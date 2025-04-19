Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: пожизненная
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218)
Черный костюм, черные туфли, черная зажигалка Zippo, – вот истинный облик настоящего покорителя женских сердец! У предлагаемой модели зажигалки Zippo корпус металлический с матовым черным покрытием и кремниевым поджигом. В отличие от модели 218ZL, на передней стенке зажигалки отсутствует нанесение фирменного логотипа. Способ заправки – стандартный, топливо – бензин. По качественным характеристикам, несомненно, зажигалка Zippo занимает лидирующую позицию среди других подобных аксессуаров. Это подтверждает ее прочный корпус, защищающий основной механизм изделия от воздействия влаги, ветра и попадания мусора, а также надежная, но простая конструкция деталей. Несмотря на превосходное качество американских зажигалок Zippo, не стоит забывать о правилах эксплуатации аксессуара: использовать фирменный бензин, кремень, другие расходные материалы. Ведь каждая хорошая вещь требует надлежащего ухода, как и дорогая машина и прочие мужские радости.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 150 руб. 4 859 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Black Crackle (236)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo Replica (267)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo Vintage Series 1937 (230-25)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Iron Stone (211)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo Navy Matte (239)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo Classic с покрытием Green Matte (221)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Herringbone Sweep (24648)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo Pink Matte (238)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28181)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28182)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (230)
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЗажигалка Zippo с покрытием Gold Dust (24647)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, экономная
Достоинства:
Комментарий:
Подарок на годовщину) Муж в восторге! Спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший! Зажигалка оригинал 100%,сделана качественно. Всем советую кто думает о приобретении, не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Заказала мужу на подарок. Выглядит всё презентабельно, аккуратно. Доставили раньше. Спасибо большое.
Достоинства:
Комментарий:
Очень надеюсь что действительно оригинал, пока что сомнений не вызвала. В комплекты был подарочный пакет, подарочная коробка с горючим и кремний, в отдельной упаковочке сама зажигалка. Дарилась в подарок, получатель был в восторге!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая зажигалка, упаковка на высшем уровне, оригинал .
Достоинства:
Комментарий:
Уже вторая зажигалка, которую я покупаю у продавца. Так же, как и первая, бралась на подарок. По качеству оба человека, которым дарила, довольны и пользуются с декабря без каких-либо проблем. Визуально тоже очень внушительно и эстетично. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок. Всё супер. Доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Брала на подарок мужу. Выбирал сам. Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
всё чëтко, звук характерный
Достоинства:
Комментарий:
В комплекте нет гарантии и инструкции.
Достоинства:
Комментарий:
красиво, стильно и качественно
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала мужу в подарок ,правда зажигалка пришла в отбельной коробочке от набора но это не страшно ,все пришло целое
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала парню ,он просто в восторге , все гравировки присутствуют ,упаковка плотная, оригинал 100%
Достоинства:
Комментарий:
Красиаая, удобная, надёжня вещица и отличный подарок для курящих мужчин.
Достоинства:
Комментарий:
Очень классная зажигалка! Брали начальнику в подарок, остался очень доволен. Упаковка надежная - все пришло в отличном состоянии! Сама зажигалка была отдельно в маленькой фирменной коробочке. Всем советую к покупке!
Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Black Matte (218)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, экономная
Достоинства:
Комментарий:
Подарок на годовщину) Муж в восторге! Спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший! Зажигалка оригинал 100%,сделана качественно. Всем советую кто думает о приобретении, не пожалеете
Достоинства:
Комментарий:
Заказала мужу на подарок. Выглядит всё презентабельно, аккуратно. Доставили раньше. Спасибо большое.
Достоинства:
Комментарий:
Очень надеюсь что действительно оригинал, пока что сомнений не вызвала. В комплекты был подарочный пакет, подарочная коробка с горючим и кремний, в отдельной упаковочке сама зажигалка. Дарилась в подарок, получатель был в восторге!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая зажигалка, упаковка на высшем уровне, оригинал .
Достоинства:
Комментарий:
Уже вторая зажигалка, которую я покупаю у продавца. Так же, как и первая, бралась на подарок. По качеству оба человека, которым дарила, довольны и пользуются с декабря без каких-либо проблем. Визуально тоже очень внушительно и эстетично. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок. Всё супер. Доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Брала на подарок мужу. Выбирал сам. Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
всё чëтко, звук характерный
Достоинства:
Комментарий:
В комплекте нет гарантии и инструкции.
Достоинства:
Комментарий:
красиво, стильно и качественно
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала мужу в подарок ,правда зажигалка пришла в отбельной коробочке от набора но это не страшно ,все пришло целое
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала парню ,он просто в восторге , все гравировки присутствуют ,упаковка плотная, оригинал 100%
Достоинства:
Комментарий:
Красиаая, удобная, надёжня вещица и отличный подарок для курящих мужчин.
Достоинства:
Комментарий:
Очень классная зажигалка! Брали начальнику в подарок, остался очень доволен. Упаковка надежная - все пришло в отличном состоянии! Сама зажигалка была отдельно в маленькой фирменной коробочке. Всем советую к покупке!