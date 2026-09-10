Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221)
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Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Разноцветные
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 386856
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Разноцветные
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
зеленый
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
90
Описание товара Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221)
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte 221 подходит для людей, любящих лаконичный дизайн. Ее корпус выполнен из прочной латуни и имеет матовую поверхность насыщенно-зеленого цвета. Бензиновая зажигалка долговечна в использовании - для оптимальной работы рекомендуется применять оригинальное топливо Zippo. Изделие упаковано в компактную коробочку, сделанную из экологически чистых материалов.
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Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Коллекция
Разноцветные
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
зеленый
Страна производитель
США
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte 221 подходит для людей, любящих лаконичный дизайн. Ее корпус выполнен из прочной латуни и имеет матовую поверхность насыщенно-зеленого цвета. Бензиновая зажигалка долговечна в использовании - для оптимальной работы рекомендуется применять оригинальное топливо Zippo. Изделие упаковано в компактную коробочку, сделанную из экологически чистых материалов.
Зажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221) - данный товар вы можете купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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