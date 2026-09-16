Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор
Armytek Viking Pro Max - это тактический фонарь с впечатляющей яркостью в 5000 люмен для решения специализированных задач и для охоты. Большое центральное пятно и широкая боковая засветка делают лучшим решением при использовании на ближней и средней дистанции. Оптимальный выбор для высвечивания значительного пространства на открытой местности и в больших помещениях. Наличие двух кнопок управления обеспечивает быстрый доступ к необходимым режимам при использовании фонаря в качестве ручного. Модель работает не только на комплектном элементе питания, но и на любом стандартном аккумуляторе 21700 Li-Ion, а также, благодаря адаптеру, на аккумуляторе 18650 Li-Ion или на двух литиевых батарейках CR123A. Вариативность элементов питания позволяет значительно повысить автономность.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 670 руб. 13 280 руб.1918 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Magnet USB, ...
-
В наличииЦена 7 670 руб.1918 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro Max Max Magnet ,...
-
В наличииЦена 7 690 руб. 12 459 руб.1923 руб. в СплитФонарь светодиодный Fenix WT25R, 1000 лм
-
В наличииЦена 7 790 руб.1948 руб. в СплитФонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5300 лм,...
-
В наличииЦена 7 910 руб. 15 231 руб.1978 руб. в СплитФонарь светодиодный тактический Fenix TK16V20 Cree SST70 LED, 3...
-
В наличииЦена 8 100 руб. 9 932 руб.2025 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 v4 Magnet USB+18650,...
-
В наличииЦена 8 210 руб. 13 291 руб.2053 руб. в СплитФонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккуму...
-
В наличииЦена 8 300 руб.2075 руб. в СплитФонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB...
-
В наличииЦена 8 300 руб. 10 378 руб.2075 руб. в СплитФонарь светодиодный Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1400 лм, т...
-
В наличииЦена 8 360 руб. 14 954 руб.2090 руб. в СплитФонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор
-
В наличииЦена 9 400 руб. 11 718 руб.2350 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2500 ...
-
В наличииЦена 9 400 руб. 11 718 руб.2350 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2230 ...
Отзывы о товаре Фонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Max, 5000 лм, 350 м, теплый свет, аккумулятор