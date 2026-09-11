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Чехол для зажигалки Zippo LPCBK*, черный, 57х30х75 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол для зажигалки Zippo LPCBK*, черный, 57х30х75 мм

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Чехол для зажигалки Zippo LPCBK*, черный, 57х30х75 мм - фото 1
Чехол для зажигалки Zippo LPCBK*, черный, 57х30х75 мм - фото 2
Чехол для зажигалки Zippo LPCBK*, черный, 57х30х75 мм - фото 3
Чехол для зажигалки Zippo LPCBK*, черный, 57х30х75 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол для зажигалки
Тип товара
чехол
  • Чехол для зажигалки Zippo LPCBK*, черный, 57х30х75 мм - фото 1
  • Чехол для зажигалки Zippo LPCBK*, черный, 57х30х75 мм - фото 2
  • Чехол для зажигалки Zippo LPCBK*, черный, 57х30х75 мм - фото 3
  • Чехол для зажигалки Zippo LPCBK*, черный, 57х30х75 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586951
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол для зажигалки Zippo LPCBK*, черный, 57х30х75 мм
1 990 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
zippo
Тип товара
Чехол для зажигалки
Тип товара
чехол
Цвет
черный
Особенности
с окошком, ударопрочный, материал-натуральная кожа, глянцевая поверхность, с рисунком, с клипом
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
8х6х5
Вес, г.
60

Описание товара Чехол для зажигалки Zippo LPCBK*, черный, 57х30х75 мм

Чёрный чехол из натуральной кожи для классической зажигалки Zippo. Защитит Вашу ветроустойчивую зажигалку Zippo от повреждений, крепится к ремню, повязке или карману посредством металлического клипа на задней части чехла. Чехол упакован в чёрную оригинальную коробку Zippo.

Отзывы о товаре Чехол для зажигалки Zippo LPCBK*, черный, 57х30х75 мм




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Характеристики
Бренд
zippo
Тип товара
Чехол для зажигалки
Тип товара
чехол
Цвет
черный
Особенности
с окошком, ударопрочный, материал-натуральная кожа, глянцевая поверхность, с рисунком, с клипом
Страна производитель
США
Описание
Чёрный чехол из натуральной кожи для классической зажигалки Zippo. Защитит Вашу ветроустойчивую зажигалку Zippo от повреждений, крепится к ремню, повязке или карману посредством металлического клипа на задней части чехла. Чехол упакован в чёрную оригинальную коробку Zippo.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол для зажигалки Zippo LPCBK*, черный, 57х30х75 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1990 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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