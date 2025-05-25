Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (200)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (200)
Зажигалка Zippo 200 выполнена в стиле многолетних традиций компании Zippo и представляет собой сочетание классических форм и современного дизайна. Ее хромированное покрытие матового цвета устойчиво к появлению случайных царапин и пятен благодаря особенной обработке металлического корпуса. Настоящие ценители знают, как отличить зажигалку Zippo, так как ее вид практически не изменился за все эти годы. Настоящие зажигалки Zippo, как всегда, просты и надежны в обращении, имеют элегантный внешний вид. Этот стильный аксессуар поможет не только без проблем подкурить сигарету, но и разжечь костер на пикнике, огонь в загородном камине или традиционной печи, а также пользоваться как факелом для освещения дороги в темноте. Некоторые люди специально разучиваюттрюки с Zippo, чтобы удивить своих друзей ловкостью и умением в обращении с ней. Zippo настоящие также имеют ряд преимуществ в сравнении с подделками. Они не гаснут при дуновении сильного ветра и эксплуатируются в любую погоду.
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Достоинства:
Комментарий:
купила на подарок сыну, доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, обычная классическа зипа
Достоинства:
Комментарий:
Отличная родная зажигалка Zippo. Две звезды на нижней части - это результат неудачной попытки лазерной гравировки. Продавец объяснил что на гарантию это не повлияет. Дело в том что материал данного изделия - латунь, покрытый слоем лака. Поэтому лазерная гравировка не получается должным образом. В любом случае это отличная оригинальная зажигалка и отличный подарок . Спасибо продавцу за качественный товар и упаковку. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал для подарка все подошло
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, горит хорошо, красивая, приятная в пальцах
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зажигалка, оригинал. Всё надёжно и качественно.
Достоинства:
Комментарий:
имба, всегда хотел себе зиповскую зажигалку!)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зажигалка! Заказывала в подарок, мужчина остался очень доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел в качестве подарка коллеге. Он оказался ценителем таких вещей. Сразу оценил качество продукта. Собственно, его восторг и оказался наглядным отзывом. Красивая удобная и оригинальная упаковка. Классический дизайн и легендарная функциональность не оставили нас равнодушными. Считаю, товар стоит своих денег. Единственное, стоит напомнить, что зажигалка сухая. Отдельно, либо приобретаем оригинальный набор для заправки (в нем ещё и рем. комплект), либо просто бензин "Галоша". Замечательно подойдет для питания легенды)
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал.Качество совсем неплохое.
Достоинства:
Комментарий:
zippo. хорошая зажигалка. и того, что не понравилось: она за три месяца заполировалась. знал бы - купил бы уже полированную вдвое дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарк. Отдельно нужно топливо покупать.
Достоинства:
Комментарий:
пришла в хорошей упаковке. зажигалка без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Купил данную зажигалку, так как потерял предыдущую, качество зиппо как всегда на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
не знаю оригинал или нет. если оригинал, то качество не очень. при условии китайский лучше
Достоинства:
Комментарий:
отличная Zippo!!!Покупал подарком)
Достоинства:
Комментарий:
Подарила парню на 23 февраля Он доволен
Достоинства:
Комментарий:
Благодарю продавца очень качественный товар. Все рекомендую долговечная.
Достоинства:
Комментарий:
Классная зажигалка.. Хорошего качества. Рекомендую
Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (200)
Достоинства:
Комментарий:
купила на подарок сыну, доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, обычная классическа зипа
Достоинства:
Комментарий:
Отличная родная зажигалка Zippo. Две звезды на нижней части - это результат неудачной попытки лазерной гравировки. Продавец объяснил что на гарантию это не повлияет. Дело в том что материал данного изделия - латунь, покрытый слоем лака. Поэтому лазерная гравировка не получается должным образом. В любом случае это отличная оригинальная зажигалка и отличный подарок . Спасибо продавцу за качественный товар и упаковку. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал для подарка все подошло
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, горит хорошо, красивая, приятная в пальцах
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зажигалка, оригинал. Всё надёжно и качественно.
Достоинства:
Комментарий:
имба, всегда хотел себе зиповскую зажигалку!)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зажигалка! Заказывала в подарок, мужчина остался очень доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Приобрел в качестве подарка коллеге. Он оказался ценителем таких вещей. Сразу оценил качество продукта. Собственно, его восторг и оказался наглядным отзывом. Красивая удобная и оригинальная упаковка. Классический дизайн и легендарная функциональность не оставили нас равнодушными. Считаю, товар стоит своих денег. Единственное, стоит напомнить, что зажигалка сухая. Отдельно, либо приобретаем оригинальный набор для заправки (в нем ещё и рем. комплект), либо просто бензин "Галоша". Замечательно подойдет для питания легенды)
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал.Качество совсем неплохое.
Достоинства:
Комментарий:
zippo. хорошая зажигалка. и того, что не понравилось: она за три месяца заполировалась. знал бы - купил бы уже полированную вдвое дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарк. Отдельно нужно топливо покупать.
Достоинства:
Комментарий:
пришла в хорошей упаковке. зажигалка без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Купил данную зажигалку, так как потерял предыдущую, качество зиппо как всегда на высоте!
Достоинства:
Комментарий:
не знаю оригинал или нет. если оригинал, то качество не очень. при условии китайский лучше
Достоинства:
Комментарий:
отличная Zippo!!!Покупал подарком)
Достоинства:
Комментарий:
Подарила парню на 23 февраля Он доволен
Достоинства:
Комментарий:
Благодарю продавца очень качественный товар. Все рекомендую долговечная.
Достоинства:
Комментарий:
Классная зажигалка.. Хорошего качества. Рекомендую