Зажигалка Zippo Vintage Series 1937 (230-25)
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Характеристики
Тип товара
Зажигалка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 386854
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажигалка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х3
Вес, г.
90
Описание товара Зажигалка Zippo Vintage Series 1937 (230-25)
Добавьте в коллекцию потрясающую персонализированную зажигалку Zippo Vintage серии 1937 года. Зажигалка Zippo Vintage серии 1937 года имеет гладкое покрытие Brushed Chrome, которое придает зажигалке элегантный вид. Вы можете нанести инициалы, имена, даты или пожелания для того чтобы презент оставил добрую память. Классическая зажигалка Zippo Brushed Chrome идеальна в качестве подарка, так как упакована в коробку, созданную из экологически чистых материалов. На зажигалку распространяется пожизненная гарантия. Для эффективного функционирования зажигалки мы рекомендуем использовать оригинальное высококачественное топливо Zippo.
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Добавьте в коллекцию потрясающую персонализированную зажигалку Zippo Vintage серии 1937 года. Зажигалка Zippo Vintage серии 1937 года имеет гладкое покрытие Brushed Chrome, которое придает зажигалке элегантный вид. Вы можете нанести инициалы, имена, даты или пожелания для того чтобы презент оставил добрую память. Классическая зажигалка Zippo Brushed Chrome идеальна в качестве подарка, так как упакована в коробку, созданную из экологически чистых материалов. На зажигалку распространяется пожизненная гарантия. Для эффективного функционирования зажигалки мы рекомендуем использовать оригинальное высококачественное топливо Zippo.
Зажигалка Zippo Vintage Series 1937 (230-25) - этот товар вы можете купить по цене 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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