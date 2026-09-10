Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699)
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Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Classic
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб.
В наличии
Код товара: 387172
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Classic
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Особенности
заправка - бензин, материал корпуса - латунь
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
70
Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699)
За 80-летнюю историю дизайн зажигалки ZIPPO Clever Silver 24699 оставалась неизменным характерный прямоугольник, элегантная крышка с неповторимым щелчком-кликом, большое колесо высекатель огня, знаменитый ветрозащитный экран и изображение клевера. Она безотказно работает в мороз, не гаснет при сильном ветре, не требует особого ухода. Сегодня зажигалка ZIPPO Clever Silver 24699 не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной Зиппо, если на ней будет изображена близкая по духу тематика.
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Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Classic
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Особенности
заправка - бензин, материал корпуса - латунь
Страна производитель
США
За 80-летнюю историю дизайн зажигалки ZIPPO Clever Silver 24699 оставалась неизменным характерный прямоугольник, элегантная крышка с неповторимым щелчком-кликом, большое колесо высекатель огня, знаменитый ветрозащитный экран и изображение клевера. Она безотказно работает в мороз, не гаснет при сильном ветре, не требует особого ухода. Сегодня зажигалка ZIPPO Clever Silver 24699 не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной Зиппо, если на ней будет изображена близкая по духу тематика.
Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4770 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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