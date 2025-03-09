Электронный вставной блок для широкой зажигалки Zippo, нержавеющая сталь
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электронный вставной блок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%2 980 руб. 4 120 руб.
В наличии
Код товара: 586867
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 980 руб. -28%
4 120 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электронный вставной блок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
оригинальное ветроустойчивое решение Zippo с использованием сдвоенной плазменной дуги, поджигание двойным нажатием кнопки, батарея 200 мА-ч IEC, порт 5 В 0,2A micro USB, время подзарядки около 1 часа, 300 срабатываний при полном заряде, функция безопасного отключения через 10 секунд, подходит для любых стандартных корпусов зажигалок Zippo – не подходит к корпусам Slim или 1935 Replica
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
8х5х2
Вес, г.
70
Описание товара Электронный вставной блок для широкой зажигалки Zippo, нержавеющая сталь
Сделайте еще один шаг в сторону индивидуализации за счет возможности выбора вставного блока для Вашей зажигалки. В этом блоке для воспламенения используются две мощных перекрещивающихся плазменных дуги, благодаря которым формируется ветроустойчивый источник огня с быстрой подзарядкой. Принимая во внимания единственную в своем роде гарантию на все изделия, новая коллекция вставных блоков Zippo, куда входит и этот электронный дуговой блок с подзарядкой, становится идеальным решением и превосходно подходит к любому стандартному корпусу зажигалок Zippo. Поставляется в подарочной коробке.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Электронный вставной блок
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серебристый
Особенности
оригинальное ветроустойчивое решение Zippo с использованием сдвоенной плазменной дуги, поджигание двойным нажатием кнопки, батарея 200 мА-ч IEC, порт 5 В 0,2A micro USB, время подзарядки около 1 часа, 300 срабатываний при полном заряде, функция безопасного отключения через 10 секунд, подходит для любых стандартных корпусов зажигалок Zippo – не подходит к корпусам Slim или 1935 Replica
Страна производитель
США
Сделайте еще один шаг в сторону индивидуализации за счет возможности выбора вставного блока для Вашей зажигалки. В этом блоке для воспламенения используются две мощных перекрещивающихся плазменных дуги, благодаря которым формируется ветроустойчивый источник огня с быстрой подзарядкой. Принимая во внимания единственную в своем роде гарантию на все изделия, новая коллекция вставных блоков Zippo, куда входит и этот электронный дуговой блок с подзарядкой, становится идеальным решением и превосходно подходит к любому стандартному корпусу зажигалок Zippo. Поставляется в подарочной коробке.
Достоинства:
Комментарий:
великолепное технологическое решение классической вещи! огромное количество розжигов, и полнейшее отсутствие запаха бензина в кармане
Достоинства:
Комментарий:
При вкл образуется маленькая электрическая дуга которая подходит больше для прикуривания сигарет, нежели для других нужд. Вставной блок по размеру немного не подошел в мой корпус, поэтому использую Инсерт без него.
Электронный вставной блок для широкой зажигалки Zippo, нержавеющая сталь - стоимость товара 2980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Электронный вставной блок для широкой зажигалки Zippo, нержавеющая сталь
Достоинства:
Комментарий:
великолепное технологическое решение классической вещи! огромное количество розжигов, и полнейшее отсутствие запаха бензина в кармане
Достоинства:
Комментарий:
При вкл образуется маленькая электрическая дуга которая подходит больше для прикуривания сигарет, нежели для других нужд. Вставной блок по размеру немного не подошел в мой корпус, поэтому использую Инсерт без него.