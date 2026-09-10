Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28182)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 387106
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 150 руб.
- Гарантия производителя: пожизненная
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
70
Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28182)
Новый вид классического покрытия Brushed Chrome. Благодаря направленной абразивной обработке на корпусе зажигалки создаются необычные узоры, сочетающие в себе традиционную износостойкость матового хрома и совершенно новый внешний вид. Дизайн в стиле "диагоналевого переплетения" придаёт зажигалке эффект играющих теней диагонально расположенных полос. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуем заправлять первоклассным топливом Zippo.
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Бренд
Тип товара
Зажигалка
Тип товара
зажигалка
Тип зажигалки
топливная
Тип поджига
кремневый
Тип топлива
бензин
Цвет
серый
Особенности
все зажигалки Zippo поставляются незаправленными, топливо приобретается отдельно артикул - 386905
Страна производитель
США
Новый вид классического покрытия Brushed Chrome. Благодаря направленной абразивной обработке на корпусе зажигалки создаются необычные узоры, сочетающие в себе традиционную износостойкость матового хрома и совершенно новый внешний вид. Дизайн в стиле "диагоналевого переплетения" придаёт зажигалке эффект играющих теней диагонально расположенных полос. Поставляется в подарочной коробке. Для оптимальной работы рекомендуем заправлять первоклассным топливом Zippo.
Зажигалка Zippo с покрытием Brushed Chrome (28182) - стоимость товара 3150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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