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Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699)

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Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699) - фото 1
Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699) - фото 2
Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699) - фото 3
Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699) - фото 4
Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Classic
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
  • Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699) - фото 1
  • Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699) - фото 2
  • Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699) - фото 3
  • Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699) - фото 4
  • Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387172
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699)
4 770 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Classic
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Особенности
заправка - бензин, материал корпуса - латунь
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
70

Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699)

За 80-летнюю историю дизайн зажигалки ZIPPO Clever Silver 24699 оставалась неизменным характерный прямоугольник, элегантная крышка с неповторимым щелчком-кликом, большое колесо высекатель огня, знаменитый ветрозащитный экран и изображение клевера. Она безотказно работает в мороз, не гаснет при сильном ветре, не требует особого ухода. Сегодня зажигалка ZIPPO Clever Silver 24699 не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной Зиппо, если на ней будет изображена близкая по духу тематика.

Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Zippo Classic
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Особенности
заправка - бензин, материал корпуса - латунь
Страна производитель
США
Описание
За 80-летнюю историю дизайн зажигалки ZIPPO Clever Silver 24699 оставалась неизменным характерный прямоугольник, элегантная крышка с неповторимым щелчком-кликом, большое колесо высекатель огня, знаменитый ветрозащитный экран и изображение клевера. Она безотказно работает в мороз, не гаснет при сильном ветре, не требует особого ухода. Сегодня зажигалка ZIPPO Clever Silver 24699 не нуждается в особой презентации. Один из главных американских символов по праву считается лучшим представителем рынка в своей сфере и пользуется всемирной популярностью. Особое эстетическое удовольствие от достойной вещи испытает каждый обладатель безупречной Зиппо, если на ней будет изображена близкая по духу тематика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажигалка Zippo с покрытием High Polish Chrome (24699) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4770 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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