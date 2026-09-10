Чехол для зажигалки Zippo (LPTBK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол для зажигалки
Тип товара
чехол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%1 990 руб. 2 268 руб.
В наличии
Код товара: 386872
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 990 руб. -12%
2 268 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол для зажигалки
Тип товара
чехол
Цвет
черный
Особенности
чехол из натуральной кожи, крепится к ремню посредством кожаной петли на задней части чехла, в чехле предусмотрено отверстие для быстрого и удобного извлечения зажигалки пальцем руки, чехол упакован в чёрную оригинальную коробку Zippo
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
8х6х5
Вес, г.
60
Описание товара Чехол для зажигалки Zippo (LPTBK)
Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.
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Бренд
Тип товара
Чехол для зажигалки
Тип товара
чехол
Цвет
черный
Особенности
чехол из натуральной кожи, крепится к ремню посредством кожаной петли на задней части чехла, в чехле предусмотрено отверстие для быстрого и удобного извлечения зажигалки пальцем руки, чехол упакован в чёрную оригинальную коробку Zippo
Страна производитель
США
Настоящие зажигалки Zippo – это больше чем полезная вещица и аксессуар. Они уже давно стали обязательным дополнением к образу, и чем тщательнее продумана покупка, тем целостнее будет выглядеть этот образ.
Чехол для зажигалки Zippo (LPTBK) - по цене 1990 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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