Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205)
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Характеристики
Описание товара Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205)
Это изысканная зажигалка с покрытием, напоминающим сатин – один из самых нежных материалов с гладкой и шелковистой поверхностью, фактура которой воссоздана при изготовлении этой модели. Только такая компания-производитель, как Zippo, около восьмидесяти лет занимающаяся зажигалками, могла, не прибегая к каким-либо рисункам или лакам, сделать простую, стального цвета зажигалку оригинальной и выгодно отличающейся именно своим покрытием. К тому же, на ней не остаются следы от пальцев. Несомненно, что именно эти качества сделали одной из самых популярных моделей именно Zippo 205. Zippo – это гарантия качества и изысканного дизайна изделий этого ряда товаров, поскольку надежность зажигалок данного бренда не оставляет ни у кого сомнений. Поэтому за всю многолетнюю историю существования компании Zippo Manufacturing само устройство зажигалки изделия практически не изменилось. Гладкий корпус однотонного цвета допускает также возможность выгравировать на нем любые эмблемы и надписи, что используют многие компании при изготовлении сувениров и памятных подарков.
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Достоинства:
Комментарий:
Отличная зажигалка, приятная , заправка занимает 3-5 секунд ) но меня ждал неприятный сюрприз,можно увидеть на видео, проверяйте зажигалку на пункте получения.
Достоинства:
Комментарий:
Зажигалка отличная , другу понравилась
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась упаковка, заправили, работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Довольна покупкой, чудесный набор, подарила отцу на день рождение, из-за этого фото нет, он очень доволен, набор включает зажигалку в упаковке, бензин, кремний.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зажигалка. Видно, что оригинал. Узнаваемый звонкий щелчок при открывании крышки
Достоинства:
Комментарий:
Качественная, работает отлично, мч понравилась. Если пользоваться в помещении, воняет, темные углы не освещает
Достоинства:
Комментарий:
Зажигалка огонь. Давно хотел. Пользуюсь пол года. Фитиль не менял. Кремний раз в 2 недели. Заправка раз в 4 дня.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, полный набор, вроде оригинал
Достоинства:
Комментарий:
качество не очень. болтается крышка
Достоинства:
Комментарий:
Вечная классика! Нанесла еще гравировку для любимого мужа, получилось просто великолепно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, всё как на фото
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок мужу, пользуется уже 3 месяца, обалденная зажигалка всем советую)
Достоинства:
Комментарий:
все ок! очень нравится! крышка немного болтается, но не критично. пользуюсь с начала декабря
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок, понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая рабочая и красивая зажигалка. Получатель подарка остался доволен
Достоинства:
Комментарий:
Классная зажигалка, все пришло в целости
Достоинства:
Комментарий:
Аккуратная упаковка, все в целости и сохранности, работает прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зажигалка. По виду оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Zippo есть zippo ничего в этом товаре паронормального не вижу, а фитиль все таки лучше перекладывать и не допускать что бы войлок касался корпуса иначе будет плохо держать.
Достоинства:
Комментарий:
Очень похоже на оригинал, за месяц использования не разболталась, а сщелчок-это песня
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Комплект запаян в пластиковый пакет. Все вместе в бумажном пакете с символикой. Транспортная упаковка - картонная коробка.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло целое и вовремя.На первый взгляд товар качественный,брала на подарок.Подарю-дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Доставили в срок. Качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
отличная зажигалка, брал на подарок
Достоинства:
Комментарий:
хорошая зажигалка, за свою цену- топ
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший, но не оригинал
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее. Брал на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
все пришло в целости и сохранности, даже немного быстрее чем я рассчитывал
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок молодому человеку, счастлив был как ребенок и игрался ей. Но когда вскрыл ее, чтоб заполнить, меня напрягло внутреннее покрытие корпуса зажигалки. Оно было как будто все несколько раз перепаяно и в зеленых разводах, как будто плесень. Занижать оценку не буду, так как подарок был оценен по достоинству, но все равно не уверена в качестве
Отзывы о товаре Зажигалка Zippo с покрытием Satin Chrome (205)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зажигалка, приятная , заправка занимает 3-5 секунд ) но меня ждал неприятный сюрприз,можно увидеть на видео, проверяйте зажигалку на пункте получения.
Достоинства:
Комментарий:
Зажигалка отличная , другу понравилась
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась упаковка, заправили, работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Довольна покупкой, чудесный набор, подарила отцу на день рождение, из-за этого фото нет, он очень доволен, набор включает зажигалку в упаковке, бензин, кремний.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зажигалка. Видно, что оригинал. Узнаваемый звонкий щелчок при открывании крышки
Достоинства:
Комментарий:
Качественная, работает отлично, мч понравилась. Если пользоваться в помещении, воняет, темные углы не освещает
Достоинства:
Комментарий:
Зажигалка огонь. Давно хотел. Пользуюсь пол года. Фитиль не менял. Кремний раз в 2 недели. Заправка раз в 4 дня.
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, полный набор, вроде оригинал
Достоинства:
Комментарий:
качество не очень. болтается крышка
Достоинства:
Комментарий:
Вечная классика! Нанесла еще гравировку для любимого мужа, получилось просто великолепно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество, всё как на фото
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок мужу, пользуется уже 3 месяца, обалденная зажигалка всем советую)
Достоинства:
Комментарий:
все ок! очень нравится! крышка немного болтается, но не критично. пользуюсь с начала декабря
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок, понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая рабочая и красивая зажигалка. Получатель подарка остался доволен
Достоинства:
Комментарий:
Классная зажигалка, все пришло в целости
Достоинства:
Комментарий:
Аккуратная упаковка, все в целости и сохранности, работает прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зажигалка. По виду оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Zippo есть zippo ничего в этом товаре паронормального не вижу, а фитиль все таки лучше перекладывать и не допускать что бы войлок касался корпуса иначе будет плохо держать.
Достоинства:
Комментарий:
Очень похоже на оригинал, за месяц использования не разболталась, а сщелчок-это песня
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Комплект запаян в пластиковый пакет. Все вместе в бумажном пакете с символикой. Транспортная упаковка - картонная коробка.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло целое и вовремя.На первый взгляд товар качественный,брала на подарок.Подарю-дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Доставили в срок. Качество отличное
Достоинства:
Комментарий:
отличная зажигалка, брал на подарок
Достоинства:
Комментарий:
хорошая зажигалка, за свою цену- топ
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший, но не оригинал
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее. Брал на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
все пришло в целости и сохранности, даже немного быстрее чем я рассчитывал
Достоинства:
Комментарий:
Покупала в подарок молодому человеку, счастлив был как ребенок и игрался ей. Но когда вскрыл ее, чтоб заполнить, меня напрягло внутреннее покрытие корпуса зажигалки. Оно было как будто все несколько раз перепаяно и в зеленых разводах, как будто плесень. Занижать оценку не буду, так как подарок был оценен по достоинству, но все равно не уверена в качестве