изделия;

Небольшой размер и вес тренажёра;

Доступная цена;

Многофункциональность в применении.

Где можно купить эспандер

Интернет-магазин «КотоФото» предлагает вам купить спортивный резиновый жгут, а также эспандер для тренировок рук на максимально выгодных для условиях. В каталоге представлен широкий ассортимент товаров данной категории, что позволит вам выбрать идеальный спортивный снаряд для каждого члена семьи. При этом мы стремимся обеспечить доступные цены, а также оперативность оформления и доставки товаров.

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